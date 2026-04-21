O godz. 10 startują coroczne egzaminy adwokackie i radcowskie. Do testów przystępuje 2,8 tys. osób

Jak wynika z informacji podanych przez resort sprawiedliwości, w tym roku do egzaminu adwokackiego dopuszczonych zostało ponad 1,2 tysiąc osób – w tym ok. tysiąc aplikantów i 260 osób uprawnionych z innych tytułów.

Z kolei do egzaminu radcowskiego przystąpi blisko 1,5 tys. osób, w tym ponad 1,2 tys. aplikantów i 275 osób spoza aplikacji.

Oba egzaminy trwają cztery dni i składają się z pięciu części. W ich trakcie zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 10. Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – łącznie 8 godzin.

Łącznie egzaminy przeprowadzi 50 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin adwokacki odbędzie się przed 22 komisjami, z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Najwięcej komisji, bo osiem, znajduje się w Warszawie.

Z kolei egzamin radcowski przeprowadzi 28 komisji z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Również w tym przypadku najwięcej komisji będzie przeprowadzało egzaminy w Warszawie.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin adwokacki i radcowski wchodzi osiem osób, w tym czterech przedstawicieli szefa MS - sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz czterech adwokatów lub radców prawnych, delegowanych w zależności od rodzaju egzaminu, przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje uprawnienie do skorzystania z wydłużenia o połowę czasu trwania każdej części egzaminu, a matkom karmiącym dwie półgodzinne przerwy każdego dnia egzaminu. Dodatkowy czas nie podlega wliczeniu do czasu trwania egzaminu w danym dniu.

Ministerstwo podkreśla, że zadania na egzaminy adwokacki, radcowski i komorniczy przygotowały zespoły złożone z przedstawicieli szefa MS oraz - odpowiednio do rodzaju egzaminu - z przedstawicieli NRA, Krajowej Rady Radców Prawnych i Krajowej Rady Komorniczej.

Egzaminy adwokacki i radcowskie to jeden z elementów corocznej serii egzaminów prawniczych. Tegoroczny cykl otworzyły egzaminy komornicze, które ruszyły 14 kwietnia. Przeprowadziły go łącznie dwie komisje egzaminacyjne - w Katowicach i Warszawie - powołane przez Ministra Sprawiedliwości. Do egzaminu zostało dopuszczonych 98 zdających.