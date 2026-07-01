Gazeta Prawna
Świadczenia

Od 1 lipca będzie łatwiej o zasiłek z ZUS. Co trzeba zrobić?

Od 1 lipca będzie łatwiej o zasiłek z ZUS. Co trzeba zrobić?
Od 1 lipca będzie łatwiej o zasiłek z ZUS. Co trzeba zrobić?Shutterstock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 11:37

Od 1 lipca 2026 r. formalności związane z uzyskaniem zasiłków z ubezpieczeń społecznych zostały znacznie uproszczone. Nowe zasady uznają elektroniczne formy dokumentów za równoważne z papierowymi, co ułatwia kontakt zarówno z pracodawcą, jak i ZUS. Sprawdź, kto w Twojej sytuacji wypłaca świadczenie i jakie masz możliwości złożenia wniosku.

Skrót artykułu

Od 1 lipca obowiązują znowelizowane przepisy, które znacznie ułatwiają ubieganie się o zasiłki z ZUS. Wnioski oraz niezbędne dokumenty można teraz składać nie tylko na papierze, ale również w pełni elektronicznie – np. jako skany, przez firmowy e-mail lub portal eZUS. Sprawdź, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w zależności od tego, kto wypłaca Twoje świadczenie.

Od lipca prostsze zasady składania wniosków o zasiłki

1 lipca 2026 r. weszły w życie zmiany, które upraszczają sposób przekazywania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Sposób składania tych dokumentów zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku – ZUS czy pracodawca – płatnik składek.

Ilu pracowników musi być zatrudnionych, żeby zasiłek wypłacał ZUS?

Jeżeli płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób, prawo do zasiłku ustala ZUS, który również wypłaca to świadczenie. Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, to wniosek składa do ZUS osoba ubezpieczona w:

  • postaci papierowej (jak dotychczas w zwykłej formie pisemnej z własnoręcznym podpisem),
  • formie dokumentu elektronicznego na PUE/ eZUS albo na adres do doręczeń elektronicznych (wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo podpisem udostępnionym przez ZUS).

Ilu pracowników musi być zatrudnionych, żeby zasiłek wypłacał pracodawca?

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego opłacają ci płatnicy składek, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób (z wyjątkiem osób uprawnionych do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia). Oni również ustalają prawo do zasiłku i jego wysokość. Jeżeli zasiłek wypłaca płatnik składek, to wniosek składa do niego osoba ubezpieczona. Płatnik na tej podstawie ustala prawo do zasiłku i jego wysokość. Wniosek można złożyć w postaci:

  • papierowej – tak jak dotychczas, w zwykłej formie pisemnej z własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u płatnika składek, jak poczta elektroniczna czy system kadrowo-płacowy, albo jako skan dokumentu.

Co w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona złoży wniosek o zasiłek opiekuńczy do swojego płatnika składek, który nie wypłaca zasiłku?

Wtedy płatnik składek ma obowiązek przekazać wniosek do ZUS albo w postaci papierowej, albo jako załącznik (np. skan) do dokumentu elektronicznego wysłanego np. przez portal eZUS. Nie trzeba wysyłać do ZUS wersji papierowej, jeśli wysłaliśmy wersje elektroniczną wniosku.

Ważne

Co ważne, wnioski oraz dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku, które płatnik składek przekaże do ZUS w formie dokumentu elektronicznego (czyli np. przez portal eZUS), będą uznawane za tak samo ważne i skutecznie prawnie, jakby były złożone papierowo i podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną.

Jeśli oprócz wniosku wymagane są inne dokumenty, to można je złożyć jako:

  • dokumenty oryginalne lub
  • kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub
  • elektroniczne kopie tych dokumentów (np. skany).

Jeżeli zasiłki wypłaca ZUS, to płatnik składek powinien przekazać niezbędne dokumenty do przyznania i wypłaty zasiłku najpóźniej w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Źródło: ZUS

Źródło: gazetaprawna.pl

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