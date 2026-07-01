Premier Donald Tusk powołał 1 lipca dr. Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastąpi na tym fotelu Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby. Akt powołania nowemu prezesowi wręczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dziękuję państwu za tych kilka ostatnich, trudnych miesięcy i za zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zakładu. Sprostali państwo temu zadaniu wzorowo. Dziękuję także poprzedniemu prezesowi, Zbigniewowi Derdziukowi, za jego pracę. Wiem, że zadań jest bardzo wiele. Dziękuję wszystkim pracownikom ZUS za ich sprawną realizację. Przed nami kolejne wyzwania – wymiana danych pomiędzy PIP, KAS i ZUS. Jestem przekonana, że i z tymi zadaniami poradzą sobie państwo bardzo dobrze. Wszyscy mamy świadomość, jak ważną dla sprawnego działania państwa instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych– powiedziała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas pierwszego spotkania nowego prezesa z zarządem ZUS.

Liwiusz Laska prezesem ZUS

Liwiusz Laska to dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny MRPiPS. Jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynował i nadzorował wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

- Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk za zaufanie. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS miałem okazję przyglądać się z bliska działalności Zakładu. Zdaję sobie jednak sprawę, że przejęcie odpowiedzialności operacyjnej jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością. Nie planuję rewolucji, wiele rzeczy działa znakomicie. Dużo zaszłości jest natomiast w kwestii wynagrodzeń – mówi Liwiusz Laska.

Nowy prezes ZUS ma świadomość dużych wyzwań.

- W czerwcu odbył się pierwszy w historii ZUS strajk ostrzegawczy. Pracownicy domagają się znaczących podwyżek, motywując to wieloma zadaniami, jakie są nakładane dodatkowo na Zakład przez ustawodawcę. Szanuję ciężką pracę pracowników ZUS, rozumiem też ograniczenia budżetowe. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia – mówi nowy prezes ZUS.

Źródło: ZUS