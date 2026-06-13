Jerzy Buzek: Europa musi uzbroić swoje wartości w siłę

Szymon Glonek:

Zanim rozpoczniemy rozmowę, pozwolę sobie na krótką osobistą refleksję – szczególnie że na sali jest wiele młodych osób.

Kto z Państwa ma około 17 lat? Proszę o podniesienie ręki… Dziękuję.

Gdy sam miałem 17 lat, prof. Jerzy Buzek został premierem Polski. To – wbrew pozorom – było niedawno. Jako młody człowiek interesujący się polityką, byłem tym wyborem zaskoczony. Wymieniano inne nazwiska. Zastanawiałem się nawet, czy profesor nie jest zbyt „miękki” do polityki, czy nie jest zbyt dyplomatyczny – a przecież często mówi się, że w polityce potrzebni są ci, którzy potrafią mocno uderzyć w stół.

Tymczasem cała kadencja premiera Buzka pokazała, że właśnie dyplomacja i umiejętność budowania porozumienia mogą przynieść sukces. Do dziś korzystamy z efektów jego rządów – np. reformy samorządowej, która była jedną z ostatnich tak kompleksowych zmian w Polsce.

Później profesor Buzek działał na arenie europejskiej, udowadniając, że Polska ma ważny głos w Europie.

Europa, pamięć i wartości

Szymon Glonek:

Panie Profesorze, rozpocznę od cytatu z wpisu jaki złożył Pan w księdze pamiątkowej w 2009 roku w Oświęcimiu:

„„Europa z pokorą i przejęciem składa hołd tym, którzy zginęli, tym, którzy walczyli. Wierzymy, że będziemy inni, mądrzejsi, doświadczeni, że unikniemy kataklizmów. Dlatego potrzebna nam jest jedność”

Czy dziś Europa nadal patrzy na swoją historię z pokorą i czy dalej wierzy w swoje wartości?

Jerzy Buzek:

Ogromnie się cieszę, że właśnie w Oświęcimiu rozmawiamy o wartościach i przyszłości Europy. To miejsce ma szczególne znaczenie. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy pojawił się pomysł, by Oświęcim kojarzył się nie tylko z tragiczną historią, ale także z refleksją o prawach człowieka i przyszłości Europy. Stąd idea Instytutu Praw Człowieka, którą Parlament Europejski potraktował bardzo poważnie.

Mój poprzednik na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Niemiec Hans-Gert Pöttering, podszedł do tego projektu z wielką pokorą. Dziś widzę, że mieszkańcy Oświęcimia realizują tę ideę – tworząc przestrzeń do rozmowy o wartościach i odpowiedzialności.

A odpowiadając na pytanie: Europa nadal wierzy w swoje wartości. To są wartości zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej, demokracji ateńskiej, prawie rzymskim i europejskiej filozofii wolności. Europa nie utraciła przekonania, że społeczeństwo powinno być solidarne, że człowiek ma prawa, że wspólnota jest ważniejsza niż wyłącznie indywidualny interes.

Ale trzeba pamiętać, że Europa jest bardzo różnorodna. Inaczej myślą mieszkańcy wielkich miast, inaczej małych miejscowości czy wsi. Dla wielu ludzi wartości europejskie są odczuwalne nie poprzez wielkie deklaracje, lecz przez konkret codzienności – np. możliwość zakupu nowego sprzętu dzięki funduszom unijnym. Dlatego tak ważne jest tłumaczenie wartości na język codzienności.

Jerzy Buzek, Szymon Glonek podczas VIII Oświęcimskiego Forum: Europa wobec wyzwań XXI wieku: Wartość Siły. Siła wartości.

Wartości czy interesy?

Szymon Glonek:

Czyli język wartości musi być jednocześnie językiem konkretu?

Jerzy Buzek:

Tak, bo ludzie muszą widzieć, że wartości przekładają się na ich życie. Otwarte granice, Erasmus, możliwość studiowania i pracy w całej Europie – dla młodych ludzi to dziś normalność. Oni nie pamiętają świata zamkniętych granic i paszportów trzymanych przez państwo.

Kiedyś wyjazd za granicę był wydarzeniem. Dziś studenci mogą spontanicznie wsiąść do pociągu i pojechać do Madrytu czy Paryża. To jest efekt integracji europejskiej. Ale młodzi ludzie często nie postrzegają tego jako osiągnięcia Unii, bo urodzili się już w tej rzeczywistości.

Dlatego trzeba cierpliwie tłumaczyć, że te możliwości nie są dane raz na zawsze.

Szymon Glonek:

Mówi pan o wartościach, ale jednocześnie Europa coraz częściej rozmawia językiem interesów i bezpieczeństwa. Czy wartości nadal są wspólnym językiem europejskich przywódców?

Jerzy Buzek:

Interesy i wartości się nie wykluczają. Interesy zawsze będą obecne w polityce. Nie ma w tym nic złego. Chcemy przecież żyć dobrze i bezpiecznie. Problem zaczyna się wtedy, gdy interes całkowicie wypiera wartości.

Unia Europejska od początku próbowała łączyć jedno z drugim. Fundusze europejskie były kierowane przede wszystkim do biedniejszych regionów, po to, by zmniejszać nierówności. Jednocześnie wspierano przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy.

Polska jest tutaj niezwykłym przykładem sukcesu. Osiągnęliśmy ogromny rozwój gospodarczy, a jednocześnie staliśmy się ważnym graczem geopolitycznym. Dziś Europa dużo uważniej słucha Polski niż kilkanaście lat temu.

Od lat ostrzegaliśmy, że Rosja traktuje gaz jako broń polityczną. Wiele państw nie chciało tego słuchać. Tymczasem Polska już pod koniec lat 90. zabiegała o gazociąg z Norwegii właśnie po to, by uniezależnić się od rosyjskich dostaw.

Szymon Glonek:

Czyli Polska miała rację wcześniej niż reszta Europy?

Jerzy Buzek:

W wielu kwestiach tak. Podobnie było z Partnerstwem Wschodnim czy z ideą Unii Energetycznej. Polska rozumiała, że bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo geopolityczne są ze sobą ściśle powiązane.

Dziś Europa to rozumie znacznie lepiej. I właśnie dlatego nasz głos jest ważniejszy.

Siła i wartości – czy można je pogodzić?

Szymon Glonek:

A czy można pogodzić dwa podejścia do świata: tych, którzy wierzą przede wszystkim w siłę, i tych, którzy wierzą wyłącznie w wartości?

Jerzy Buzek:

Nie chciałbym ich przeciwstawiać. Wartości bez siły są bezbronne. Ale siła bez wartości staje się niebezpieczna.

Dlatego Europa musi „uzbroić” swoje wartości – w odporność, zdolność działania i reagowania a także w odwagę.

Moja odpowiedź brzmi: potrzebujemy jednego i drugiego. Wartości są fundamentem, ale jeśli nie stoi za nimi odpowiednia siła i zdolność do obrony, mogą okazać się niewystarczające.

Szymon Glonek:

Jak przekonać ludzi, że wartości mają znaczenie również dla codziennego życia?

Jerzy Buzek:

Ależ wartości są obecne w naszym codziennym życiu: szukamy szczęścia, cenimy przyjaciół, pragniemy być równo traktowani, chcemy żyć w dobrobycie i mieć uczciwych polityków. Szczęście, przyjaźń, równość, dobrobyt, uczciwość – to wartości, które mają znaczenie dla codziennego życia. Ale można też pokazać ich praktyczny ekonomiczny wymiar.

Kilka lat temu ekonomiści otrzymali Nagrodę Nobla za wykazanie, że gospodarki rozwijają się szybciej tam, gdzie przestrzegane są reguły i gdzie funkcjonuje państwo prawa. A reguły i prawo to też wartości

W gospodarce codziennie zawieramy umowy z ludźmi, których nie znamy. Produkujemy towary, świadczymy usługi, zamawiamy materiały. Robimy to dlatego, że istnieją przepisy, instytucje i możliwość dochodzenia swoich praw.

Jeżeli reguły nie obowiązują, jeżeli każdy może działać według własnego uznania i egoizmu, wtedy prowadzenie działalności staje się nie tylko znacznie trudniejsze, ale staje się predacją czyli łupiestwem, przechodzi w stan społecznego darwinizmu. Dlatego wartości nie są abstrakcją. Mają bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli.

Europa w świecie bez reguł

Szymon Glonek:

Czy Unia Europejska jest przygotowana na dzisiejszy świat kryzysów i niepewności?

Jerzy Buzek:

Przez lata żyliśmy w świecie opartym na regułach. Dziś te reguły się rozpadają. Musimy nauczyć się funkcjonować w świecie chaosu i kryzysów, ale też wzmacniać reguły lub tworzyć nowe. Unia Europejska już się do tego przygotowuje – budując odporność w wielu obszarach jednocześnie.

Jeszcze przed 2020 rokiem słowo ‘odporność’ praktycznie nie funkcjonowało w dokumentach unijnych. Dzisiaj jest jednym z kluczowych pojęć.

Odporność oznacza zdolność do radzenia sobie z kryzysami. Dziś musimy robić coś więcej. Chodzi nie tylko o przetrwanie kryzysu, lecz także o zdolność adaptacji i rozwoju w warunkach chaosu.

COVID, masowe migracje i wojna w Ukrainie bardzo wiele nas nauczyły. Zrozumieliśmy, że kryzysy mogą pojawiać się równolegle – zdrowotne, energetyczne, militarne czy migracyjne.

Dlatego Unia Europejska przyjęła nowe podejście: musimy być odporni na wiele zagrożeń jednocześnie. To oznacza wspólne działanie rządów, samorządów i obywateli.

Potrzebujemy też strategicznej autonomii. Europa musi nauczyć się samodzielnie dbać o swoje bezpieczeństwo – również militarne. Nie zbudujemy tego w rok, ale musimy zacząć.

Szymon Glonek:

Czyli Europa powinna być silniejsza militarnie?

Jerzy Buzek:

Tak. Musimy wzmacniać europejskie zdolności obronne. Jednocześnie trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo Europy nadal w ogromnym stopniu opiera się na współpracy transatlantyckiej.

Nie jesteśmy jeszcze gotowi, by samodzielnie przejąć wszystkie funkcje strategiczne i operacyjne. Potrzebujemy czasu. Ale musimy konsekwentnie budować własne możliwości, ponieważ świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny.

Szymon Glonek:

Jak wprowadzać niezbędne reformy, nie tracąc poparcia społecznego?

Jerzy Buzek:

To jest jedno z najtrudniejszych wyzwań w polityce – i jednocześnie jedno z najważniejszych. Reformy niemal zawsze oznaczają zmianę, a zmiana budzi niepewność a nawet strach czy panikę, bo często wiąże się z kosztami, które obywatele odczuwają natychmiast, podczas gdy korzyści pojawiają się dopiero po czasie.

Dlatego pierwszym warunkiem powodzenia jest uczciwość wobec społeczeństwa. Trzeba jasno mówić, po co dana reforma jest wprowadzana, jakie przyniesie efekty i dlaczego jest konieczna. Ludzie są w stanie zaakceptować nawet trudne decyzje, jeśli rozumieją ich sens i widzą, że nie są one podejmowane przypadkowo.

Drugi element to cierpliwość – zarówno po stronie polityków, jak i obywateli. Reformy rzadko przynoszą natychmiastowe rezultaty. Często dopiero po kilku latach widać ich prawdziwe znaczenie. Dlatego polityka nastawiona wyłącznie na krótkoterminowy zysk wyborczy bardzo utrudnia ich wprowadzanie.

Trzeci warunek to odpowiedzialność i konsekwencja. Jeśli reformy są wdrażane tylko częściowo albo są szybko wycofywane pod presją bieżących nastrojów, tracą swoją skuteczność, a społeczeństwo traci zaufanie. Ludzie muszą widzieć, że stoi za nimi realna determinacja i przekonanie.

Wreszcie niezwykle ważna jest umiejętność tłumaczenia – przekładania skomplikowanych, często abstrakcyjnych zmian na język codziennych doświadczeń. Obywatele muszą zobaczyć, jak dana reforma wpłynie na ich życie: na pracę, bezpieczeństwo, edukację czy zdrowie. Bez tego trudno oczekiwać szerokiego poparcia.

Doświadczenie pokazuje jednak coś jeszcze – bardzo istotnego. Społeczeństwo potrafi docenić reformy z pewnym opóźnieniem. Często to, co na początku budzi opór, po kilku latach jest uznawane za konieczne i słuszne. Dlatego politycy powinni mieć odwagę myślenia w długiej perspektywie.

Krótko mówiąc: nie da się całkowicie wyeliminować kosztów politycznych reform. Można je jednak ograniczyć poprzez uczciwą komunikację, konsekwencję działania i szacunek dla obywateli jako partnerów, a nie tylko odbiorców decyzji.

Szymon Glonek:

Idee UE są daleko od obywatela, pieniądze UE są blisko, ale te nie budują ponadczasowej wspólnoty. Czy jest szansa, żeby zejść z ideami wspólnej Europy do ludzi? Jak sprawić, by Unia była bliższa obywatelom?

Jerzy Buzek:

To bardzo trafna obserwacja – i jednocześnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed Unią Europejską.

Rzeczywiście jest tak, że pieniądze unijne są łatwo zauważalne i bliskie obywatelom, bo przekładają się na coś konkretnego: drogę, szkołę, nowe miejsca pracy czy wsparcie dla rolników. Natomiast idee – takie jak demokracja, praworządność czy solidarność – są bardziej abstrakcyjne i trudniejsze do uchwycenia w codziennym doświadczeniu.

Ale nie oznacza to, że nie da się ich ludziom przybliżyć.

Kluczowe jest to, aby przestać mówić o wartościach językiem wyłącznie eksperckim czy instytucjonalnym. Musimy je przekładać na język życia codziennego, w tym na język mediów społecznościowych. Demokracja to nie jest abstrakcyjny system – to poczucie, że mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Praworządność to nie zapis w traktacie – to pewność, że jesteśmy traktowani uczciwie i że nasze prawa są chronione. Solidarność to nie hasło – to realna pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Trzeba pokazywać związek między wartościami a konkretnym doświadczeniem człowieka. Bo prawda jest taka, że bez wartości nie byłoby tych pieniędzy i tych możliwości, o których mówimy. To właśnie stabilność instytucji, zaufanie i wspólne zasady tworzą fundament, na którym można budować rozwój.

Ważnym elementem jest też doświadczenie. Młode pokolenie często nie pamięta Europy sprzed integracji – świata zamkniętych granic, ograniczonych możliwości, braku swobody podróżowania czy studiowania. Dlatego to, co dla starszych było ogromnym osiągnięciem, dla młodych jest czymś oczywistym. I to jest paradoks – sukces Unii Europejskiej stał się tak naturalny, że przestajemy go dostrzegać.

Dlatego musimy nie tylko tłumaczyć, ale także przypominać – skąd się te możliwości wzięły i co je gwarantuje. Pamięć to ważny element naszej dzisiejszej samowiedzy i naszych możliwości

Kolejna rzecz to sposób komunikacji. W czasach platform społecznościowych przekaz jest bardzo uproszczony, często emocjonalny, memiczny często zniekształcający rzeczywistość a niekiedy wręcz fałszywy. To ogromne wyzwanie dla instytucji europejskich, które mają kłopoty z komunikacją, bo operują językiem bardziej złożonym. Jeśli tego nie zmienimy, będziemy przegrywać w sferze komunikacji – nawet jeśli mamy rację.

I wreszcie – najważniejsze: wspólnoty nie buduje się tylko poprzez transfer środków finansowych. Wspólnota rodzi się wtedy, gdy ludzie czują, że są częścią czegoś większego, co ma sens i co daje im bezpieczeństwo poczucie więzi oraz przyszłość.

Dlatego odpowiedź brzmi: tak, można „zejść” z ideami do ludzi. Ale wymaga to cierpliwości, konsekwencji i przede wszystkim zmiany języka – z języka instytucji na język doświadczeń obywateli, zwłaszcza tych młodych. To prawdziwe komunikacyjne wezwanie!

Bo Unia Europejska będzie tak silna, jak silne będzie przekonanie jej obywateli, że jest naprawdę ich wspólnotą.

Szymon Glonek, Alicja Bartuś, Jerzy Buzek podczas VIII Oświęcimskiego Forum: Europa wobec wyzwań XXI wieku: Wartość Siły. Siła wartości.

Polska w Europie

Szymon Glonek:

Jaką odpowiedzialność ma Polska za przyszłość europejskiej wspólnoty?

Jerzy Buzek:

Polska znajduje się dziś w wyjątkowym momencie swojej historii – i jednocześnie w wyjątkowym miejscu Europy. Przez wiele lat byliśmy krajem, który dołączał do wspólnoty i uczył się jej reguł. Dziś jesteśmy jednym z jej współodpowiedzialnych filarów.

Nasza odpowiedzialność wynika przede wszystkim z geopolityki. Jesteśmy na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO. Bezpieczeństwo tej części Europy w dużej mierze zależy od tego, jak Polska rozumie swoją rolę i jak potrafi przekonywać innych do swoich racji. W ostatnich latach udowodniliśmy, że potrafimy to robić skutecznie – choćby ostrzegając przed uzależnieniem od rosyjskich surowców czy wskazując na realne zagrożenie ze wschodu.

Dziś nasza odpowiedzialność polega także na tym, by współkształtować kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Nie wystarczy już tylko korzystać z członkostwa – musimy je współtworzyć. Dotyczy to takich obszarów jak bezpieczeństwo, energetyka, rozszerzenie Unii czy budowa jej strategicznej autonomii.

Szczególna odpowiedzialność spoczywa na Polsce także w kontekście Ukrainy. Jeśli chcemy trwałego bezpieczeństwa Europy, musimy myśleć w kategoriach szerszej wspólnoty. Włączenie Ukrainy w europejskie struktury to nie tylko projekt polityczny – to fundamentalna zmiana geopolityczna, która przesuwa granicę bezpieczeństwa całej Europy. Polska odgrywa tu rolę rzecznika i przewodnika.

Ale odpowiedzialność Polski to także odpowiedzialność za jakość samej wspólnoty. Unia Europejska opiera się na wartościach – demokracji, praworządności, prawach człowieka. Jeśli chcemy być traktowani jako poważny partner, musimy te wartości nie tylko deklarować, ale także konsekwentnie realizować w życiu publicznym.

Krótko mówiąc: Polska przestała być peryferium Europy. Stała się jednym z jej punktów równowagi. A to oznacza odpowiedzialność – za bezpieczeństwo, za kierunek rozwoju i za trwałość wartości, które stanowią fundament całej wspólnoty.

Szymon Glonek:

A co Polska może dziś dać Europie poza wzrostem gospodarczym?

Jerzy Buzek:

Wzrost gospodarczy jest ważny, ale nie jest jedynym ani najważniejszym wkładem, jaki Polska może wnieść do Europy.

Po pierwsze – możemy dać doświadczenie. Polska przeszła w ciągu ostatnich dekad drogę od państwa postkomunistycznego do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. To doświadczenie transformacji – także tej trudnej, społecznie kosztownej – jest niezwykle cenne dla innych krajów, które dziś znajdują się na podobnym etapie, jak choćby Ukraina czy państwa Bałkanów Zachodnich.

Po drugie – możemy dać Europie wrażliwość na kwestie bezpieczeństwa. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Polska, mają inne doświadczenie historyczne niż Europa Zachodnia. Lepiej rozumiemy zagrożenia wynikające z polityki Rosji czy niestabilności wschodniego sąsiedztwa. Dziś Europa coraz częściej słucha tego głosu – i to jest nasz bardzo ważny wkład.

Po trzecie – możemy dać przykład solidarności społecznej. W 2022 roku Polacy pokazali, w jaki sposób społeczeństwo potrafi zorganizować się oddolnie i pomóc innym. Przyjęcie milionów uchodźców nie było decyzją administracyjną – było reakcją ludzi. Ten kapitał społeczny, ta zdolność do solidarności, to coś niezwykle wartościowego.

Po czwarte – możemy wnosić inicjatywy polityczne i strategiczne. Unia Energetyczna, rozwój połączeń gazowych, koncepcja partnerstwa wschodniego – to przykłady polskich pomysłów, które stały się ważnymi elementami polityki europejskiej.

Po piąte – możemy dać Europie energię rozwojową. Polska, mimo wielu wewnętrznych sporów, jest krajem ambitnym, dynamicznym, nastawionym na rozwój. Ta energia jest potrzebna wspólnocie, która czasami popada w nadmierną ostrożność.

I wreszcie – musimy pamiętać, że nie ma takiej relacji jak: My, Polska i Unia. Polska jest częścią Unii, to co dajemy Unii dajemy też sobie, to co „tam” się dzieje, dzieje się i z nami. Zrozumienie tej jedności wydaje mi się dziś szczególnie ważne, zwłaszcza, że wszędzie jest wielu sceptyków traktujących Unię jak jakąś zewnętrzną wobec Polski strukturę.

Europa potrzebuje nie tylko stabilizacji – potrzebuje również odwagi i świeżego spojrzenia.

Dlatego wkład Polski nie sprowadza się do PKB. To jest wkład w myślenie o przyszłości, w budowanie odporności i w przypominanie, że Europa – jeśli chce przetrwać – musi łączyć wartości z realną siłą działania.

Szymon Glonek:

Na zakończenie chciałbym odwołać się do słów, które wypowiedział Pan przy okazji odebrania Europejskiego Orderu Zasługi. Powiedział Pan wtedy, że Europę trzeba wymyślić na nowo. Jak powinna wyglądać ta nowa Europa?

Jerzy Buzek:

Europa, którą musimy dziś „wymyślić na nowo”, nie oznacza zerwania z przeszłością. Przeciwnie – musi wyrastać z tych samych fundamentów, które przez dziesięciolecia były źródłem jej sukcesu: wolności, demokracji, praworządności i solidarności. Ale jednocześnie musi dostosować się do zupełnie nowych warunków świata, w którym przyszło nam żyć.

Ta nowa Europa musi być silniejsza – i to w bardzo konkretnym sensie. Nie chodzi wyłącznie o siłę militarną, choć ona również staje się dziś istotna. Chodzi o zdolność działania, o sprawczość. Europa musi być w stanie samodzielnie reagować na kryzysy, zabezpieczać swoje interesy i chronić swoich obywateli. Dlatego potrzebujemy wzmocnienia w takich obszarach jak bezpieczeństwo, energetyka, przemysł czy zdrowie publiczne. Warto by też pomyśleć o wspólnej europejskiej edukacji.

Europa musi być odporna. Żyjemy w świecie, który stał się nieprzewidywalny, w którym kryzysy – czy to geopolityczne, energetyczne, migracyjne, czy zdrowotne – pojawiają się równocześnie. Nowa Europa to taka, która potrafi nie tylko przetrwać te trudne momenty, ale także rozwijać się mimo nich. Odporność – jak już mówiłem - staje się jednym z kluczowych pojęć współczesnej integracji.

To musi być Europa bliższa obywatelom. Jeśli chcemy utrzymać jedność, musimy sprawić, by ludzie czuli, że Unia Europejska nie jest odległą instytucją, ale realną wspólnotą, która wpływa na ich codzienne życie. To oznacza zmianę sposobu komunikacji – więcej konkretów, więcej odniesienia do codziennych doświadczeń, mniej abstrakcyjnego języka.

Odpowiedzialna geopolitycznie. Nie możemy już myśleć wyłącznie w kategoriach rynku czy współpracy gospodarczej. Europa musi świadomie i pewnie budować swoją pozycję w świecie – szczególnie w relacjach z takimi państwami jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja. Musi również mieć odwagę rozszerzać się tam, gdzie to ma sens strategiczny – jak w przypadku Ukrainy.

I wreszcie – co może najważniejsze – Europa musi nadal być wspólnotą wartości. W świecie, w którym coraz częściej dominuje logika siły, przewag i interesów, Europa ma szansę być miejscem, które pokazuje, że można łączyć rozwój z poszanowaniem godności człowieka. Ale żeby tak było, te wartości muszą być nie tylko deklarowane, lecz także realnie chronione.

Krótko mówiąc: nowa Europa to Europa, która łączy wartości z siłą. Nie rezygnuje z tego, co stanowi jej tożsamość, ale potrafi się uzbroić – w odporność, w sprawczość i w zdolność działania. Tylko taka Europa będzie w stanie przetrwać i rozwijać się w świecie, który stawia przed nami coraz większe wyzwania.

Szymon Glonek:

Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.

Jerzy Buzek:

Dziękuję bardzo.

Rozmowa odbyła się podczas VIII Oświęcimskiego Forum: Europa wobec wyzwań XXI wieku: Wartość Siły. Siła wartości.

Organizatorami Forum są: Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Oświęcim - Miasto Pokoju - City of Peace i Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki we współpracy z MDSM / IJBS International Youth Meeting Centre in Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury, Muzeum Zamek w Oświęcimiu.