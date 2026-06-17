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Jedna data decyduje o nagrodzie nauczycieli. RIO wyjaśnia, kto dostanie 300 proc. pensji

Nauczycielka seniorka przy tablicy w szkole - spór o nagrody jubileuszowe
Wyższa nagroda jubileuszowa tylko dla części nauczycieli. RIO rozwiewa wątpliwościshutterstock / stockfour
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 09:44

Kilka dni różnicy w stażu pracy może oznaczać nawet kilka tysięcy złotych więcej lub mniej na koncie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wyjaśniła, którzy nauczyciele mają prawo do wyższej nagrody jubileuszowej po zmianach w Karcie Nauczyciela. Dla części pedagogów oznacza to świadczenie wynoszące 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 45 latach pracy nawet 400 proc. pensji.

Skrót artykułu

Wyjaśnienia RIO kończą spór, który od początku roku pojawiał się w wielu samorządach i szkołach. Największe znaczenie ma odpowiedź na jedno pytanie: kiedy dokładnie nauczyciel osiągnął wymagany staż pracy.

Nagroda jubileuszowa nauczycieli 2026. RIO wskazuje graniczną datę

Zmiana przepisów Karty Nauczyciela obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. Wtedy podwyższono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy z 250 proc. do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia i wprowadzono nowe świadczenie za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia. W praktyce pojawiły się jednak wątpliwości, czy wyższa nagroda należy się również osobom, które 40-letni staż osiągnęły jeszcze w 2025 r., ale nadal pracują w szkole.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie rozwiała te wątpliwości. Według przedstawionej interpretacji nauczyciel, któremu 40 lat pracy upłynęło przed 1 stycznia 2026 r., zachowuje prawo do nagrody w dotychczasowej wysokości, czyli 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Wyższe świadczenie przysługuje wyłącznie tym pedagogom, którzy wymagany staż osiągnęli już po wejściu w życie nowych przepisów.

Nagroda jubileuszowa nauczycieli 2026. Kto dostanie 300 proc., a kto 250 proc. wynagrodzenia

Granica przebiega dokładnie między 31 grudnia 2025 r. a 1 stycznia 2026 r. Nauczyciel, który przepracował 40 lat do końca 2025 r., nabył prawo do nagrody według wcześniejszych zasad. Nawet jeśli wypłata nastąpi później, wysokość świadczenia pozostaje taka sama. Z kolei osoba, która czterdziesty rok pracy osiągnęła już w 2026 r., korzysta z nowych regulacji i otrzymuje nagrodę wynoszącą 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Podobna zasada dotyczy nowej nagrody za 45 lat pracy. Świadczenie w wysokości 400 proc. pensji przysługuje wyłącznie nauczycielom, którzy taki staż uzyskają po 31 grudnia 2025 r.

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Nagroda jubileuszowa nauczycieli – ile wynosi po 40 i 45 latach pracy? Przykładowe wyliczenia

Różnica między starymi i nowymi zasadami może być bardzo odczuwalna. Nauczyciel otrzymujący wynagrodzenie w wysokości 8 tys. zł brutto dostanie po zmianach nagrodę wyższą o 4 tys. zł niż osoba, która identyczny staż osiągnęła kilka dni wcześniej.

Staż pracy

Wysokość nagrody

Przykład przy pensji 8 000 zł brutto

20 lat

75 proc. wynagrodzenia

6 000 zł

25 lat

100 proc. wynagrodzenia

8 000 zł

30 lat

150 proc. wynagrodzenia

12 000 zł

35 lat

200 proc. wynagrodzenia

16 000 zł

40 lat (od 2026 r.)

300 proc. wynagrodzenia

24 000 zł

45 lat (od 2026 r.)

400 proc. wynagrodzenia

32 000 zł

Nagroda jubileuszowa nauczycieli. Dlaczego część pedagogów nie dostanie 300 proc. wynagrodzenia

Nowe rozwiązania były długo oczekiwane przez środowisko oświatowe. Związki zawodowe argumentowały, że nauczyciele powinni zostać zrównani z wieloma innymi grupami zawodowymi, które od lat otrzymują wyższe nagrody jubileuszowe. Podczas prac nad zmianami pojawił się postulat, aby nowe zasady objęły również osoby, które osiągnęły 40 lub 45 lat pracy przed 2026 r., ale nadal pozostają aktywne zawodowo.

Ministerstwo Edukacji nie zdecydowało się jednak na takie rozwiązanie. Resort wskazywał na skutki finansowe dla samorządów oraz możliwość pojawienia się roszczeń o wyrównanie wcześniej wypłaconych świadczeń. Efekt jest taki, że nauczyciele z niemal identycznym stażem mogą otrzymać nagrody różniące się nawet o równowartość połowy miesięcznej pensji.

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Jak obliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela? Jakie składniki wynagrodzenia się liczą

Nagroda jubileuszowa nie jest liczona wyłącznie od wynagrodzenia zasadniczego. Przy jej obliczaniu uwzględnia się także:

  1. dodatki za wysługę lat,
  2. dodatek motywacyjny,
  3. dodatek funkcyjny,
  4. dodatek za warunki pracy,
  5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
  6. część innych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów dotyczących nauczycieli.

Znaczenie ma również moment wypłaty. Jeżeli między nabyciem prawa do nagrody a jej przekazaniem nauczyciel otrzyma podwyżkę, świadczenie może zostać obliczone według korzystniejszego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłaty.

RIO wyjaśnia nagrody jubileuszowe nauczycieli. Decyduje data nabycia prawa do świadczenia

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej odpowiada na pytanie, które od początku roku pojawiało się w wielu gminach i szkołach. Samorządy chciały wiedzieć, czy mogą stosować nowe stawki wobec nauczycieli z 40-letnim stażem osiągniętym jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji.

Stanowisko Izby jest jednoznaczne – decyduje chwila nabycia prawa do nagrody, a nie data jej wypłaty. Dla części nauczycieli oznacza to zachowanie świadczenia w wysokości 250 proc. wynagrodzenia, podczas gdy inni otrzymają już 300 proc. pensji i będą mogli w przyszłości ubiegać się także o nową nagrodę za 45 lat pracy.

Czy nauczyciel z 40-letnim stażem osiągniętym w grudniu 2025 r. dostanie 300 proc. pensji?

Czy nagroda za 45 lat pracy przysługuje wszystkim aktywnym nauczycielom z takim stażem?

Czy do nagrody wliczają się dodatki do wynagrodzenia?

Czy zwolnienie lekarskie pozbawia prawa do nagrody jubileuszowej?

Podstawa prawna

  • art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  • ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania,
  • wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczące stosowania przepisów o nagrodzie jubileuszowej dla nauczycieli.
Źródło: gazetaprawna.pl

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