Gazeta Prawna
Kraj

Martwe płody na posesji. Prokuratura wnioskuje o areszt dla podejrzanej

Działania służb
Do makabrycznego odkrycia doszło na posesji w Lutoryżu. Podejrzana patomorfolog złożyła w prokuraturze wyjaśnieniaPAP / Darek Delmanowicz
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 15:47

Są nowe informacje ws. zakopanych na jednej z posesji na Podkarpaciu martwych płodów. Podejrzana o te czyny lekarka złożyła obszerne wyjaśnienia. Po przesłuchaniu prokurator zabrał głos.

Skrót artykułu

Sprawa odnalezionych na jednej z posesji w Lutoryżu ludzkich szczątków mocno wstrząsnęła opinią publiczną. W sobotę zakończyły się czynności związane z przesłuchaniem podejrzanej w tej sprawie 57-letniej patomorfolog Magdaleny H.

Jak poinformował przedstawiciel prokuratury, podejrzana kobieta nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się do zarzucanych czynów, czy nie. Złożyła natomiast wyjaśnienia, z których wynika, że to ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak i inne odpady medyczne.

- Podejrzana oświadczyła również, że wskaże, czy przyznaje się do zarzucanych czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru. Na dziś z uwagi na zaplanowane z jej udziałem kolejne czynności, zostanie jej przyznany obrońca z urzędu - przekazał w rozmowie z mediami prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Podejrzana lekarka trafi do aresztu? Prokuratura składa wniosek

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zwróciła się z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej lekarki tymczasowego aresztu. Teraz sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie. Prokuratura motywuje swój wniosek surowością kary, jaka grozi podejrzanej, a także ryzykiem matactwa w śledztwie.

Magdalena H. usłyszała jeden zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu niedozwolonym. Czyny te zagrożone są karą pozbawienie wolności do 12 lat.

Jak przekazała prokuratura, na miejscu, gdzie ujawnione zostały martwe płody wciąż prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Materiał dowodowy jest cały czas zabezpieczany. Jak przekazał prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, do tej pory odkryto 32 martwe płody, a zakończenie prac przy zbieraniu materiału dowodowego planowane jest na poniedziałek 15 czerwca.

Prokurator potwierdził, że podejrzana była biegłą sądową, od 2017 roku wpisaną na listę prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Makabryczne odkrycie na posesji

Do makabrycznego odkrycia na jednej z posesji pod Rzeszowem doszło podczas wykonywania prac ziemnych. Ujawniono tam odpady medyczne, w tym szczątku ludzkich płodów. W piątek Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wydała komunikat, w którym poinformowała o zatrzymaniu poprzedniej właścicielki posesji - patomorfolog Magdaleny H.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prokuraturazarzutyPodkarpacie

Powiązane

kobieta pieniądze seniorka senior emeryt emerytka gotówka
Emerytury i renty1600 plus dla seniorów. Sejm podjął decyzję w sprawie nowego programu. Kto dostanie pieniądze z ZUS?
Coraz więcej odmów z MOPS. Urzędnicy wskazują najczęstszy błąd
ŚwiadczeniaCoraz więcej odmów z MOPS. Urzędnicy wskazują najczęstszy błąd
Seniorka odbiera paczkę od kobiety
KrajDarmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]

Najważniejsze

Działania służb
KrajMartwe płody na posesji. Prokuratura wnioskuje o areszt dla podejrzanej
Protest przed budynkiem ambasady Rosji w Warszawie w 2022 r. - nastroje sympatii ustępują niechęci wobec Ukraińców w Polsce
OpinieDeportacja za suma i rajd po Morskim Oku. Czy kopiujemy antyimigracyjne wzorce z Zachodu?
Seniorka odbiera paczkę od kobiety
KrajDarmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]
statek płynący przez Cieśninę Ormuz
GospodarkaEkonomiczne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. W prognozach nie ma recesji [RAPORT SPECJALNY DGP]
Donald Tusk
Tusk żartuje i zwraca się do Nawrockiego z „gorącym apelem”. Chodzi o wyjazd prezydenta do USA
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki - spór o nadanie imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiemu oddziałowi podkopał relacje polsko-ukraińskie
OpinieNawrocki daje Ukrainie czas. Na co jeszcze czeka z decyzją o orderze dla Zełenskiego?
wybory prezydenckie 2025 sondaż druga tura trzaskowski nawrocki mentzen - jak głosuje Polska lokalna i co nią kieruje
OpinieAndrysiak: Polityk nie może przyjechać do Polski lokalnej i opowiadać o Trumpie
Wysoka niepewność nie daje odpowiedzi, czy EBC utrzyma jastrzębią ścieżkę
GospodarkaWysoka niepewność nie daje odpowiedzi, czy EBC utrzyma jastrzębią ścieżkę
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png