Sprawa odnalezionych na jednej z posesji w Lutoryżu ludzkich szczątków mocno wstrząsnęła opinią publiczną. W sobotę zakończyły się czynności związane z przesłuchaniem podejrzanej w tej sprawie 57-letniej patomorfolog Magdaleny H.

Jak poinformował przedstawiciel prokuratury, podejrzana kobieta nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się do zarzucanych czynów, czy nie. Złożyła natomiast wyjaśnienia, z których wynika, że to ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak i inne odpady medyczne.

- Podejrzana oświadczyła również, że wskaże, czy przyznaje się do zarzucanych czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru. Na dziś z uwagi na zaplanowane z jej udziałem kolejne czynności, zostanie jej przyznany obrońca z urzędu - przekazał w rozmowie z mediami prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Podejrzana lekarka trafi do aresztu? Prokuratura składa wniosek

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zwróciła się z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej lekarki tymczasowego aresztu. Teraz sąd ma 24 godziny na jego rozpatrzenie. Prokuratura motywuje swój wniosek surowością kary, jaka grozi podejrzanej, a także ryzykiem matactwa w śledztwie.

Magdalena H. usłyszała jeden zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu niedozwolonym. Czyny te zagrożone są karą pozbawienie wolności do 12 lat.

Jak przekazała prokuratura, na miejscu, gdzie ujawnione zostały martwe płody wciąż prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Materiał dowodowy jest cały czas zabezpieczany. Jak przekazał prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, do tej pory odkryto 32 martwe płody, a zakończenie prac przy zbieraniu materiału dowodowego planowane jest na poniedziałek 15 czerwca.

Prokurator potwierdził, że podejrzana była biegłą sądową, od 2017 roku wpisaną na listę prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Makabryczne odkrycie na posesji

Do makabrycznego odkrycia na jednej z posesji pod Rzeszowem doszło podczas wykonywania prac ziemnych. Ujawniono tam odpady medyczne, w tym szczątku ludzkich płodów. W piątek Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wydała komunikat, w którym poinformowała o zatrzymaniu poprzedniej właścicielki posesji - patomorfolog Magdaleny H.