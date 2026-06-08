Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA” wywołała w Polsce prawdziwą burzę. Pod koniec maja prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że taki krok nie może pozostać bez reakcji. Zapowiedział więc, że chce odebrać nadany Zełenskiemu przez Andrzeja Dudę Order Orła Białego.

Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego odbyło się w poniedziałek. Ostateczna decyzja i tak należy do Nawrockiego, ale cała procedura może nie być taka prosta, bo podpis pod wnioskiem o pozbawienie Zełenskiego odznaczenia musi złożyć też premier Donald Tusk.

Co zrobi Nawrocki? Rzecznik prezydenta komentuje

W poniedziałek głos w tej sprawie za pośrednictwem platformy X zabrał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię ws. odebrania Zełenskiemu odznaczenia.

- Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie - napisał Leśkiewicz.

Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu.

Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) June 8, 2026 Rozwiń

Próba łagodzenia sytuacji

Wcześniej premier Donald Tusk próbował łagodzić sytuację, nawołując zarówno stronę ukraińską do zmiany decyzji, jak i Karola Nawrockiego do niepodejmowania pochopnych działań, choć jak stwierdził, jego „reakcja jest zrozumiała”.

Głos w tej sprawie zabrali także wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk przyznał w poniedziałek, że dotychczasowe wysiłki dyplomatyczne nie przyniosły efektu, zaapelował więc w poniedziałek do obydwu prezydentów o rozmowę.