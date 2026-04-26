Polacy uciekają z PPK? Nowe dane o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie pozostawiają złudzeń

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Rewolucja w oszczędzaniu

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania, który funkcjonuje w Polsce od 2019 roku. Jego założenie było proste: zachęcić Polaków do odkładania pieniędzy na przyszłość i wzmocnić ich bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej.

Mechanizm PPK opiera się na regularnych wpłatach, które – rozłożone w czasie – mają być stosunkowo mało odczuwalne dla domowego budżetu. W praktyce miały stać się jednym z filarów dodatkowej emerytury, obok systemu publicznego.

Dopłaty do PPK 2026: Ile dorzuca państwo i pracodawca?

Wpłaty na konta uczestników nie pochodzą wyłącznie z ich własnej kieszeni – do systemu dokładają się także pracodawcy oraz państwo. Standardowy podział wpłat wygląda następująco:

pracownik odkłada co najmniej 2% swojego wynagrodzenia brutto,

swojego wynagrodzenia brutto, pracodawca dopłaca minimum 1,5% pensji ,

, państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz coroczne dopłaty (240 zł).

Istnieje możliwość zwiększenia składek, choć prawo przewiduje pewne ograniczenia. Pracownik może podnieść swoją wpłatę o dodatkowe 2%, a pracodawca nawet o 2,5%. W teorii oznacza to szybsze budowanie kapitału, choć w praktyce niewielu uczestników decyduje się na maksymalne stawki.

Autozapis do PPK: Kto trafia do programu automatycznie?

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje przede wszystkich pracowników etatowych, czyli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odkładać pieniądze na PPK mogą jednak również zleceniobiorcy objęci obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi.

Osoby poniżej 55. roku życia są zapisywane automatycznie.

Udział można przerwać w każdej chwili, składając deklarację rezygnacji.

Wypłata środków z PPK bez podatku Belki – jak to zrobić po 60. roku życia?

Największe korzyści podatkowe pojawiają się po ukończeniu 60. roku życia. Wtedy uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków bez tzw. podatku Belki. Najczęściej stosowany model wypłaty obejmuje:

jednorazowe pobranie 25% oszczędności ,

, wypłatę pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Dostępna jest również opcja wspólnych świadczeń dla małżonków, o ile spełniają określone warunki. Alternatywnie środki można przenieść na depozyt bankowy, zachowując wymóg wieloletniej wypłaty ratalnej.

45 miliardów złotych na kontach – sukces czy tylko liczby?

Z najnowszych danych wynika, że program systematycznie rośnie. Jak bardzo?

Około 4,3 mln osób oszczędza w PPK.

oszczędza w PPK. Liczba rachunków przekroczyła 5,33 mln .

. Na koniec 2025 roku wartość aktywów wyniosła ponad 45 mld zł.

Na pierwszy rzut oka może to sugerować sukces programu. Wyniki badania SW Research dla „Wprost” pokazują jednak, że zainteresowanie PPK wciąż jest ograniczone. Ilu Polaków bierze udział w programie?

Większość Polaków mówi „nie”

Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych deklaruje brak udziału w programie (51,9%). Oznacza to, że mimo rosnącej liczby kont, realne zaangażowanie społeczeństwa pozostaje niskie.

Ilu Polaków oszczędza w PPK?

Tak – 18,2% .

. Nie – 51,9% .

. Nie wiem / nie pamiętam – 7% .

. Nie dotyczy – 22,9%.

Dlaczego Polacy rezygnują z PPK? Eksperci wskazują przyczyny

Dlaczego Polacy rezygnują z oszczędzania w programie? Przyczyny mogą być różne. Jednym z powodów może być ograniczone zaufanie do długoterminowych programów finansowych. Eksperci zwracają również uwagę na obawy Polaków przed zamrożeniem środków na wiele lat oraz rosnące koszty życia, które ograniczają możliwość odkładania pieniędzy. Nie bez znaczenia pozostają również wcześniejsze reformy systemu emerytalnego, które wpłynęły na postrzeganie podobnych inicjatyw.