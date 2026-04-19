Alert KAS: Uwaga na fałszywe „mandaty” z kodem QR w całej Polsce. Pod żadnym pozorem go nie skanuj

KAS ostrzega kierowców przed fałszywymi mandatami. Sprawdź na czym polega oszustwo
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 12:29

Kierowcy w całej Polsce powinni zachować szczególną ostrożność. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega Polaków przed nowym oszustwem - fałszywymi wezwaniami do zapłaty z kodem QR, jakie oszuści wkładają za wycieraczki samochodów. Skanowanie takiego kodu może mieć poważne konsekwencje. Sprawdź szczegóły.

Oszuści są sprytni. Oto jak krok po kroku kradną Twoje dane dzięki fałszywym mandatom

Fałszywe wezwania do zapłaty wyglądają wiarygodnie — zawierają logo KAS i przypominają oficjalne dokumenty. Na ulotce znajduje się kod QR, który ma rzekomo prowadzić do szczegółów mandatu lub umożliwić jego opłacenie.

Fałszywy mandat z kodem QR
Fałszywe mandaty z kodem QR

Mandaty za wycieraczką samochodów. Jeden błąd i stracisz dostęp do konta

Po zeskanowaniu kodu użytkownik może zostać przekierowany na niebezpieczną stronę internetową i skłoniony do pobrania złośliwego oprogramowania. W efekcie:

  1. dane z telefonu mogą zostać przejęte,
  2. urządzenie może zostać zainfekowane,
  3. przestępcy mogą uzyskać dostęp do bankowości lub haseł.
Narodowy Marsz Życia w Warszawie. Utrudnienia w stolicy w niedzielę 19 kwietnia. Zobacz trasę [MAPA]
Zobacz także
Narodowy Marsz Życia w Warszawie. Utrudnienia w stolicy w niedzielę 19 kwietnia. Zobacz trasę [MAPA]

KAS przerywa milczenie. Ważny komunikat do Polaków

KAS podkreśla, że nie wystawia mandatów ani wezwań do zapłaty w formie ulotek wkładanych za wycieraczki. Każdy taki dokument z logo instytucji jest fałszywy i stanowi próbę oszustwa.

Lawinowy wzrost zakażeń wirusem HIV w Polsce. Trudna sytuacja na Dolnym Śląsku
Zobacz także
Lawinowy wzrost zakażeń wirusem HIV w Polsce. Trudna sytuacja na Dolnym Śląsku

Znalazłeś "mandat" za wycieraczką? Zrób te 4 rzeczy, by nie stracić pieniędzy

  1. Nie skanuj kodu QR — nawet „z ciekawości”.
  2. Nie wchodź na podane strony internetowe.
  3. Zgłoś incydent odpowiednim służbom (np. policji).
  4. Usuń ulotkę, aby nikt inny nie padł ofiarą oszustwa.
Alarm GIS: Masz te chusteczki dla dzieci w domu? Natychmiast przestań ich używać
Zobacz także
Alarm GIS: Masz te chusteczki dla dzieci w domu? Natychmiast przestań ich używać

Źródło

Komunikat Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej

