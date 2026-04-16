Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące popularnych chusteczek dla dzieci Bella Baby Happy Aqua Care. W produktach wykryto groźne bakterie oraz grzyby, w tym Candida albicans. Sprawdź numery partii w swoim domu – producent podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu towaru ze sklepów.
Oficjalny komunikat GIS: Producent sam zgłosił problem z produktami
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w oficjalnym komunikacie o dobrowolnym wycofaniu z obrotu wybranych partii produktu kosmetycznego dla dzieci. Jak wskazano, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło od spółki Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu.
Które partie chusteczek dla dzieci Bella Baby Happy wycofano? (Lista)
- Nazwa: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care
- Marka: Bella Baby Happy (TZMO)
- Numery partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442
- Data produkcji: 27–28 października 2025
- Termin ważności: kwiecień 2028
Bakterie i grzyby w produktach dla dzieci. Wyniki badań laboratoryjnych
Decyzję podjęto po analizach przeprowadzonych przez wewnętrzne laboratorium firmy, które zostały zainicjowane napływającymi reklamacjami. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm mikrobiologicznych – stwierdzono nadmierną ilość bakterii tlenowych mezofilnych, a także obecność pleśni, drożdży oraz grzyba Candida albicans. Wyniki nie spełniają wymagań normy PN-EN ISO 17516.
Dlaczego zanieczyszczone chusteczki są niebezpieczne? Ryzyko dla zdrowia
Produkt może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób z delikatną, wrażliwą lub uszkodzoną skórą. Firma wdrożyła procedurę natychmiastowego wycofania wskazanych partii z dystrybucji oraz od odbiorców. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bieżący nadzór nad sytuacją i kontroluje rynek
Co zrobić z wadliwym produktem? Zalecenia dla rodziców
- Sprawdź, czy posiadasz wskazane partie produktu.
- Nie używaj chusteczek z wymienionych serii.
Źródło
- Komunikat GIS
