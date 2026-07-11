Projekt rozporządzenia wprowadza kilka zmian dotyczących warunków technicznych pojazdów, jednak to obowiązkowa apteczka w samochodzie osobowym może dotknąć największą grupę kierowców. Sprawdzamy, kto będzie musiał wyposażyć auto w nowy element, od kiedy zaczną obowiązywać przepisy i jakie wyjątki przewidziało Ministerstwo Infrastruktury.

Obowiązkowa apteczka w samochodzie od 2027 r. Co zmienia projekt Ministerstwa Infrastruktury?

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dokument został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod numerem 173 i znajduje się na etapie opiniowania.

Najbardziej odczuwalną zmianą dla kierowców jest propozycja dodania do obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego apteczki doraźnej pomocy. Dzisiaj taki obowiązek dotyczy między innymi taksówek, autobusów czy pojazdów nauki jazdy, natomiast właściciele prywatnych samochodów osobowych sami decydują, czy wożą apteczkę. Resort przekonuje, że zwiększenie dostępności podstawowych środków pierwszej pomocy może mieć znaczenie zarówno podczas wypadków drogowych, jak i innych nagłych zdarzeń wymagających natychmiastowej reakcji.

Kto będzie musiał mieć apteczkę w samochodzie od 2027 r.? Wyjątki od nowych przepisów

Projekt nie wprowadza obowiązku dla wszystkich właścicieli samochodów. Nowe przepisy mają objąć wyłącznie samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy po 31 marca 2027 r. Oznacza to, że:

kierowcy już zarejestrowanych samochodów nie będą musieli dokupować apteczki wyłącznie z powodu zmiany przepisów,

obowiązek obejmie samochody rejestrowane po raz pierwszy po wskazanej dacie,

organy kontrolne będą mogły zweryfikować obowiązek na podstawie danych o pierwszej rejestracji pojazdu znajdujących się w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

To rozwiązanie nie jest przypadkowe. Ministerstwo uznało, że nakaz doposażenia milionów samochodów już poruszających się po drogach byłby nadmiernym obciążeniem dla właścicieli pojazdów. Według Oceny Skutków Regulacji nowe przepisy będą stopniowo obejmować około 650 tys. samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy każdego roku.

Co musi znaleźć się w obowiązkowej apteczce samochodowej? Projekt nie określa listy wyposażenia

Projekt rozporządzenia nie określa szczegółowego wyposażenia apteczki. Powód jest prosty – w Polsce nie obowiązuje krajowa norma określająca jej zawartość. Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że zdecydowana większość apteczek sprzedawanych na rynku opiera się na niemieckiej normie DIN 13164, która od lat funkcjonuje jako standard także w wielu innych państwach Europy. To oznacza, że kierowcy nie będą ograniczeni do jednego producenta ani jednego modelu apteczki. Rynek już dziś oferuje wiele zestawów spełniających powszechnie stosowane standardy pierwszej pomocy.

Ile kosztuje obowiązkowa apteczka do samochodu? Kierowcy już dziś mogą kupić gotowe zestawy

Ministerstwo nie wskazuje konkretnego producenta ani obowiązkowego modelu apteczki, dlatego kierowcy będą mogli wybierać spośród zestawów dostępnych w sprzedaży. Dziś najczęściej oferowane apteczki samochodowe, przygotowane zgodnie z powszechnie stosowaną normą DIN 13164, kosztują od około 30 do 100 zł, w zależności od wyposażenia i jakości wykonania. Bardziej rozbudowane zestawy, przeznaczone np. do samochodów rodzinnych czy dostawczych, mogą kosztować więcej.

Dlaczego obowiązkowa apteczka wraca do samochodów? Ministerstwo wskazuje kilka powodów

W uzasadnieniu projektu resort wskazuje, że coraz więcej kierowców i tak wozi apteczkę z własnej inicjatywy. Zmiana ma ujednolicić ten standard i zwiększyć dostępność podstawowych materiałów opatrunkowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Ministerstwo przypomina również, że podczas kursów na prawo jazdy kandydaci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy. Zdaniem autorów projektu obowiązkowa obecność apteczki w samochodzie zwiększy szanse na wykorzystanie tych umiejętności w rzeczywistych sytuacjach. Resort podkreśla także, że podobne rozwiązania obowiązują już m.in. w:

Niemczech,

Czechach,

Słowacji,

Austrii,

Chorwacji.

Z kolei we Francji czy we Włoszech posiadanie apteczki pozostaje zaleceniem, a nie obowiązkiem.

Nowe przepisy dla kierowców 2027. Jakie jeszcze zmiany przewiduje projekt?

Projekt rozporządzenia obejmuje również kilka innych zmian dotyczących ruchu drogowego i wyposażenia pojazdów. Przewiduje między innymi:

zakaz wykorzystywania przez pojazdy zabytkowe oznakowania przypominającego współczesne radiowozy Policji i inne pojazdy uprzywilejowane,

wprowadzenie rozwiązań utrudniających zwiększanie prędkości hulajnóg elektrycznych poprzez ingerencję w ich konstrukcję lub oprogramowanie,

możliwość wykorzystywania ciągników rolniczych jako pojazdów uprzywilejowanych przez straż pożarną,

zniesienie obowiązku wyposażania autobusów w koło zapasowe,

zmiany dotyczące niektórych wymagań technicznych dla ciągników rolniczych.

Każda z tych propozycji ma odrębne uzasadnienie, jednak to obowiązkowa apteczka będzie zmianą, z którą zetknie się największa liczba kierowców kupujących nowe samochody po wejściu w życie nowych przepisów.

Od kiedy obowiązkowa apteczka w samochodzie będzie wymagana? Harmonogram zmian

Na razie kierowcy nie muszą podejmować żadnych działań. Projekt znajduje się na etapie opiniowania, co oznacza, że jego treść może jeszcze ulec zmianie. Dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisaniu rozporządzenia będzie można mówić o ostatecznym kształcie nowych obowiązków. Jeżeli projekt zostanie przyjęty bez zmian, obowiązek posiadania apteczki obejmie samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy po 31 marca 2027 r.

Podstawa prawna