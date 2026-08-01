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Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów ws. Ceuty? Szefowa KE zabrał głos

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Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów ws. Ceuty? Ursula von der Leyen umieściła wpisMateriały prasowe / Dati Bendo/KE/UE
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
11 minut temu

Szefowa Komisji Europejskiej zabrała głos ws. kryzysu migracyjnego w Ceucie. Ursula von der Leyen umieściła wpis, w którym odniosła się do apelu premiera Hiszpanii Pedro Sancheza o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów spraw wewnętrznych.

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- Otrzymałam listy od kilku przywódców i z zadowoleniem przyjmuję apel o zwołanie nadzwyczajnej wideokonferencji, aby podsumować to, co się wydarzyło - napisała na X szefowa KE, podkreślając że walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Unia Europejska gotowa do działania

Von der Leyen przekazała też w serwisie X, że odbyła telekonferencję z komisarzem ds. wewnętrznych i migracji Magnusem Brunnerem oraz komisarką ds. regionu Morza Śródziemnego Dubravką Szuicą, których oddelegowała do zajęcia się sprawą Ceuty, aby omówić sytuację w hiszpańskiej eksklawie.

Jak poinformowała, „zdecydowana większość” osób, które nielegalnie przedostały się do Ceuty, wróciła już do Maroka dzięki współpracy hiszpańskich i marokańskich służb. - Ani jedna osoba nie dotarła do kontynentalnej części Hiszpanii ani do pozostałych państw UE - podkreśliła.

Jak oświadczyła polityczka, wydarzenia w Ceucie pokazały znaczenie skutecznej ochrony zewnętrznych granic UE. Jej zdaniem obecny system funkcjonuje dobrze, ale wymaga dalszego wzmocnienia. Wezwała również do zachowania czujności we wszystkich kluczowych punktach wjazdu do Unii oraz ścisłej koordynacji działań właściwych służb.

Von der Leyen zaznaczyła też, że z obecnego kryzysu należy wyciągnąć wnioski, aby zwiększyć odporność UE na podobne sytuacje w przyszłości. Podkreśliła, że Komisja Europejska od początku oferowała Hiszpanii wsparcie.

Dramat w hiszpańskiej enklawie. Co się tam wydarzyło?

W sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował list do von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, którego kraj sprawuje prezydencję w Radzie UE, o pilne zwołanie spotkania ministrów. W liście zarzucił części państw członkowskich brak solidarności wobec Hiszpanii w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie.

W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tys. migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka.

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Źródło: PAP
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Komisja EuropejskaUrsula von der Leyenkryzys migracyjny

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