Oficjalny komunikat GIS: Producent sam zgłosił problem z produktami

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w oficjalnym komunikacie o dobrowolnym wycofaniu z obrotu wybranych partii produktu kosmetycznego dla dzieci. Jak wskazano, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło od spółki Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu.

Które partie chusteczek dla dzieci Bella Baby Happy wycofano? (Lista)

Nazwa: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care Marka: Bella Baby Happy (TZMO) Numery partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442 Data produkcji: 27–28 października 2025 Termin ważności: kwiecień 2028

Bakterie i grzyby w produktach dla dzieci. Wyniki badań laboratoryjnych

Decyzję podjęto po analizach przeprowadzonych przez wewnętrzne laboratorium firmy, które zostały zainicjowane napływającymi reklamacjami. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm mikrobiologicznych – stwierdzono nadmierną ilość bakterii tlenowych mezofilnych, a także obecność pleśni, drożdży oraz grzyba Candida albicans. Wyniki nie spełniają wymagań normy PN-EN ISO 17516.

Dlaczego zanieczyszczone chusteczki są niebezpieczne? Ryzyko dla zdrowia

Produkt może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób z delikatną, wrażliwą lub uszkodzoną skórą. Firma wdrożyła procedurę natychmiastowego wycofania wskazanych partii z dystrybucji oraz od odbiorców. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bieżący nadzór nad sytuacją i kontroluje rynek

Co zrobić z wadliwym produktem? Zalecenia dla rodziców

Sprawdź, czy posiadasz wskazane partie produktu. Nie używaj chusteczek z wymienionych serii.

