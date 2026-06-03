Zgłoszenie zostało formalnie zarejestrowane przez Komisję Europejską pod numerem M.12278. Postępowanie prowadzone jest w ramach unijnych przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Komisja Europejska może zatwierdzić transakcję bezwarunkowo, zgodzić się na nią po przedstawieniu środków zaradczych przez strony lub wszcząć pogłębione postępowanie antymonopolowe, jeśli uzna, że połączenie mogłoby ograniczyć konkurencję na rynku medialnym i streamingowym.

Termin wydania decyzji przez Komisję został wyznaczony na 7 lipca. Jak poinformował Reuters, transakcja – której wartość może sięgać około 110 mld dolarów – należałaby do największych konsolidacji w historii sektora medialnego. Połączony podmiot objąłby m.in. studia filmowe, platformy streamingowe i kanały telewizyjne należące obecnie do obu grup.

Dziś w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — TVN.

Media wskazują, że Komisja może szczególnie analizować wpływ planowanej fuzji na rynek treści audiowizualnych i kanałów dziecięcych w Europie. Jako że część działalności obu firm pokrywa się, KE mogłaby uzależnić ewentualną zgodę na fuzję od sprzedaży przez Paramount części aktywów. Nie wiadomo, czy fuzja będzie miała konsekwencje dla rynku telewizyjnego w Polsce. Jak dotąd spółki nie informowały o zmianach dotyczących swoich aktywów w regionie. (PAP)