Polacy mają dość koalicji rządowej. Życzą sobie, by partie startowały osobno [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Duża część uczestników nowego sondażu uważa, że ugrupowania tworzące teraz koalicję rządową powinny wystartować w przyszłorocznych wyborach osobno - wynika z sondażu CBOS. Zdaniem 15 proc. ugrupowania te powinny znaleźć się na wspólnej liście wyborczej.

CBOS zadał ankietowanym pytanie, w jakim charakterze w przyszłorocznych wyborach powinny wystartować ugrupowania składające się na koalicję rządzącą - KO, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050 i Stowarzyszenie Centrum Polska.

Polacy mówią dość blokom koalicyjnym

30 proc. badanych uważa, że każde z tych ugrupowań powinno wystartować w wyborach samodzielnie, pod własnym szyldem. 15 proc. ankietowanych, wskazało, że powinny to zrobić w ramach jednego wspólnego bloku. Zdaniem 9 proc. badanych Polaków ugrupowania powinny wystartować najwyżej w dwóch odrębnych blokach, a 2 proc. chce trzech-czterech odrębnych bloków. Opcję "jest mi to obojętne" wybrało 36 proc. badanych, a "trudno powiedzieć" - 7 proc.

Czy koalicja rządząca powtórzy sukces wyborczy?

Drugie pytanie dotyczyło tego, które ugrupowanie po następnych wyborach parlamentarnych będą miały większe szanse na utworzenie rządu. Obecną opozycję wskazało 26 proc. badanych, a ugrupowania koalicji rządzącej - 23 proc. 41 proc. ankietowanych uważa, że obie strony mają podobne szanse, a 11 proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć”.

Takie koalicje prawicowe w rządzie widzą Polacy

Badanych zapytano też, jaki byłby skład ewentualnej koalicji ugrupowań prawicowej opozycji, jeśli możliwe byłoby jej utworzenie. Takiej możliwości w ogóle nie dostrzega 38 proc. badanych. 21 proc. uważa, że koalicję utworzyć mogłyby PiS, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej. 14 proc. dostrzega możliwość powstania koalicji PiS-u z Konfederacją. Zdaniem 6 proc. koalicję stworzyć mogłyby Konfederacja i KKP, a według 3 proc. – PiS i KPP. Opcję „trudno powiedzieć” zaznaczyło 18 proc. badanych. Badanie zostało zrealizowane metodami CATI oraz CAWI w okresie 18–20 maja 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

Źródło: PAP

