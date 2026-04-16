Harmonogram Narodowego Marszu Życia. Sprawdź godziny i miejsca zbiórek

Oficjalna część manifestacji rozpocznie się od mszy świętych w warszawskich katedrach, a zakończy wspólnym koncertem. Choć marsz ruszy w południe, przygotowania zaczną się znacznie wcześniej.

11:00 – Msze święte inaugurujące wydarzenie w obu warszawskich katedrach. 12:30 – Oficjalny start marszu z Placu Zamkowego. Finał – Wydarzenie zakończy się wspólnym koncertem.

Trasa marszu w Warszawie: Które ulice zostaną zamknięte 19 kwietnia? [LISTA i MAPA]

W związku z przejściem manifestacji przez centrum miasta, należy spodziewać się utrudnień w poruszaniu się po Śródmieściu. Zaleca się korzystanie z metra, które będzie najpewniejszym środkiem transportu w tym dniu. Przemarsz przejdzie następującą trasą:

Plac Zamkowy (START) ➔ ul. Senatorska ➔ ul. Wierzbowa ➔ pl. Piłsudskiego ➔ ul. Królewska ➔ Krakowskie Przedmieście ➔ Plac Zamkowy

Którędy przejdzie marsz? Zobacz mapę utrudnień w centrum

Plac Zamkowy (START) ➔ ul. Senatorska ➔ ul. Wierzbowa ➔ pl. Piłsudskiego ➔ ul. Królewska ➔ Krakowskie Przedmieście ➔ Plac Zamkowy

"Wiara i wierność". Wyjątkowy powód tegorocznego marszu w stolicy

Głównym organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Fundacja Św. Benedykta we współpracy z Koalicją dla Życia i Rodziny, Polską Federacją Ruchów Obrony Życia i Rodziny i Stowarzyszeniem CitizenGo. Tegoroczna edycja odbywa się pod wymownym hasłem „Wiara i wierność”. Data nie jest przypadkowa – organizatorzy chcą w ten sposób uczcić nadchodzącą 1060. rocznicę Chrztu Polski. Według zapowiedzi, tegoroczny marsz ma być nie tylko demonstracją poglądów, ale przede wszystkim radosnym, rodzinnym piknikiem – podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Koncerty i strefy dla rodzin – co zaplanowali organizatorzy?

Organizatorzy postawili na rozbudowaną infrastrukturę. Na trasie oraz w punktach zbiórki będzie:

Specjalna strefa spotkań i namioty tematyczne. Przestrzeń dedykowana rodzinom z dziećmi. Scena główna, na której wystąpią zaproszeni artyści.

Ważne dla kierowców i turystów: Jak ominąć utrudnienia w centrum?

Warszawiacy, jak i osoby planujące przyjazd do stolicy w najbliższą niedzielę, muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w samym sercu miasta. Poruszanie się samochodem po Śródmieściu może być trudne.