Międzynarodowa operacja służb i CBZC. Chodzi o pranie pieniędzy przez grupę przestępczą

Międzynarodowa operacja służb i CBZC

W wyniku międzynarodowego wspólnego śledztwa, wspieranego przez Eurojust i Europol, zamknięto stronę internetową która była wykorzystywana w przestępczym procederze prania pieniędzy - poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonali transferu około 350 milionów dolarów pochodzących z przestępczej działalności związanej z kryptowalutami w latach 2022–2025.

Serwis znany pod nazwą "AudiA6" był wykorzystywany przez cyberprzestępców zajmujących się atakami ransomware do spieniężania skradzionych aktywów cyfrowych oraz ukrywania przed organami ścigania przepływu nielegalnych środków.

Podsumowanie działań służb z 10 czerwca 2026 roku

W ostatniej międzynarodowej akcji w Gruzji aresztowano obywateli Rosji i Ukrainy, którzy byli związani ze stworzeniem i administrowaniem infrastruktury wykorzystywanej do prania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw. Dokonano przeszukań 3 nieruchomości w Gruzji.

Jak informuje CBZC, w wyniku działań zlikwidowano 25 domen i zajęto ponad 30 serwerów. Oprócz tego:

w Gruzji zajęto ponad 80 pojazdów i wiele nieruchomości;

zamrożono kryptowaluty o wartości 692 tys. euro;

o wartości 692 tys. euro; zajęto kryptowaluty o wartości ponad 86 tys. euro.

Działania te były kontynuacją wcześniejszych czynności przeprowadzonych przez CBZC, które doprowadziły 15 września 2025 r. do aresztowania obywatela Ukrainy zamieszanego w działalność związaną z praniem pieniędzy powiązaną z grupą "AudiA6".

Podczas przeszukań zajęto urządzenia elektroniczne należące do podejrzanego. Analiza zabezpieczonego sprzętu umożliwiła śledczym zidentyfikowanie kolejnych osób zaangażowanych w pranie pieniędzy - wyjaśniło CBZC.

Pranie kryptowalut na skalę światową

Jak informuje Europol, śledczy zajmujący się tą sprawą ustalili, że operacja prania kryptowalut oparta była na tysiącach fałszywych kont giełdowych, otwartych przy użyciu skradzionych lub zakupionych tożsamości. Przeprowadzona analiza pozwoliła na powiązanie tej organizacji przestępczej z ponad 15 śledztwami na całym świecie dotyczącymi ataków ransomware i kradzieżą kryptowalut na dużą skalę.

Grupa "AudiA6” obiecywała przestępcom anonimowość i szybkość. Po nawiązaniu kontaktu z grupą przestępczą za pośrednictwem prywatnych komunikatorów, klienci przelali skradzione kryptowaluty do portfeli kontrolowanych przez grupę i w ciągu godziny otrzymywali z powrotem „wyczyszczone” środki poprzez złożony łańcuch transakcji, mający na celu ukrycie pochodzenia pieniędzy.

Operatorzy pobierali prowizje w wysokości od 3 do 10 procent.