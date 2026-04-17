Pas cnoty w ofercie sieci Kaufland. Sklep zaskakuje asortymentem

Na stronie internetowej Kauflandu, znanego wśród Polaków głównie z szerokiej oferty spożywczej i artykułów codziennego użytku, pojawił się w ofercie nietypowy (przynajmniej jak na ten sklep) produkt: pas cnoty. Wylądował on w dość komicznej kategorii "sprzęt do ćwiczeń mięśni brzucha".

Opis ma zachęcić konsumentów do zakupu. Co napisano o pasie cnoty? Podobno posiada wiele zalet - w końcu kosztuje ponad 700 zł.

Specyfikacja materiałowa premium: Produkt bazuje na wysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz silikonowych komponentach, co (podobno) pozycjonuje go w segmencie artykułów o podwyższonej trwałości i niezawodności technicznej. Ergonomia i uniwersalność: Zastosowany system regulacji pozwala (jak napisano) na pełną adaptację urządzenia do parametrów fizycznych użytkownika. Optymalizacja pod kątem długotrwałej eksploatacji: Wykorzystanie ochronnych pasów silikonowych minimalizuje ryzyko mechanicznych uszkodzeń naskórka, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

Nietypowe „cacko” w ofercie giganta. Pas cnoty wykonany ze stali i silikonu budzi emocje nie tylko ceną, ale i zasadami zwrotu

Skąd pas cnoty w Kauflandzie? Rewolucja na marketplace i granice asortymentu

Warto podkreślić, że Kaufland od pewnego czasu rozwija także marketplace. To właśnie tam pojawił się w ofercie pas cnoty. Oznacza to, że za część asortymentu dostępnego na stronie www.kaufland.pl odpowiadają zewnętrzni sprzedawcy, a sam sklep pełni rolę pośrednika.

To tłumaczy, dlaczego w ofercie mogą pojawić się produkty odbiegające od typowego wizerunku marki. Rodzi jednak pytania o moderację oferty i granice tego, co powinno być dostępne w tak szeroko rozpoznawalnym sklepie. Choć sam produkt nie jest nielegalny i funkcjonuje zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i internetowej, to jego obecność w tak mainstreamowym sklepie wywołała nie tylko falę żartów na forach internetowych, ale również pytań o politykę asortymentową platformy.

Pas cnoty w Kauflandzie? Jeszcze dziwniejszy regulamin zwrotów produktu

Mogłoby się wydawać, że nic nie przebije samej obecności pasa cnoty na stronie Kauflandu. A jednak – to nie produkt, a polityka jego zwrotu budzi największe emocje.

Kiedy mija termin na zwrot? Pułapki w 14-dniowym prawie odstąpienia od umowy

Co do zasady konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy, jeśli ta została zawarta na odległość, czyli między innymi przez internet. Termin ten może zostać dowolnie wydłużony przez sprzedawcę. Z kolei kupujący nie musi nawet podawać przyczyny rezygnacji z zamówienia.

14-dniowy termin liczony jest od chwili, gdy zamówione przez kupującego produkty zostaną mu doręczone lub osobie przez niego upoważnionej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku towarów dostarczanych w częściach. Wówczas 14-dniowy termin liczony jest od chwili odbioru ostatniej dostawy. Natomiast, gdy chodzi o rzeczy dostarczane cyklicznie, termin biegnie od dnia otrzymania pierwszej z nich.

Ważne Ważne! Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu (art. 29 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Kiedy prawo do zwrotu nie działa? Art. 38 skrywa listę produktów, których nie oddasz do sklepu

Nie wszystkie produkty zakupione online można jednak zwrócić. Prawo wprowadza ograniczenia w tym zakresie. Sytuacje, w których prawo do 14-dniowego zwrotu produktu nie przysługują zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Zgodnie z nim, nie można odstąpić od umowy dotyczącej produktów wykonanych na indywidualne zamówienie. To samo ograniczenie dotyczy towarów przygotowanych według specyfikacji klienta lub dostosowanych do jego szczególnych potrzeb. Czego jeszcze nie zwrócimy w ciągu 14 dni? Wyłączenie obejmuje również towary o krótkim terminie przydatności lub szybko psujące się. Taka sama zasada dotyczy produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia.

Marketplace na stronie Kauflandu rządzi się swoimi prawami: Na jakich zasadach można oddać pas cnoty?

Co do zasady specyfika towarów intymnych sprawia, że standardowe prawo do zwrotu przestaje obowiązać w momencie otwarcia paczki. Inaczej jest w przypadku pasa cnoty z Kauflandu. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie online, klienci, którzy zdecydują się na zakup tego produktu, mogą go zwrócić bezpłatnie w ciągu 14 dni.