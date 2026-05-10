Wyjazd nastąpił zaledwie kilka godzin po politycznym przełomie w Budapeszcie, gdzie parlament wybrał nowego premiera Węgier – Peter Magyar, otwarcie deklarującego chęć ekstradycji polityków PiS ściganych przez polską prokuraturę.

Ucieczka po zmianie władzy na Węgrzech

Jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja Zbigniewa Ziobry wydawała się stabilna. W styczniu 2026 roku władze Węgier kierowane przez Viktora Orbána przyznały byłemu ministrowi ochronę międzynarodową. Orbán od dawna utrzymywał bliskie relacje polityczne z politykami Prawa i Sprawiedliwości, a Budapeszt stał się dla Ziobry politycznym schronieniem po rozpoczęciu śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie po wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Zwycięstwo ugrupowania Tisza pod przywództwem Petera Magyara oznaczało koniec wieloletnich rządów Fideszu i jednocześnie radykalną zmianę kursu wobec polskich polityków ukrywających się w Budapeszcie. Magyar jeszcze w trakcie kampanii zapowiadał, że Węgry nie będą „azylem dla międzynarodowych przestępców”, a Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski powinni wrócić do Polski i odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.

Według informacji podawanych przez media związane z prawicą Ziobro miał opuścić Węgry w sobotę i udać się do USA na podstawie amerykańskiej wizy. Podkreślano przy tym, że nie otrzymał w Stanach Zjednoczonych azylu politycznego. To istotna różnica, ponieważ sama wiza nie daje ochrony przed ewentualnym postępowaniem ekstradycyjnym.

Newark i zdjęcie z lotniska

Dodatkowego znaczenia sprawie nadała publikacja zdjęcia, które – według TVN24 – przesłał jeden z widzów stacji. Na fotografii miał znajdować się Zbigniew Ziobro na lotnisku Newark Liberty International Airport w stanie New Jersey. To jeden z największych portów lotniczych obsługujących połączenia międzynarodowe w aglomeracji nowojorskiej.

Sam zainteresowany nie opublikował oficjalnego komunikatu dotyczącego swojego pobytu w USA. Wcześniej jednak sugerował, że może opuścić Węgry po zmianie władzy w Budapeszcie. W połowie kwietnia, jeszcze po przegranej Orbana, mówił w rozmowie z Polsat News, że „dziś jest tutaj, a jutro może być w innym miejscu”.

Wypowiedzi Ziobry wskazywały również, że były minister nie zamierza wracać dobrowolnie do Polski. Polityk przekonywał, że nie miałby szans na uczciwy proces i twierdził, iż działania prokuratury mają charakter polityczny.

26 zarzutów i śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa dotyczy jednego z najgłośniejszych śledztw prowadzonych obecnie przez polską prokuraturę. Fundusz Sprawiedliwości, który formalnie miał wspierać ofiary przestępstw oraz działania resocjalizacyjne, według śledczych stał się mechanizmem finansowania wybranych organizacji i projektów związanych politycznie z obozem Zjednoczonej Prawicy.

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywanie stanowiska ministra sprawiedliwości. Według śledczych były szef resortu miał dopuścić się 26 przestępstw. Zarzuty obejmują między innymi wydawanie podwładnym poleceń łamania prawa, wpływanie na konkursy organizowane przez Fundusz Sprawiedliwości oraz przyznawanie wielomilionowych dotacji podmiotom, które – zdaniem prokuratury – nie spełniały wymogów formalnych.

Śledczy twierdzą także, że Ziobro ingerował w treść ofert konkursowych, aby zwiększyć szanse wybranych organizacji na otrzymanie pieniędzy publicznych. W tle sprawy pojawiają się również wątki dotyczące politycznego wykorzystywania środków funduszu przed wyborami parlamentarnymi.

Europejski Nakaz Aresztowania i możliwe problemy w USA

W lutym 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Następnie prokuratura wystawiła za nim list gończy oraz skierowała wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Procedura ENA nadal trwa. Jeżeli sąd formalnie wyda nakaz, Ziobro będzie ścigany na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku Stanów Zjednoczonych sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ ewentualna ekstradycja odbywałaby się na podstawie odrębnych umów międzynarodowych i wymagałaby zaangażowania amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Eksperci zwracają uwagę, że pobyt w USA może utrudnić polskim organom szybkie sprowadzenie byłego ministra do kraju, ale nie oznacza całkowitego bezpieczeństwa. Szczególnie że sprawa Funduszu Sprawiedliwości ma charakter wielowątkowy i obejmuje także innych byłych urzędników resortu sprawiedliwości.

W centrum zainteresowania śledczych pozostaje również Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i jeden z najbliższych współpracowników Ziobry. On także przebywał na Węgrzech i był wymieniany przez Petera Magyara jako polityk, który powinien zostać wydany Polsce.