8000 zł na Twój dom. Nowy program rządu ruszy jeszcze w tym roku

Rząd wraca do sprawdzonego pomysłu wspierania obywateli w gromadzeniu wody. Nowa inicjatywa, którą Ministerstwo Klimatu i Środowiska roboczo nazwało programem "Mirek", ma ruszyć w sezonie letnim 2026 roku. Właściciele domów w Polsce mogą liczyć na wsparcie finansowe – kwota dofinansowania ma sięgać nawet 8 tys. zł.

Głównym celem programu jest tzw. mikroretencja. Resort chce, abyśmy zatrzymywali wodę opadową dokładnie tam, gdzie ona spada, zamiast pozwalać jej spływać do kanalizacji. To rozwiązanie nie tylko chroni zasoby naturalne, ale też obniża rachunki za podlewanie ogrodów czy utrzymanie posesji.

Na co konkretnie wydasz pieniądze z dotacji?

Program "Mirek" oferuje szeroki katalog inwestycji, które podlegają dofinansowaniu. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, pieniądze otrzymasz na zakup, montaż, budowę oraz uruchomienie instalacji służących do zarządzania wodą opadową i roztopową. Dotacja obejmie m.in.:

Instalacje wychwytujące wodę z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, podjazdy czy chodniki.

z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, podjazdy czy chodniki. Szczelne zbiorniki podziemne lub nadziemne. Warunkiem jest łączna pojemność wynosząca minimum 2 metry sześcienne.

Warunkiem jest łączna pojemność wynosząca minimum 2 metry sześcienne. Studnie chłonne, drenaż oraz specjalne skrzynki rozsączające, które oddają wodę do gruntu w kontrolowany sposób.

które oddają wodę do gruntu w kontrolowany sposób. Prace polegające na zamianie betonu na nawierzchnie przepuszczalne.

Pompy, filtry, przewody oraz zraszacze, które pozwolą Ci efektywnie wykorzystać zgromadzoną deszczówkę w ogrodzie.

Co istotne dla Twojego portfela, dofinansowanie ma objąć koszty poniesione już od 1 lipca 2024 roku. Oznacza to, że osoby, które niedawno zainwestowały w retencję, również mogą liczyć na zwrot części wydatków.

Dlaczego Polska potrzebuje retencji? Wiceminister ostrzega

Wiceminister Urszula Zielińska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach nie pozostawiła złudzeń: Polska boryka się z ograniczonymi zasobami wodnymi. Ryzyko deficytu wody pitnej staje się realnym problemem nie tylko w egzotycznych krajach, ale i nad Wisłą.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, wiceszefowa resortu klimatu wskazała na globalne przykłady kryzysów wodnych. W Teheranie miliony ludzi mierzą się z gigantyczną suszą, a na Cyprze w ubiegłym roku wody zabrakło do tego stopnia, że trzeba było ją sprowadzać statkami z Grecji.

Nie mamy luksusu czasu. Musimy równolegle wdrażać strategię, legislację i finansowanie. Adaptacja do zmian klimatu to dzisiaj kwestia naszego bezpieczeństwa – podkreślała Urszula Zielińska.

Miejskie Plany Adaptacji

Program dla domów jednorodzinnych to tylko jeden z elementów szerokiej strategii rządu. Polska znowelizowała Prawo ochrony środowiska, nakładając na miasta powyżej 20 tys. mieszkańców obowiązek przygotowania Miejskich Planów Adaptacji.

Samorządy początkowo podchodziły do tych zmian z obawą, jednak dzisiaj większość z 209 objętych obowiązkiem miast już aktywnie wdraża swoje plany. Na ten cel czekają ogromne środki – ponad 11 miliardów złotych z funduszy unijnych. Pieniądze te zasilą inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę, parki retencyjne i ochronę miast przed falami upałów oraz powodziami błyskawicznymi.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 8000 zł?

Jeśli planujesz skorzystać z programu "Mirek", powinieneś przygotować się na współpracę z regionalnymi organami ochrony środowiska. Wnioski o dotacje będą przyjmować i rozpatrywać Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednie dla Twojego miejsca zamieszkania.

Doświadczenia z poprzednich lat (np. z programu "Moja Woda") pokazują, że Polacy są bardzo zainteresowani takimi dotacjami. W poprzednich edycjach budżety wyczerpywały się w zaledwie kilka tygodni.