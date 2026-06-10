Dodatkowe 2 tysiące złotych do wypłaty. Trzeba jednak spełnić ten warunek

Jeszcze kilka lat temu rynek pracy był zdominowany przez kult młodości i przekonanie, że najlepszym kandydatem jest osoba na początku kariery zawodowej. Pracownicy coraz częściej zmieniali miejsca zatrudnienia, a firmy skupiały się na pozyskiwaniu młodszych talentów. Dziś, w obliczu niedoborów kadrowych i zmian demograficznych, coraz większą uwagę zwraca się na potencjał osób po 60. roku życia.

Eksperci rynku pracy wskazują, że tak zwane silver tsunami może stać się odpowiedzią na rosnące problemy ze znalezieniem pracowników. Seniorzy dysponują wieloletnim doświadczeniem, znajomością branży i kompetencjami, które często trudno zastąpić. Coraz częściej podkreśla się także ich lojalność wobec pracodawcy oraz gotowość do dzielenia się wiedzą z młodszymi pokoleniami.

Seniorzy chcą pracować, ale trudno im znaleźć zatrudnienie

Z danych przywoływanych przez „Głos Seniora” wynika, że aktywnych zawodowo jest już ponad 1,38 mln Polaków po sześćdziesiątym roku życia. To dowód na to, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznego wycofania się z rynku pracy.

Jednocześnie badania pokazują, że chętnych do dalszej aktywności zawodowej jest znacznie więcej. Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, pracę chciałoby kontynuować aż 71 proc. osób po sześćdziesiątce, jednak zatrudnienie znajduje jedynie część z nich.

W rezultacie wielu kandydatów po wielokrotnych, bezskutecznych próbach znalezienia pracy rezygnuje z dalszego poszukiwania zatrudnienia, mimo że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Wiek wciąż bywa przeszkodą w rekrutacji

Jednym z największych problemów pozostają stereotypy dotyczące starszych pracowników. W części firm nadal funkcjonuje przekonanie, że osoby w wieku emerytalnym są mniej wydajne, częściej korzystają ze zwolnień lekarskich lub mają trudności z obsługą nowych technologii.

Pojawiają się również obawy związane z adaptacją do zmian organizacyjnych czy nauką nowych systemów. Dodatkowo niektórzy pracodawcy postrzegają starszych pracowników jako bardziej kosztownych, co może wpływać na decyzje rekrutacyjne.

Eksperci zwracają uwagę, że takie podejście prowadzi do ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, która ogranicza dostęp wielu seniorów do zatrudnienia.

Pracodawcy mogą korzystać z dopłat do zatrudniania seniorów

Jednym z narzędzi mających zwiększyć aktywność zawodową osób starszych są dopłaty do wynagrodzeń finansowane przez urzędy pracy. To rozwiązanie obowiązuje na mocy ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

Chodzi o zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nadal chcą pozostać aktywne zawodowo. Rząd liczy, że wsparcie finansowe pomoże przełamać bariery związane z zatrudnianiem starszych pracowników i pozwoli lepiej wykorzystać ich potencjał.

Dopłaty do pensji dla pracowników 60 plus

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby w wieku emerytalnym skierowanej przez urząd pracy. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 2403 zł miesięcznie.

Z programu mogą korzystać firmy zatrudniające osoby wcześniej zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy. O przyznaniu środków decyduje starosta, a szczegółowe warunki określa umowa zawierana z pracodawcą.

Mechanizm został skonstruowany w taki sposób, że dopłata jest wypłacana naprzemiennie. W jednym miesiącu przedsiębiorca otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia, a w kolejnym finansuje wynagrodzenie samodzielnie. Następnie wsparcie może zostać ponownie przyznane zgodnie z warunkami umowy.

Przepisy przewidują również, że dofinansowanie nie przysługuje w przypadku osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.

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Odpowiedź na braki kadrowe i starzenie się społeczeństwa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że celem rozwiązań jest nie tylko zwiększenie aktywności zawodowej seniorów, ale również ograniczenie ich wykluczenia z rynku pracy.

W dłuższej perspektywie działania te mają pomóc w łagodzeniu skutków zmian demograficznych i niedoboru pracowników w wielu branżach. Coraz więcej ekspertów wskazuje, że bez większego udziału osób starszych w rynku pracy utrzymanie obecnego tempa rozwoju gospodarczego może być trudniejsze.

Dlatego aktywizacja zawodowa seniorów jest dziś postrzegana nie tylko jako element polityki społecznej, lecz także jako ważny instrument wspierający rozwój gospodarki i stabilność rynku pracy.