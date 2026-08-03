To jedna z najważniejszych zmian w systemie e-recept od wielu miesięcy. Nie dotyczy samych zasad refundacji ani listy leków. Zmienia natomiast sposób kontroli dokumentów wystawianych przez lekarzy. Celem jest wyeliminowanie błędów, które do tej pory pojawiały się na receptach refundowanych, a także ograniczenie przypadków ordynowania większej ilości leku, niż dopuszczają przepisy. Nowe zasady obejmą wyłącznie określone recepty. Nie każda e-recepta będzie podlegała blokadzie, dlatego warto wiedzieć, kiedy system odmówi jej zapisania, a kiedy nowe reguły w ogóle nie znajdą zastosowania.

Blokada recept od 13 września. Dlaczego system zacznie odrzucać część recept refundowanych

Centrum e-Zdrowia zapowiedziało, że od 13 września wszystkie recepty refundowane będą podlegały takim samym zasadom technicznym, jakie od dawna obowiązują już przy receptach rocznych. Dotychczas część tych reguł nie była egzekwowana w sposób blokujący. Po zmianach system po prostu nie dopuści do zapisania recepty, jeśli wykryje niezgodności.

Najważniejszym celem nowych reguł jest ograniczenie sytuacji, w których na zwykłej recepcie refundowanej przepisywana jest ilość leku odpowiadająca terapii dłuższej niż 120 dni. Tak długi okres leczenia przewidziano wyłącznie dla recept rocznych i właśnie dlatego system będzie automatycznie wychwytywał takie przypadki. Centrum e-Zdrowia podkreśla również, że nowe rozwiązanie ma poprawić jakość danych przekazywanych do systemu oraz zmniejszyć liczbę błędów wynikających z niezgodności między dawkowaniem leku a liczbą lub wielkością przepisywanych opakowań.

Jakie recepty refundowane zostaną zablokowane od 13 września

System nie będzie oceniał, czy pacjentowi przysługuje refundacja. Sprawdzi natomiast, czy recepta została przygotowana zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi. Blokada pojawi się przede wszystkim wtedy, gdy na recepcie zabraknie:

informacji o czasie trwania kuracji ,

, strukturalnego dawkowania leku ,

, wielkości opakowania zgodnej z danymi znajdującymi się w Rejestrze Produktów Leczniczych (RPL).

Każdy z tych elementów ma wpływ na prawidłowe wyliczenie ilości leku, którą można wydać pacjentowi. Jeżeli system wykryje niezgodność, recepta nie zostanie zapisana. Lekarz będzie musiał poprawić dane, zanim zakończy jej wystawianie.

Których recept nie obejmie blokada od 13 września

Nowe reguły dotyczą wyłącznie recept refundowanych. Centrum e-Zdrowia wskazuje również kilka wyjątków, dla których blokująca walidacja nie będzie stosowana. Zmiany nie obejmą:

recept nierefundowanych (100 proc.) bez oznaczenia „365” ,

, recept recepturowych ,

, recept na import docelowy ,

, recept farmaceutycznych ,

, recept obejmujących opakowania o złożonej strukturze, między innymi niektóre wstrzykiwacze zawierające kilka elementów w jednym opakowaniu.

Blokada recept od 13 września. Co zmieni się dla lekarzy i pacjentów

Największe konsekwencje nowych przepisów odczują lekarze oraz producenci gabinetowych systemów informatycznych. To właśnie podczas wystawiania recepty program będzie sprawdzał kompletność danych i zgodność z obowiązującymi regułami. W przypadku błędu nie pozwoli zakończyć całego procesu.

Dla pacjentów zmiana będzie mniej widoczna, choć w pierwszych tygodniach po wejściu nowych zasad w życie mogą zdarzać się sytuacje, w których wystawienie recepty potrwa dłużej. Nie będzie to jednak wynikało z problemów z refundacją, lecz z konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych wymaganych przez system. Centrum e-Zdrowia zwraca uwagę, że nowe rozwiązanie ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo obrotu lekami refundowanymi oraz ujednolicić sposób wystawiania recept w całym systemie ochrony zdrowia.

Podstawa prawna i źródła