Niedziela handlowa 19 kwietnia 2026? Sprawdź, czy sklepy są jutro otwarte [KALENDARZ]

Czy 19 kwietnia to niedziela handlowa 2026? Zasady zakupów w jutrzejszą niedzielę

W Polsce obowiązuje ustawowe ograniczenie handlu w niedziele, o którym mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Co to oznacza w praktyce dla konsumentów? Zgodnie z prawem sprzedaż w niedziele możliwa jest tylko w określone dni w roku.

Kary za handel w niedzielę – ile może zapłacić właściciel sklepu?

Przepisy surowo karzą pracodawców za naruszenie zakazu handlu. Przedsiębiorcom grozi za to grzywna do nawet 100 000 zł.

Kalendarz niedziel handlowych 2026: Kiedy markety będą otwarte? [LISTA]

W 2026 roku kalendarz niedziel handlowych został zaplanowany z uwzględnieniem okresów poprzedzających święta oraz wybranych momentów w trakcie roku. Oto pełna lista:

25 stycznia 2026 r. 29 marca 2026 r. 26 kwietnia 2026 r. 28 czerwca 2026 r. 30 sierpnia 2026 r. 6 grudnia 2026 r. 13 grudnia 2026 r. 20 grudnia 2026 r.

Czy jutro jest niedziela handlowa 2026?

Sklepy otwarte 19 kwietnia 2026 – gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu handlu?

Jutro, czyli 19 kwietnia nie ma niedzieli handlowej. Oznacza to, że duże sklepy i markety będą zamknięte. Klienci, którzy muszą zrobić niespodziewane zakupy, mogą nabyć potrzebne produkty przede wszystkim w Żabkach, sklepach osiedlowych i na stacjach benzynowych. Inną opcją są zakupy w:

aptekach i punktach aptecznych, kwiaciarniach, placówkach pocztowych (jeśli przeważająca część przychodów pochodzi z usług pocztowych), sklepach na dworcach, lotniskach oraz w portach.

Miesiące bez niedziel handlowych w 2026 roku. Kiedy nie zrobisz zakupów?

W 2026 roku są też takie miesiące, w których nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej. Do okresów objętych całkowitym zakazem należą: luty, maj, lipiec, wrzesień, październik oraz listopad.

Niedziele handlowe w grudniu 2026 – dlaczego jest ich aż trzy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grudniu 2026 roku przypadają trzy niedziele handlowe. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie przygotowań do Bożego Narodzenia, kiedy ruch zakupowy jest szczególnie duży.