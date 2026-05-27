Koniec z limitami. Zasiłek wydłużony aż o dwa miesiące

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała we wtorek 26 maja 2026 roku w „Faktach po faktach”, że rodzice ciężko chorych dzieci otrzymają znacznie dłuższe wsparcie od państwa. Resort rodziny złożył wniosek o wprowadzenie projektu ustawy w tej sprawie do wykazu prac legislacyjnych.

Czas płatnego zwolnienia na opiekę w przypadku chorób przewlekłych oraz nowotworowych ma zostać podwojony i wynieść aż 120 dni w roku. Przypomnijmy, że obecne przepisy przyznają im maksymalnie 60 dni wolnego w roku, a po ukończeniu przez dziecko 14. roku życia – zaledwie dwa tygodnie. Dla rodzin zmagających się z chorobami onkologicznymi czy rzadkimi wadami wrodzonymi to kropla w morzu potrzeb.

Urzędnicy tracą głos. To lekarz zdecyduje, ile wolnego dostaną rodzice

Rząd przygotowuje reformę, która ma zmienić nie tylko długość zasiłku opiekuńczego, ale również sposób przyznawania świadczeń. Świadczenie miałoby przysługiwać na dzieci do 18. roku życia. Nie ma natomiast listy chorób kwalifikujących się do jego uzyskania. Większą rolę ma odegrać lekarz prowadzący – to on zyska ostateczny głos w sprawie świadczenia i zdecyduje o długości zasiłku opiekuńczego.

100 milionów złotych na zmiany. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Roczny koszt wdrożenia nowych regulacji oszacowano na około 100 milionów złotych. Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie? Resort zadeklarował niezwykle dynamiczne tempo prac. Zaproponowano dwutygodniowe vacatio legis.

Zmiany w pigułce:

Maksymalny wymiar: Wydłużenie limitu do 120 dni rocznie dla chorób przewlekłych (dodatkowe 60 dni).

Kryterium wieku: Ochrona rozszerzona do 18. roku życia dziecka.

Decydent: O przyznaniu decyduje wyłącznie lekarz prowadzący (całkowity brak sztywnej, urzędowej listy chorób).

Koszt reformy: ok. 100 mln zł rocznie z budżetu państwa.

Wejście w życie: Planowane na początek przyszłego roku (krótkie, 14-dniowe vacatio legis).

