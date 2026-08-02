Nie wszyscy emeryci mogą liczyć na dodatkowe 288 zł miesięcznie. MSWiA wypłaca to świadczenie tylko dwóm grupom zawodowym. Kto może liczyć na dożywotnie wsparcie pieniężne? Najbliższa wypłata ma trafić do uprawnionych do 15 sierpnia.
Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek do emerytury w wysokości 288 zł miesięcznie. Nie przysługuje jednak wszystkim seniorom, ponieważ mogą je otrzymać wyłącznie osoby z dwóch konkretnych grup. Samo pełnienie służby lub pracy nie wystarczy. Konieczne jest również osiągniecie określonego wieku, wykazanie stażu pracy oraz udziału w akcjach ratowniczych.
Świadczenie ratownicze: Gdzie trafia ich najwięcej?
Najwięcej osób pobierających ten dodatek mieszka w województwach wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Najmniej beneficjentów odnotowano natomiast w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.
Co decyduje o przyznaniu pieniędzy? Nie tylko wiek się liczy
Prawo do świadczenia mają emerytowani ratownicy górscy TOPR i GOPR oraz strażacy ochotnicy. Oprócz przynależności do jednej z tych grup trzeba też osiągnąć powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet wynosi on 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.
Co trzeba wykazać w pierwszej kolejności?
Aby otrzymać dodatek, trzeba udowodnić odpowiedni staż pracy. Kobiety muszą wykazać 20 lat, a mężczyźni 25 lat. Przepisy nie wymagają przy tym zachowania ciągłości wysługi. Znaczenie ma również udział w działaniach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. To jeden z podstawowych warunków uzyskania świadczenia.
Tyle osób pobiera już świadczenie ratownicze
Jak wynika z informacji przekazanych przez MSWiA, w Polsce świadczenie ratownicze pobiera około 118 tys. osób. Resort podkreśla, że największą grupę uprawnionych stanowią strażacy ochotnicy z OSP, a pozostałą część beneficjentów tworzą ratownicy górscy TOPR i GOPR.
Wymagany jest nie tylko wniosek, ale też potwierdzenie na piśmie
Udział w akcjach ratowniczych trzeba potwierdzić na piśmie. Taki dokument musi zostać podpisany przez co najmniej trzy osoby. Przynajmniej jeden podpis powinien należeć do osoby, która pełniła funkcję publiczną albo pracowała w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Jej okres zatrudnienia musi przynajmniej częściowo pokrywać się z czasem udziału wnioskodawcy w akcjach ratowniczych.
Wniosek składa się w PSP, wypłaty do 15. dnia miesiąca
Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Za wypłatę dodatku odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki przekazywane są do 15. dnia każdego miesiąca, dlatego kolejne świadczenie ma zostać wypłacone do 15 sierpnia. Ponieważ tego dnia przypada dzień wolny, pieniądze powinny trafić na konto wcześniej.
ZUS i KRUS też zmieniają sierpniowe terminy wypłat
ZUS wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeżeli termin wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej. W sierpniu dotyczy to zarówno początku miesiąca, jak i jego połowy. Większość emerytów i rencistów otrzyma świadczenia zgodnie z harmonogramem. Zmiany obejmą jedynie osoby, których termin wypłaty przypada na ustawowo wolny dzień. Podobną zasadę stosuje KRUS. Jeśli wypłata przypada na 8 albo 15 sierpnia, pieniądze trafiają do odbiorców odpowiednio dzień wcześniej.
Świadczenie ratownicze [PODSUMOWANIE]
Dodatek ratowniczy w wysokości 288 zł jest wypłacany dożywotnio i nie zależy ani od wysokości emerytury, ani od pobierania innych dodatków. Mogą go jednak otrzymać tylko byli strażacy ochotnicy oraz ratownicy górscy TOPR i GOPR, którzy spełnią wymagania dotyczące wieku, stażu pracy i udokumentowanego udziału w akcjach ratowniczych.
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