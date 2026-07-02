Gazeta Prawna
Świadczenia

300+ na start roku szkolnego 2026/2027. ZUS przyjmuje już wnioski o wyprawkę. Kto dostanie pieniądze, jak złożyć wniosek i do kiedy?

300+ na start roku szkolnego 2026/2027. ZUS przyjmuje już wnioski o wyprawkę. Kto dostanie pieniądze, jak złożyć wniosek i do kiedy?
300+ na start roku szkolnego 2026/2027. ZUS przyjmuje już wnioski o wyprawkę. Kto dostanie pieniądze, jak złożyć wniosek i do kiedy?ShutterStock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 09:15

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Pieniądze przysługują raz w roku na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24 lat (wiek liczony rocznikowo). Świadczenie nie obejmuje dzieci w „zerówkach” ani studentów.

Skrót artykułu

Od 1 lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną

Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci.

Komu przysługuje 300 zł Dobry Start?

300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Do kiedy wniosek o 300 plus?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada.

Ważne

Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to Zakład wypłaci pieniądze do 30 września.

300 plus: pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom

Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Na co 300 plus?

Rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody i sytuację zawodową, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek o 300 plus

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

W ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł.

300+ a cudzoziemcy

Cudzoziemiec spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osoby objęte umową wystąpienia) oraz obywatel Ukrainy ze statusem UKR, który mieszka z dzieckiem na terenie Polski, uzyska prawo do świadczenia, jeśli był aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Z obowiązku spełnienia warunku aktywności zawodowej zostali zwolnieni wnioskodawcy, którzy:

  • wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski,
  • wychowują dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • wychowują dziecko powyżej 16 roku życia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • są opiekunami dzieci wskazanymi przez władze kraju pochodzenia,
  • samodzielnie wnioskują o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Dodatkowo cudzoziemcy spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osób objętych umową wystąpienia) oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR we wnioskach składanych do ZUS zobowiązani zostali do podania danych dotyczących dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce zarówno swoich jak i dziecka.

Źródło: ZUS

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Źródło: gazetaprawna.pl

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ZUSwnioski300 pluswyprawka szkolna1 lipca

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