Warszawę czeka gorący weekend pod znakiem masowych zgromadzeń. Już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, ulicami stolicy przejdą uczestnicy Narodowego Marszu Życia. Mieszkańcy i turyści powinni przygotować się na spore utrudnienia w ruchu. Sprawdź mapę.
Harmonogram Narodowego Marszu Życia. Sprawdź godziny i miejsca zbiórek
Oficjalna część manifestacji rozpocznie się od mszy świętych w warszawskich katedrach, a zakończy wspólnym koncertem. Choć marsz ruszy w południe, przygotowania zaczną się znacznie wcześniej.
- 11:00 – Msze święte inaugurujące wydarzenie w obu warszawskich katedrach.
- 12:30 – Oficjalny start marszu z Placu Zamkowego.
- Finał – Wydarzenie zakończy się wspólnym koncertem.
Trasa marszu w Warszawie: Które ulice zostaną zamknięte 19 kwietnia? [LISTA i MAPA]
W związku z przejściem manifestacji przez centrum miasta, należy spodziewać się utrudnień w poruszaniu się po Śródmieściu. Zaleca się korzystanie z metra, które będzie najpewniejszym środkiem transportu w tym dniu. Przemarsz przejdzie następującą trasą:
Plac Zamkowy (START) ➔ ul. Senatorska ➔ ul. Wierzbowa ➔ pl. Piłsudskiego ➔ ul. Królewska ➔ Krakowskie Przedmieście ➔ Plac Zamkowy
Którędy przejdzie marsz? Zobacz mapę utrudnień w centrum
"Wiara i wierność". Wyjątkowy powód tegorocznego marszu w stolicy
Głównym organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Fundacja Św. Benedykta we współpracy z Koalicją dla Życia i Rodziny, Polską Federacją Ruchów Obrony Życia i Rodziny i Stowarzyszeniem CitizenGo. Tegoroczna edycja odbywa się pod wymownym hasłem „Wiara i wierność”. Data nie jest przypadkowa – organizatorzy chcą w ten sposób uczcić nadchodzącą 1060. rocznicę Chrztu Polski. Według zapowiedzi, tegoroczny marsz ma być nie tylko demonstracją poglądów, ale przede wszystkim radosnym, rodzinnym piknikiem – podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Koncerty i strefy dla rodzin – co zaplanowali organizatorzy?
Organizatorzy postawili na rozbudowaną infrastrukturę. Na trasie oraz w punktach zbiórki będzie:
- Specjalna strefa spotkań i namioty tematyczne.
- Przestrzeń dedykowana rodzinom z dziećmi.
- Scena główna, na której wystąpią zaproszeni artyści.
Ważne dla kierowców i turystów: Jak ominąć utrudnienia w centrum?
Warszawiacy, jak i osoby planujące przyjazd do stolicy w najbliższą niedzielę, muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w samym sercu miasta. Poruszanie się samochodem po Śródmieściu może być trudne.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu