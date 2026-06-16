Ciało mężczyzny zostało wypatrzone w pobliskim lesie przez załogę śmigłowca - ustalił nieoficjalnie Onet.

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„Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować” - przekazała limanowska policja w komunikacie opublikowanym we wtorek na Facebooku.

- Natychmiast po zgłoszeniu podjęliśmy działania poszukiwawcze. Po odnalezieniu kobiety przez członków jej rodziny w domu podjęto akcję ratunkową, jednak nie udało się uratować jej życia. Na miejsce natychmiast skierowano prokuratora, przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ciało, a równolegle rozpoczęła się akcja poszukiwawcza za sprawcą – przekazała rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Poszukiwania zakrojone na szeroką skalę

We wtorek rano ciało 19-latak zostało zlokalizowane w pobliskim lesie. W akcję oprócz policjantów z pionu kryminalnego zaangażowani byli funkcjonariusze prewencji, specjalistyczne grupy poszukiwawcze z psami, a także drony i policyjny śmigłowiec.