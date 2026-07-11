Klamka zapadła i świadkowie będą zmuszeni do podawania dodatkowych informacji. Rząd przyjął nowelizację postępowania karnego oraz ustawy o e-doręczeniach. Nowelizacja przepisów zakłada rozszerzenie zakresu danych pobieranych od świadka w trakcie przesłuchania. Zgodnie z nowymi przepisami świadek zobowiązany jest do podania numeru PESEL, numeru telefonu, a także adresu poczty elektronicznej.

Jeśli osoba wezwana na świadka nie posiada numeru PESEL będzie musiał podać numer dokumentu tożsamości oraz nazwę organu, który go wydał.

Łatwiejszy kontakt ze świadkiem

Zmiany zapisane w ustawie mają na celu ułatwienie kontaktu ze świadkiem na przykład przy przekazaniu informacji o terminie czynności procesowych. Numer PESEL ma natomiast pomóc w szybszej identyfikacji, co może znacząco wpłynąć na ułatwienie pozyskiwania dokumentacji potrzebnej w sprawie. Wszystko to ma ułatwić usprawnienie przebiegu postępowania.

Zbierane dane świadków mają też według nowych przepisów być lepiej chronione.

Jakie dane już pobierane są od świadka?

Warto zwrócić uwagę, że już na chwile obecną od świadków pobierane są ich dane. Podczas przesłuchania świadkowie zobowiązani są do podania imienia, nazwiska, swojego wieku, a także wykonywanego przez siebie zawodu. Świadkowie muszą także poinformować, czy byli wcześniej karani za składanie fałszywych zeznań, a także podać jaki jest stosunek świadka do stron postępowania (czy osoby te są na przykład spokrewnione, jeśli tak, w jakim stopniu).

Ustala się także miejsce zamieszkania świadka.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

By przepisy mogły wejść w życie ich nowelizacja musi zostać przyjęte przez Sejm i Senat, a także podpisana przez prezydenta. Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.