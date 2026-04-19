Alert KAS: Uwaga na fałszywe „mandaty” z kodem QR w całej Polsce. Pod żadnym pozorem go nie skanuj

Oszuści są sprytni. Oto jak krok po kroku kradną Twoje dane dzięki fałszywym mandatom

Fałszywe wezwania do zapłaty wyglądają wiarygodnie — zawierają logo KAS i przypominają oficjalne dokumenty. Na ulotce znajduje się kod QR, który ma rzekomo prowadzić do szczegółów mandatu lub umożliwić jego opłacenie.

Fałszywe mandaty z kodem QR

Mandaty za wycieraczką samochodów. Jeden błąd i stracisz dostęp do konta

Po zeskanowaniu kodu użytkownik może zostać przekierowany na niebezpieczną stronę internetową i skłoniony do pobrania złośliwego oprogramowania. W efekcie:

dane z telefonu mogą zostać przejęte, urządzenie może zostać zainfekowane, przestępcy mogą uzyskać dostęp do bankowości lub haseł.

KAS przerywa milczenie. Ważny komunikat do Polaków

KAS podkreśla, że nie wystawia mandatów ani wezwań do zapłaty w formie ulotek wkładanych za wycieraczki. Każdy taki dokument z logo instytucji jest fałszywy i stanowi próbę oszustwa.

Znalazłeś "mandat" za wycieraczką? Zrób te 4 rzeczy, by nie stracić pieniędzy

Nie skanuj kodu QR — nawet „z ciekawości”. Nie wchodź na podane strony internetowe. Zgłoś incydent odpowiednim służbom (np. policji). Usuń ulotkę, aby nikt inny nie padł ofiarą oszustwa.

Źródło

Komunikat Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej