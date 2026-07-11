Gazeta Prawna
Kraj

Mocne słowa Karola Nawrockiego ws. Ukrainy. „Nie ma na to zgody”

Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki wyraził stanowczy sprzeciw dla czerwono-czarnych flag UPA w PolscePAP / Darek Delmanowicz
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 15:29

Karol Nawrocki nie krył emocji podczas przemówienia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. W Radrużu prezydent stanowczo wyraził swój sprzeciw wobec pojawiających się w polskiej przestrzeni publicznej czerwono-czarnych flag UPA. - W barwach tych zamyka się cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty mordującego polskie kobiety i dzieci - podkreślił Nawrocki.

W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP prezydent wskazał, że estetyka czerwono-czarnej flagi UPA nawiązywała do tego, co Niemcy nazywali ziemią i krwią.

– Pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce – i zrobię wszystko żeby nie było jej w Polsce. Wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę, bo to flaga Blut und Boden. To mówiła ta flaga i w niej zamknęła się i zamyka dziś cała ideologia ukraińskiego nacjonalisty, który mordował polskie kobiety i dzieci – powiedział, nawiązując do prezydenckiego projektu nowelizacji ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksu karnego.

Prezydent przypomniał, że wśród ofiar ukraińskich nacjonalistów byli również sprawiedliwi Ukraińcy. Podkreślił też, że Polacy nie oskarżają „całego narodu ukraińskiego, lecz banderowską ideologię, tych którzy mordowali i przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku”. – Na to po prostu nie można się zgodzić, bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy jest zachętą do kolejnego ludobójstwa – podsumował.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej.

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Źródło: PAP
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UkrainaKarol NawrockiUPA

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