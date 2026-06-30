Od 30 czerwca 2026 r. dyplomy w telefonach. Polskie uczelnie wchodzą w erę cyfrowych dyplomów dostępnych w mObywatelu

Dyplomy w telefonach (mDyplom). Polskie uczelnie wchodzą w erę cyfrowych dyplomów dostępnych w mObywatelu

Można powiedzieć, że od 30 czerwca 2026 roku polska edukacja wkracza w nową epokę, epokę cyfrową. Absolwenci polskich uczelni nie będą już musieli mieć papierowych dyplomów – mogą je teraz przechowywać w swoim smartfonie, w aplikacji mObywatel. To nie jest skan starego dokumentu, lecz całkowicie nowy, elektroniczny dyplom o pełnej mocy prawnej, zabezpieczony nowoczesnymi technologiami i podpisami elektronicznymi.

Cyfrowa rewolucja w szkolnictwie wyższym – jak to będzie działać

Od dzisiaj (30 czerwca 2026 r.) każda polska uczelnia ma możliwość wydawania cyfrowych dyplomów swoim absolwentom. Dokumenty te będą posiadać identyczną moc prawną, jaką mają ich papierowe wersje. Rozwiązanie powstało dzięki wspólnym działaniom trzech instytucji: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

– Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu – mówi Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Ważne Nie skan, ale pełnoprawny dokument źródłowy: istotnym elementem nowego systemu jest fakt, że cyfrowy dyplom to nie zwykły skan papieru. To pełnoprawny dokument źródłowy, zabezpieczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz pieczęcią elektroniczną. Dzięki temu każdy dyplom jest autentyczny i chroniony przed wszelkimi możliwymi zmianami czy fałszerstwami.

Absolwenci będą mieli dostęp do swoich dyplomów poprzez aplikację mObywatel oraz poprzez stronę dyplomy.nauka.gov.pl. W razie potrzeby będą mogli pobrać dyplom, jego suplement lub odpisy w formacie PDF (jeśli uczelnia je wydała).

Korzyści dla uczelni – mniej kosztów, więcej bezpieczeństwa

Wdrażanie cyfrowych dyplomów przynosi znaczące korzyści również samym uczelniom. Instytucje edukacyjne zyskują nowoczesne i intuicyjne narzędzie do wydawania dokumentów, które znacznie obniży koszty związane z drukowaniem, przechowywaniem oraz obsługą administracyjną dyplomów. Jednocześnie system zwiększa bezpieczeństwo i wiarygodność wszystkich wydawanych dokumentów.

Pracodawcy też czerpią benefity

Pracodawcy również mają powody do zadowolenia. Otrzymują dostęp do bezpłatnego narzędzia, które umożliwia szybką i łatwą weryfikację autentyczności dyplomów kandydatów do pracy. To rozwiązanie znacznie ułatwia potwierdzenie kwalifikacji przyszłych pracowników, zmniejsza ryzyko związane z używaniem sfałszowanych dokumentów i usprawnia cały proces rekrutacyjny.

Repozytorium Dyplomów Elektronicznych – techniczny fundament całego systemu

Całe nowe rozwiązanie opiera się na Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE), które stanowi część systemu POL-on. To właśnie tutaj odbywa się wydawanie, pobieranie, weryfikacja i archiwizacja cyfrowych dyplomów.

Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, uważa cyfryzację procesu wydawania dyplomów za jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat w polskim szkolnictwie wyższym. Repozytorium zapewni absolwentom bezpieczny, trwały i łatwy dostęp do dokumentów potwierdzających ich wykształcenie. Rozwiązanie wzmacnia również międzynarodowy prestiż polskiego dyplomu, gdyż dokument wydany przez polską uczelnię będzie nowoczesny, bezpieczny i łatwo weryfikowalny na całym świecie.

Jakie dokumenty można przechowywać w aplikacji?

System mObywatela pozwala na przechowywanie trzech rodzajów dokumentów:

dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich)

dyplom doktorski

dyplom habilitacyjny

Ważne Cyfrowe dyplomy dają dokładnie takie same uprawnienia jak ich papierowe odpowiedniki. Dodatkowo umożliwiają pobranie pliku PDF zawierającego dyplom, jego suplement, odpisy lub ich wersje w obcych językach, jeśli uczelnia takie dokumenty wydała.

cyfrowe dyplomy nie będą wydawane wstecznie

Ważna informacja dla absolwentów z lat ubiegłych: cyfrowe dyplomy nie będą wydawane wstecznie. Oznacza to, że osoby, które ukończyły studia przed 30 czerwca 2026 roku, nie będą mogły skorzystać z mDyplomów w aplikacji mObywatel.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

System bezpieczeństwa wdrażanego rozwiązania nie pozostawia nic przypadkowi. Repozytorium Dyplomów Elektronicznych zostało opracowane przez specjalistów z Ośrodka Przetwarzania Informacji i łączy nowoczesną technologię z solidnymi podstawami prawnymi. Każdy dyplom przechodzi wieloetapową weryfikację danych. Następnie jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej przez uczelnię, a w końcu zabezpieczany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną samego repozytorium. Dzięki tym mechanizmom dokument jest całkowicie autentyczny i chroniony przed wszelkimi zmianami. System spełnia międzynarodowe standardy cyberbezpieczeństwa i wykorzystuje stale aktualizowane mechanizmy ochrony.

Harmonogram wdrażania – od dobrowolności do obowiązku

Okres przejściowy umożliwi uczelniom przygotowanie procesów organizacyjnych i technicznych przed wejściem w życie obowiązkowych dyplomów elektronicznych w 2027 roku. Wdrożenie cyfrowych dyplomów podzielone zostało na etapy. Od 30 czerwca 2026 roku uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy na zasadzie dobrowolności. Okres ten trwa do końca roku 2026. Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie nowe dyplomy będą wydawane wyłącznie w wersji cyfrowej – stanie się to obligatoryjne dla wszystkich polskich uczelni.

Legitymacja doktoranta – kolejny cyfrowy dokument dla środowiska akademickiego

Oprócz dyplomów, w aplikacji mObywatel pojawiła się również Legitymacja doktoranta. To cyfrowy odpowiednik fizycznego dokumentu, który pozwala doktorantom potwierdzać swoje uprawnienia za pomocą telefonu. Rozwiązanie dołącza doktorantów do grona osób, które mogą korzystać z cyfrowych dokumentów w aplikacji.

Pełne informacje na temat mDyplomów dostępne są w samej aplikacji mObywatel, a szczegóły dotyczące Legitymacji doktoranta można znaleźć na dedykowanej stronie mObywatela.