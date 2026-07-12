Gazeta Prawna
Kraj

Nowa partia na polskiej scenie politycznej. Wiadomo, kto nią pokieruje

Paulina Hennig-Kloska
Przewodnicząca nowej partii politycznej Unii Centrum Paulina Henning-KloskaPAP / Przemysław Piątkowski
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:25

Nowy gracz pojawił się na polskiej scenie politycznej. W niedzielę poinformowano o utworzeniu partii Unia Centrum. Choć partia jest nowa, jej członkowie są doskonale znani Polakom. Partię tworzą bowiem osoby, które kilka miesięcy temu odeszły z Polski 2050. Przewodniczącą nowego tworu politycznego została ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

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Powstanie nowej partii politycznej ogłoszono w niedzielę na konferencji prasowej z udziałem m.in. Hennig-Kloski oraz europosła Michała Koboski, który został jednym z wiceprzewodniczących ugrupowania.

Wiadomo, jakie wartości będą reprezentować politycy nowej partii

Jak podkreśliła podczas konferencji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, „Unia Centrum będzie mocnym fundamentem »koalicji 15 października«”.

Zaznaczyła także, że członkowie klubu Centrum mówią, że „centrum to miejsce, w którym skupiają się ludzie, aby wypracować najlepsze kompromisy”.

Celem partii – jak wyjaśniono – jest „budowa trwałego środowiska politycznego, które będzie reprezentować osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki i nowoczesnych usług publicznych”.

Fundamentami programu mają być silna i konkurencyjna gospodarka, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy, odpowiedzialna transformacja energetyczna, silny samorząd, bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz umacnianie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Nowe barwy nowej partii. Przewodnicząca wyjaśnia

Partia przyjęła barwy niebiesko-zielone. Jak wyjaśniła Hennig-Kloska, odzwierciedlają one wartości, na których chce budować to środowisko polityczne. Niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to z kolei odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia.

Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza Konwencja Programowa „Unii Centrum”, podczas której przedstawione mają zostać kierunki programowe.

Oprócz Koboski, wiceprzewodniczącymi partii zostali także Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska.

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego br. po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nowego szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem jest Hennig-Kloska.

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Źródło: PAP
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Paulina Hennig-KloskacentrumPartie polityczne i ruchy

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