Wizyty inkasenta spisującego licznik z wodą odejdą do historii. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały z firmą T-mobile umowę na montaż 18 tys. radiowych nakładek na wodomierze. To prawdziwa rewolucja technologiczna. Spółka obsługuje niemal 20 tys. liczników w mieście, z czego część z nich już w podobne urządzenia została wyposażona.

Dokładniejsze pomiary przełożą się na wysokość rachunków

Podpisana umowa zwiastuje największą od lat zmianę w sposobie naliczania opłat za zużycie wody. Przedstawiciele Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji podkreślają, że dzięki radiowym nakładkom na wodomierze możliwe stanie się dokładniejsze i szybsze ich odczytywanie, lepsza kontrola zużycia wody, skuteczniejsze wykrywanie strat wody i sprawniejsze zarządzanie danymi pomiarami.

Według informacji Newsa Lubuskiego montaż urządzenia ma być szybki i bezinwazyjny, a żywotność nakładki ma sięgać nawet dekady. W komunikacie wodociągów można przeczytać, że inwestycja realnie przełoży się na większą efektywność działania sieci wodociągowej oraz wyższą jakość usług świadczonych mieszkańcom.

Inteligentne urządzenia będą same alarmować o usterkach

Radiowe nakładki na wodomierze mają analizować przepływ wody w czasie rzeczywistym.

- System ma wskazywać nietypowe zużycie wody, potencjalne wycieki i awarie, a algorytmy pozwolą szybciej reagować na problemy i ograniczyć straty w zużyciu wody - podaje PortalZielonagóra.pl

Na modernizację wodomierzy zielonogórska spółka pozyskała środki w ramach koncepcji Smart City, na którą firma pozyskała 60 mln zł z programu FEniKS.

Zielonogórskie wodociągi zapewniają jednocześnie, że modernizacja nie wpłynie na to, że inkasenci stracą pracę. Większość z nich ma zostać przekwalifikowana i pozostać w strukturach spółki.