Połączone senackie komisje: ds. Unii Europejskiej, gospodarki narodowej i innowacyjności, infrastruktury, klimatu i środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrują projekt postanowienia prezydenta o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ws. unijnej polityki klimatycznej.

Szefernaker mówił senatorom, że prezydent zwracając się z tym wnioskiem realizuje zobowiązania złożone wobec Polaków w trakcie kampanii wyborczej. Jego zdaniem polityka klimatyczna UE realizowana w obecnym kształcie i tempie niszczy europejski przemysł, generuje nieakceptowalne koszty społeczne i uzależnia Europę od Chin. Polityk dodał, że w kwestii polityki klimatycznej nie ma merytorycznej dyskusji o jej kosztach,.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że prezydentowi nie chodzi o to, że wszystko co robi Unia ws. klimatu jest „jednym wielkim złem”. - Mówimy coś zupełnie innego. Transformację należy wprowadzić z głową, a nie w tempie dyktowanym przez Brukselę, bardzo często w tempie oderwanym od realiów naszej gospodarki, naszych dochodów, polskiej struktury energetycznej - przekonywał. - To nie jest debata tylko o przyszłej zamożności Europy, to jest również debata o bezpieczeństwie naszej części Europy i bezpieczeństwie całego kontynentu - podkreślił Szefernaker i zaapelował do Senatu o „odwagę” i poparcie wniosku referendalnego.

Wniosek ws. referendum prezydent Karol Nawrocki skierował do Senatu na początku maja; referendum miałoby zostać przeprowadzone 27 września. Pytanie jakie w referendum chce postawić prezydent brzmi: „Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”. (PAP)