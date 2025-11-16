Dlaczego prezydent odmówił nominacji sędziów i funkcjonariuszy wywiadu?

Prezydent Karol Nawrocki odmówił 7 listopada 2025 r. podpisanianominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 funkcjonariuszy wywiadu oraz grupy 46 sędziów. Swoją decyzję argumentował zakazem kontaktowania się z nim bezpośrednio, jaki otrzymali szefowie służb specjalnych. Zaprzeczył temu rząd, który podkreślił, że zwierzchnictwo nad służbami specjalnymi w Polsce sprawuje premier. Głowa państwa z kolei otrzymuje od niego informacje konieczne do pełnienia obowiązków. Kancelaria Prezydenta zarzuciła rządowi, że przekazywane Karolowi Nawrockiemu dane są niepełne, a brak bezpośredniego kontaktu z nominowanymi uniemożliwia mu ich ocenę.

Sondaż SW Research: Jak Polacy oceniają decyzję prezydenta?

Teraz – w sondażu SW Research – Polacy ocenili odmowę nominacji sędziów i oficerów wywiadu. Co myślą na ten temat? Z badania wynika, że 39,4 proc. respondentów oceniło negatywnie odmowę nominacji sędziów i oficerów wywiadu. Pozytywnie wypowiedziało się na ten temat 30,9 proc. badanych. 18,8 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w sprawie, a 10,8 proc. przyznało, że … nie słyszało o tej sprawie.

Kto najczęściej krytykuje odmowę nominacji? Analiza grup społecznych

Ekspertka SW Research, Małgorzata Bodzon, zwraca uwagę na wyraźne różnice w odpowiedziach między poszczególnymi grupami społecznymi. Krytycznie wobec działań prezydenta częściej wypowiadają się osoby powyżej 50. roku życia – aż 53 proc. z nich ocenia je negatywnie. Wśród badanych z wyższym wykształceniem odsetek ten wynosi 44 proc., a wśród respondentów o dochodach 5–7 tys. zł netto – 46 proc.