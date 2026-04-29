Sejmowa komisja ochrony środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Decyzja zapadła stosunkiem 21 głosów przeciwko 15, bez głosów wstrzymujących się. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie ma jednak należeć do całego Sejmu, który zajmie się wnioskiem podczas zaplanowanego głosowania w czwartek.
Komisja rozpatrywała wniosek zgłoszony przez opozycję, który formalnie wpłynął do Sejmu 27 marca. Pod dokumentem podpisało się ponad 80 parlamentarzystów, głównie reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. W trakcie posiedzenia przeważyły jednak głosy przeciwników odwołania minister.
Wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska jako narzędzie politycznego nacisku
Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski to element szerszej strategii opozycji, która od początku kadencji krytykuje działania resortu klimatu. W uzasadnieniu dokumentu wskazano na — jak określili autorzy — „poważne braki kompetencyjne”, błędy legislacyjne oraz decyzje podejmowane bez odpowiedniej analizy skutków społecznych i gospodarczych.
Politycy opozycji zwracają uwagę m.in. na opóźnienia w realizacji kluczowych reform energetycznych, niejasności wokół systemu kaucyjnego oraz problemy z funkcjonowaniem programu „Czyste powietrze”. W debacie publicznej pojawiały się także zarzuty dotyczące braku spójnej strategii transformacji energetycznej oraz trudności w komunikacji z samorządami i przedsiębiorcami.
Z kolei przedstawiciele koalicji rządzącej argumentują, że część problemów wynika z konieczności reformowania systemów odziedziczonych po poprzednich rządach, a skala wyzwań — szczególnie w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej — wymaga czasu i kompleksowych zmian legislacyjnych.
Spotkanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z minister klimatu i środowiska
Jak informuje Onet, równolegle do prac komisji odbyło się spotkanie z udziałem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodniczącej Polski 2050 i minister funduszy oraz polityki regionalnej. W rozmowach uczestniczyła również Paulina Hennig-Kloska, a ich celem było omówienie najbardziej problematycznych obszarów polityki klimatycznej rządu.
W centrum dyskusji znalazły się dwa projekty: system kaucyjny oraz program „Czyste powietrze”. Oba mechanizmy od miesięcy budzą kontrowersje i są przedmiotem krytyki zarówno ze strony opozycji, jak i części środowisk eksperckich.
System kaucyjny, który ma objąć opakowania po napojach i zwiększyć poziom recyklingu, napotyka trudności organizacyjne i legislacyjne. Przedsiębiorcy wskazują na brak jasnych wytycznych oraz napięty harmonogram wdrożenia. Z kolei program „Czyste powietrze”, mający wspierać wymianę źródeł ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej budynków, zmaga się z problemami proceduralnymi, wydłużonym czasem rozpatrywania wniosków oraz zarzutami dotyczącymi nadużyć finansowych w poprzednich latach.
Spotkanie miało charakter roboczy i — jak wynika z komunikatów — dotyczyło konkretnych propozycji naprawczych. Podkreślono potrzebę usprawnienia systemów oraz zwiększenia ich przejrzystości i efektywności.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu