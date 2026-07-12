Pułapka w przepisach. Nie masz firmy, ale masz obowiązki

Rośnie liczba osób prowadzących tzw. działalność nierejestrowaną (nazywaną również nierejestrową lub nieewidencjonowaną). Jej kluczową cechą jest w dalszym ciągu brak konieczności uzyskiwania wpisu do jednego z rejestrów przedsiębiorców, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Choć formalnie nie jest zakładana w ten sposób firma, to w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego i konsumenckiego osoby prowadzące biznes w tej formie nadal traktowane są w wielu aspektach jak profesjonalny podmiot gospodarczy.

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Żeby dana aktywność mogła zostać zakwalifikowana jako działalność nierejestrowana, należy spełniać pięć fundamentalnych warunków. Jakich?

Musi mieć charakter zarobkowy – celem podejmowanych działań jest osiągnięcie zysku finansowego (nie jest to działalność charytatywna czy hobbystyczna, w której koszty pokrywają przychody bez generowania dochodu).

– celem podejmowanych działań jest osiągnięcie zysku finansowego (nie jest to działalność charytatywna czy hobbystyczna, w której koszty pokrywają przychody bez generowania dochodu). Musi być prowadzona w sposób zorganizowany – oznacza to, że działania nie mają charakteru czysto przypadkowego, lecz wiążą się z pewnym przygotowaniem (np. stworzenie profilu w mediach społecznościowych do sprzedaży, zakup surowców, zaplanowanie godzin świadczenia usług).

– oznacza to, że działania nie mają charakteru czysto przypadkowego, lecz wiążą się z pewnym przygotowaniem (np. stworzenie profilu w mediach społecznościowych do sprzedaży, zakup surowców, zaplanowanie godzin świadczenia usług). Musi charakteryzować się ciągłością – nie jest to jednorazowy strzał (np. wyprzedaż własnej szafy), lecz powtarzalna aktywność rozciągnięta w czasie.

– nie jest to jednorazowy strzał (np. wyprzedaż własnej szafy), lecz powtarzalna aktywność rozciągnięta w czasie. Musi być wykonywana we własnym imieniu – osoba działająca bierze pełną, osobistą odpowiedzialność za efekty swojej pracy, sprzedawane towary i zawierane umowy.

– osoba działająca bierze pełną, osobistą odpowiedzialność za efekty swojej pracy, sprzedawane towary i zawierane umowy. Dochód (przychód) uzyskiwany z działalności mieści się w limitach ustawowych.

Legalny biznes bez składek ZUS. Ale nie dla każdego

Mimo rewelacyjnych warunków finansowych, ustawodawca wprowadził wyraźne obostrzenia dotyczące tego, kto może, a kto pod żadnym pozorem nie może skorzystać z przywilejów działalności nierejestrowanej. Zmiany w 2026 roku nie dotknęły kwestii tzw. okresu karencji – te zasady pozostają identyczne jak w latach ubiegłych.

Z działalności nierejestrowanej może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadziła standardowej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat).

Początkowo miała to być bezpieczna przestrzeń do weryfikacji, czy dany pomysł na biznes ma rację bytu na wolnym rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka finansowego związanego z opłacaniem comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS). W praktyce stała się ona także doskonałym narzędziem do legalnego pozyskiwania dodatkowych dochodów przez osoby starsze, studentów czy rodziców wychowujących dzieci.

Ponad 10 000 zł bez zakładania firmy. Rewolucja w limitach na 2026 rok

Przez lata największą bolączką osób korzystających z tej formy dorabiania był niezwykle restrykcyjny, miesięczny limit przychodów. Wynosił on 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2025 kwota ta zamknęła się na poziomie 3 499,50 zł brutto na miesiąc. Przekroczenie tego limitu choćby o jedną złotówkę w ostatnich dniach miesiąca skutkowało natychmiastowym obowiązkiem rejestracji pełnoprawnej działalności gospodarczej w ciągu 7 dni. Dla wielu branż – zwłaszcza o charakterze sezonowym lub projektowym – był to przepis całkowicie dyskwalifikujący.

Rok 2026 przyniósł fundamentalne zmiany w przepisach dotyczących tzw. działalności nierejestrowanej. Ministerstwo zdecydowało się na wprowadzenie rozliczenia kwartalnego oraz podniesienie mnożnika bazy do 225% minimalnego wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce zostało ustalone na poziomie 4 806 zł brutto, limit kwartalny wynosi 10 813,50 zł.

Co ta zmiana oznacza w codziennej praktyce? Wyobraźmy sobie idealny przykład z rynku: osoba zajmująca się rękodziełem i tworzeniem personalizowanych upominków generuje największe zyski w okresie przedświątecznym (np. w marcu przed Wielkanocą lub w grudniu przed Bożym Narodzeniem). W starym systemie, jeśli w marcu sprzedała produkty za kwotę 6 000 zł, automatycznie łamała prawo i musiała zakładać firmę, mimo że w styczniu i lutym jej zarobki wynosiły równe zero.

Porównanie przepisów: Zmiany rok do roku (Tabela)

Cecha / Parametr Stan prawny do końca 2025 roku Stan prawny od 1 stycznia 2026 roku Okres rozliczeniowy limitu Miesięczny Kwartalny (Nowość) Wysokość limitu finansowego 75% minimalnego wynagrodzenia 225% minimalnego wynagrodzenia Dokładna kwota limitu 3 499,50 zł / miesiąc 10 813,50 zł / kwartał Okres karencji bez firmy 60 miesięcy 60 miesięcy (Bez zmian) Zgłoszenie do CEIDG Brak obowiązku (do limitu) Brak obowiązku (do limitu) Czas na rejestrację po przekroczeniu 7 dni 7 dni (Bez zmian) Sektor usługowy a ZUS Komplikacje i interpretacje Ryzyko oskładkowania przez klienta (Luka prawna pozostaje)

Jak bezbłędnie obliczać przychód? Nie pomyl go z dochodem

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną jest złe definiowanie pojęcia "przychodu". Wiele osób myli przychód z dochodem (czyli przychodem pomniejszonym o koszty zakupu materiałów), bądź uważa, że przychodem są tylko te pieniądze, które fizycznie wpłynęły na ich konto bankowe lub zostały przekazane do ręki w postaci gotówki.

Przepisy jasno wskazują, jak należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i co bezwzględnie musi się w niej znaleźć. Do limitu kwartalnego wliczamy:

Kwoty faktycznie otrzymane – czyli wszelkie realne wpłaty: gotówka pobrana od klienta, przelewy tradycyjne, płatności Blik, a także otrzymane zaliczki, przedpłaty czy zadatki na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług.

– czyli wszelkie realne wpłaty: gotówka pobrana od klienta, przelewy tradycyjne, płatności Blik, a także otrzymane zaliczki, przedpłaty czy zadatki na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług. Kwoty należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie zapłacone – to niezwykle ważny aspekt o charakterze memoriałowym. Jeśli wykonałeś dla kogoś projekt graficzny lub sprzedałeś produkt i wystawiłeś na to rachunek bądź fakturę z terminem płatności na kolejny miesiąc, to wartość ta staje się przychodem należnym w dniu wydania towaru lub wykonania usługi. Nawet jeśli klient spóźnia się z płatnością, kwota ta i tak wlicza się do limitu tego kwartału, w którym transakcja miała miejsce.

W związku z tym każda osoba działająca w tej formie ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Może to być prosty arkusz kalkulacyjny lub papierowy zeszyt, w którym dzień po dniu wpisuje się kolejno: numer porządkowy transakcji, datę sprzedaży, opis towaru lub usługi, wartość sprzedaży oraz dane nabywcy (jeśli są znane). Tabela ta jest kluczowym dokumentem dowodowym weryfikowanym w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej.

Sprzedajesz towary czy świadczysz usługi? Ta różnica kosztuje

Trzeba też pamiętać o jednej kwestii. Powszechnie uważa się, że skoro działalność jest nierejestrowana, to ZUS-u nie ma w ogóle. To prawda, ale tylko w przypadku sprzedaży towarów (np. handlu, rękodzieła).

Sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy chodzi o świadczenie usług (np. lekcje języków obcych, kosmetyka, drobne naprawy, sprzątanie, doradztwo).

Oficjalne stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poparte wieloma interpretacjami indywidualnymi, jest bezwzględne: wykonywanie usług w ramach działalności nierejestrowanej spełnia wprost definicję działalności wykonywanej osobiście. W efekcie, do tego typu umów stosuje się bezpośrednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. A te – co do zasady – podlegają obowiązkowemu oskładkowaniu.

W tym miejscu dochodzi do kuriozalnej sytuacji prawnej, którą doskonale opisują praktycy rynkowi. Składek jednak nie rozlicza osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, a zleceniodawca, czyli jej klient. Warto podkreślić, że wiele osób prowadzących biznes w tej formie nie wie o tej zasadzie, a inni ją z kolei ignorują. Niektórzy rozwiązują to poprzez odbieranie upoważnień do dokonania formalności ZUS za klienta.

Masz tylko 7 dni. Przepis, który paraliżuje klientów małych firm

Z perspektywy przeciętnego obywatela, który chce skorzystać z usług np. domowej kosmetyczki działającej bez rejestracji, jest to bariera nie do przejścia. Jak wskazuje radczyni prawna Kinga Konopelko, prowadząca własną kancelarię, klient stający się zleceniodawcą ma niezwykle mało czasu na dopełnienie tych skomplikowanych obowiązków. Ustawa nakłada na niego przymus zgłoszenia takiego usługodawcy do ubezpieczeń w ZUS w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy bądź rozpoczęcia jej wykonywania.

Kto w takim razie nie musi bać się kontroli ZUS?

Na szczęście problem z oskładkowaniem usług na działalności nierejestrowanej znika w kilku ściśle określonych przypadkach, kiedy wykonawca posiada tzw. inny tytuł do ubezpieczeń. Zgłoszenie do ZUS przez klienta nie będzie konieczne, jeżeli osoba świadcząca usługi:

Jest studentem lub uczniem i nie ukończyła jeszcze 26. roku życia (wtedy umowa zlecenia jest całkowicie zwolniona ze składek),

(wtedy umowa zlecenia jest całkowicie zwolniona ze składek), Pracuje na pełen etat w innej firmie (na podstawie umowy o pracę) i otrzymuje tam wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalna krajowa (w 2026 r. jest to 4 806 zł ),

(na podstawie umowy o pracę) i otrzymuje tam wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalna krajowa (w 2026 r. jest to ), Jest emerytem lub rencistą, a jej sytuacja prawna zwalnia dany kontrakt z opłacania składek społecznych.

Przekroczenie limitu: Bezwzględny zegar tyka. Masz tylko 7 dni

Co dzieje się w sytuacji, gdy działalność odniesie nagły sukces i w połowie drugiego miesiąca danego kwartału licznik ewidencji sprzedaży wskaże kwotę np. 10 813,50 zł? Zgodnie z prawem, w momencie przekroczenia kwartalnego limitu przychodów, działalność nierejestrowana staje się de facto pełnoprawną działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie nakłada kar za samo zarobienie większych pieniędzy, o ile dochowano rygorystycznego terminu rejestracji.

Od dnia, w którym limit został przekroczony, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma dokładnie 7 dni kalendarzowych na złożenie oficjalnego wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli zignoruje ten obowiązek i będzie kontynuować sprzedaż lub świadczenie usług bez dopełnienia tej formalności, naraża się na poważne konsekwencje prawne, skarbowe oraz administracyjne.

Może to zostać uznane za wykroczenie skarbowe (prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia), co skutkuje wysokimi grzywnami, a ZUS zyska pełne prawo do naliczenia składek ubezpieczeniowych wstecz wraz z odsetkami za zwłokę od momentu, w którym firma powinna zostać zarejestrowana.

Rok 2026 to idealny moment na biznes. Pod jednym, ważnym warunkiem

Dla tysięcy osób rok 2026 to szansa na bezpieczny i legalny start w biznesie. Nowy limit kwartalny zdejmuje z barków drobnych przedsiębiorców ogromny stres związany z sezonowością sprzedaży. Kluczem do sukcesu i spokojnego snu pozostaje jednak bezwzględne pilnowanie limitów w uproszczonej ewidencji oraz dokładna analiza tego, czy nasze usługi nie uderzą rykoszetem w finanse i czas naszych klientów z powodu niejasnych przepisów ZUS.