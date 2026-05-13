Skarbówka uderza w handel w sieci. Wykryto nieprawidłowości na 4,5 mln złotych

Sprzedajesz ubrania lub elektronikę w sieci? Fiskus nie próżnuje. Dzięki unijnej dyrektywie DAC7, polskie urzędy skarbowe zyskały potężne narzędzie do walki z "szarą strefą" w e-commerce. Efekty? Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już teraz mówi o wykryciu nieprawidłowości opiewających na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł.

KAS ujawnia skalę kontroli. Ponad 1500 osób na celowniku fiskusa

To już nie są tylko zapowiedzi. Urzędnicy przeprowadzili do stycznia tego roku 1523 czynności sprawdzające. Analiza danych spływających bezpośrednio od platform sprzedażowych pozwala skarbówce błyskawicznie wyłapać osoby, które prowadzą regularny handel, udając jedynie wyprzedaż szafy.

Kiedy Vinted i OLX wyślą raport do skarbówki? Te limity musisz znać

Kiedy dane sprzedającego trafią pod lupę urzędników? Platformy takie jak Vinted, OLX czy Allegro mają obowiązek raportować sprzedawców, którzy w ciągu roku kalendarzowego:

zrealizowali minimum 30 transakcji lub

lub osiągnęli przychód przekraczający 2 tys. euro (ok. 8,6 tys. zł).

Ważne: Przekroczenie tych progów nie oznacza automatycznie konieczności zapłaty podatku, ale jest sygnałem dla fiskusa, by przyjrzeć się rozliczeniom danej osoby.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży używanych rzeczy? Kluczowe pół roku

Dobra wiadomość dla osób, które faktycznie pozbywają się własnych rzeczy jest taka, że nie każdy zysk ze sprzedaży rzeczy podlega opodatkowaniu. Kluczową rolę ogrywa czas.

Jeśli użytkownik sprzedaje używany przedmiot, który był w jego posiadaniu przez ponad pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym go kupił), transakcja jest zwolniona z podatku dochodowego. W takim przypadku nie musi obawiać się kontroli. Problem pojawia się, gdy kupił rzeczy z myślą o ich szybkim odsprzedaniu z zyskiem.

W innym przypadkach sprzedawca musi wykazać dochód w zeznaniu rocznym (PIT). Stawka podatku wynosi zazwyczaj 12% od dochodu. Na co uważać?