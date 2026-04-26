Dobro dziecka ponad konfliktem rodziców

Dziecko nie jest własnością. Dziecko to człowiek, którego dobro musi stać ponad konfliktem rodziców. Dlatego w resorcie sprawiedliwości przygotowujemy „Pakiet Rodzicielski”, który wprowadza pieczę współdzieloną jako standard - napisał w sobotę wieczorem szef MS Waldemar Żurek.

Wpis ministra sprawiedliwości na platformie X został zamieszczony z okazji obchodzonego 25 kwietnia Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Definiowana jest ona jako świadome lub nieświadome działania jednego rodzica, które prowadzą do izolowania się i niechęci dziecka w stosunku do drugiego rodzica - alienowanego. Termin ten pojawia się najczęściej w kontekście konfliktów towarzyszących rozwodom i rozstaniom rodziców.

Piecza współdzielona jako nowe narzędzie prawne

„Z tej okazji warto przypomnieć: dziecko nie jest własnością. Dziecko to człowiek, którego dobro musi stać ponad konfliktem rodziców” - podkreślił minister Żurek. Przypomniał, że dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest „Pakiet Rodzicielski”, który wprowadza pieczę współdzieloną jako standard mający skończyć „z bolesnym podziałem na »zwycięzców« i »pokonanych« ciężkich procesów sądowych”.

„To realizacja prawa dziecka do wychowania przez obojga rodziców, ale nigdy kosztem bezpieczeństwa najmłodszych” - zaznaczył Żurek. Dodał, że działania resortu skupiają się też „na wzmacnianiu kompetencji sędziów, by trafnie odróżniali alienację od ochrony przed traumą”. „Reforma to nie automat. To drogowskaz, który nakazuje sądom szukać porozumienia, ale zawsze z uwzględnieniem konkretnej sytuacji danej rodziny” - napisał szef MS.

Trzy filary reformy Ministerstwa Sprawiedliwości

O tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad „Pakietem Rodzicielskim”, minister Żurek informował na początku tego roku. Ma on obejmować trzy kluczowe ustawy:

Pierwsza z nich ma wprowadzić pieczę współdzieloną – określaną także jako opieka naprzemienna – jako punkt wyjścia po rozstaniu rodziców, przy zachowaniu pełnych praw obojga rodziców i indywidualnej ocenie każdej sprawy przez sąd. Druga ustawa ma przewidywać realne i szybkie konsekwencje za uporczywe łamanie orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem. Trzecia – usprawnić wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych.

Pierwszy z projektów – dotyczący pieczy współdzielonej – został wpisany do wykazu prac legislacyjnych 16 grudnia 2025 r. Jako planowany termin przyjęcia projektu przez rząd wpisano trzeci kwartał tego roku.