Alarm GIS: Masz te chusteczki dla dzieci w domu? Natychmiast przestań ich używać

Justyna Klupa
dzisiaj, 09:39

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące popularnych chusteczek dla dzieci Bella Baby Happy Aqua Care. W produktach wykryto groźne bakterie oraz grzyby, w tym Candida albicans. Sprawdź numery partii w swoim domu – producent podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu towaru ze sklepów.

Oficjalny komunikat GIS: Producent sam zgłosił problem z produktami

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w oficjalnym komunikacie o dobrowolnym wycofaniu z obrotu wybranych partii produktu kosmetycznego dla dzieci. Jak wskazano, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło od spółki Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu.

Które partie chusteczek dla dzieci Bella Baby Happy wycofano? (Lista)

  1. Nazwa: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care
  2. Marka: Bella Baby Happy (TZMO)
  3. Numery partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442
  4. Data produkcji: 27–28 października 2025
  5. Termin ważności: kwiecień 2028
Zobacz także
Pilna decyzja GIF: Ten lek musi natychmiast zniknąć z aptek. Wykryto w nim rakotwórcze zanieczyszczenia

Bakterie i grzyby w produktach dla dzieci. Wyniki badań laboratoryjnych

Decyzję podjęto po analizach przeprowadzonych przez wewnętrzne laboratorium firmy, które zostały zainicjowane napływającymi reklamacjami. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm mikrobiologicznych – stwierdzono nadmierną ilość bakterii tlenowych mezofilnych, a także obecność pleśni, drożdży oraz grzyba Candida albicans. Wyniki nie spełniają wymagań normy PN-EN ISO 17516.

Zobacz także
Koniec żerowania na chorych? "Lex Szarlatan" ma zniszczyć biznes pseudomedyków. Rząd pokazał projekt ustawy

Dlaczego zanieczyszczone chusteczki są niebezpieczne? Ryzyko dla zdrowia

Produkt może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób z delikatną, wrażliwą lub uszkodzoną skórą. Firma wdrożyła procedurę natychmiastowego wycofania wskazanych partii z dystrybucji oraz od odbiorców. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bieżący nadzór nad sytuacją i kontroluje rynek

Co zrobić z wadliwym produktem? Zalecenia dla rodziców

  1. Sprawdź, czy posiadasz wskazane partie produktu.
  2. Nie używaj chusteczek z wymienionych serii.

Źródło

  1. Komunikat GIS

381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
