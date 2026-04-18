Gazeta Prawna
Kraj

Niedziela handlowa 19 kwietnia 2026? Sprawdź, czy sklepy są jutro otwarte [KALENDARZ]

Kobieta z wózkiem i smartfonem w dłoni jest w markecie
Czy 19 kwietnia 2026 roku jest niedziela handlowa? Sprawdź, gdzie zrobić zakupyInne
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 00:00

Planujesz zakupy na jutro i zastanawiasz się, czy 19 kwietnia 2026 roku obowiązuje zakaz handlu? Przepisy w 2026 roku jasno określają, kiedy markety i galerie mogą być otwarte. Sprawdź, czy jutro jest niedziela handlowa.

Skrót artykułu

Czy 19 kwietnia to niedziela handlowa 2026? Zasady zakupów w jutrzejszą niedzielę

W Polsce obowiązuje ustawowe ograniczenie handlu w niedziele, o którym mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Co to oznacza w praktyce dla konsumentów? Zgodnie z prawem sprzedaż w niedziele możliwa jest tylko w określone dni w roku.

Koniec eldorado nieuczciwych lokatorów? Właściciel odetnie prąd i pozbędzie się najemcy. Idą duże zmiany
Zobacz także
Koniec eldorado nieuczciwych lokatorów? Właściciel odetnie prąd i pozbędzie się najemcy. Idą duże zmiany

Kary za handel w niedzielę – ile może zapłacić właściciel sklepu?

Przepisy surowo karzą pracodawców za naruszenie zakazu handlu. Przedsiębiorcom grozi za to grzywna do nawet 100 000 zł.

Kalendarz niedziel handlowych 2026: Kiedy markety będą otwarte? [LISTA]

W 2026 roku kalendarz niedziel handlowych został zaplanowany z uwzględnieniem okresów poprzedzających święta oraz wybranych momentów w trakcie roku. Oto pełna lista:

  1. 25 stycznia 2026 r.
  2. 29 marca 2026 r.
  3. 26 kwietnia 2026 r.
  4. 28 czerwca 2026 r.
  5. 30 sierpnia 2026 r.
  6. 6 grudnia 2026 r.
  7. 13 grudnia 2026 r.
  8. 20 grudnia 2026 r.
niedziela handlowa 2026 kalendarz
Czy jutro jest niedziela handlowa 2026?

Sklepy otwarte 19 kwietnia 2026 – gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu handlu?

Jutro, czyli 19 kwietnia nie ma niedzieli handlowej. Oznacza to, że duże sklepy i markety będą zamknięte. Klienci, którzy muszą zrobić niespodziewane zakupy, mogą nabyć potrzebne produkty przede wszystkim w Żabkach, sklepach osiedlowych i na stacjach benzynowych. Inną opcją są zakupy w:

  1. aptekach i punktach aptecznych,
  2. kwiaciarniach,
  3. placówkach pocztowych (jeśli przeważająca część przychodów pochodzi z usług pocztowych),
  4. sklepach na dworcach, lotniskach oraz w portach.
Pas cnoty w Kauflandzie. Zaskakujący produkt w ofercie sklepu. Jeszcze dziwniejsze zasady zwrotów
Zobacz także
Pas cnoty w Kauflandzie. Zaskakujący produkt w ofercie sklepu. Jeszcze dziwniejsze zasady zwrotów

Miesiące bez niedziel handlowych w 2026 roku. Kiedy nie zrobisz zakupów?

W 2026 roku są też takie miesiące, w których nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej. Do okresów objętych całkowitym zakazem należą: luty, maj, lipiec, wrzesień, październik oraz listopad.

Nawet 4353 zł dla 1,2 mln emerytów. Dodatek do emerytury bez limitu dochodów. Jak dostać?
Zobacz także
Nawet 4353 zł dla 1,2 mln emerytów. Dodatek do emerytury bez limitu dochodów. Jak dostać?

Niedziele handlowe w grudniu 2026 – dlaczego jest ich aż trzy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grudniu 2026 roku przypadają trzy niedziele handlowe. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie przygotowań do Bożego Narodzenia, kiedy ruch zakupowy jest szczególnie duży.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

zakupyhandelsklepy