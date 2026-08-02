Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek do emerytury w wysokości 288 zł miesięcznie. Nie przysługuje jednak wszystkim seniorom, ponieważ mogą je otrzymać wyłącznie osoby z dwóch konkretnych grup. Samo pełnienie służby lub pracy nie wystarczy. Konieczne jest również osiągniecie określonego wieku, wykazanie stażu pracy oraz udziału w akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze: Gdzie trafia ich najwięcej?

Najwięcej osób pobierających ten dodatek mieszka w województwach wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Najmniej beneficjentów odnotowano natomiast w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.

Co decyduje o przyznaniu pieniędzy? Nie tylko wiek się liczy

Prawo do świadczenia mają emerytowani ratownicy górscy TOPR i GOPR oraz strażacy ochotnicy. Oprócz przynależności do jednej z tych grup trzeba też osiągnąć powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet wynosi on 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Co trzeba wykazać w pierwszej kolejności?

Aby otrzymać dodatek, trzeba udowodnić odpowiedni staż pracy. Kobiety muszą wykazać 20 lat, a mężczyźni 25 lat. Przepisy nie wymagają przy tym zachowania ciągłości wysługi. Znaczenie ma również udział w działaniach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. To jeden z podstawowych warunków uzyskania świadczenia.

Tyle osób pobiera już świadczenie ratownicze

Jak wynika z informacji przekazanych przez MSWiA, w Polsce świadczenie ratownicze pobiera około 118 tys. osób. Resort podkreśla, że największą grupę uprawnionych stanowią strażacy ochotnicy z OSP, a pozostałą część beneficjentów tworzą ratownicy górscy TOPR i GOPR.

Wymagany jest nie tylko wniosek, ale też potwierdzenie na piśmie

Udział w akcjach ratowniczych trzeba potwierdzić na piśmie. Taki dokument musi zostać podpisany przez co najmniej trzy osoby. Przynajmniej jeden podpis powinien należeć do osoby, która pełniła funkcję publiczną albo pracowała w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Jej okres zatrudnienia musi przynajmniej częściowo pokrywać się z czasem udziału wnioskodawcy w akcjach ratowniczych.

Wniosek składa się w PSP, wypłaty do 15. dnia miesiąca

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Za wypłatę dodatku odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki przekazywane są do 15. dnia każdego miesiąca, dlatego kolejne świadczenie ma zostać wypłacone do 15 sierpnia. Ponieważ tego dnia przypada dzień wolny, pieniądze powinny trafić na konto wcześniej.

ZUS i KRUS też zmieniają sierpniowe terminy wypłat

ZUS wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeżeli termin wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej. W sierpniu dotyczy to zarówno początku miesiąca, jak i jego połowy. Większość emerytów i rencistów otrzyma świadczenia zgodnie z harmonogramem. Zmiany obejmą jedynie osoby, których termin wypłaty przypada na ustawowo wolny dzień. Podobną zasadę stosuje KRUS. Jeśli wypłata przypada na 8 albo 15 sierpnia, pieniądze trafiają do odbiorców odpowiednio dzień wcześniej.

Świadczenie ratownicze [PODSUMOWANIE]

Dodatek ratowniczy w wysokości 288 zł jest wypłacany dożywotnio i nie zależy ani od wysokości emerytury, ani od pobierania innych dodatków. Mogą go jednak otrzymać tylko byli strażacy ochotnicy oraz ratownicy górscy TOPR i GOPR, którzy spełnią wymagania dotyczące wieku, stażu pracy i udokumentowanego udziału w akcjach ratowniczych.