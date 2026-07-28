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Klamka zapadła. PiS wykreśli ze swoich list „niewiernych” polityków. Wiadomo, jaki plan ma Morawiecki

Czarnek, Kaczyński
Klamka zapadła. Dziś Komitet Polityczny PiS skreśli z listy członków 30 polityków, którzy poszli za Mateuszem MorawieckimAgencja Gazeta / Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:19

Odwrotu już nie ma. Ponad 30 polityków, którzy wybrali Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie „Rozwój Plus”, zostanie dziś ostatecznie wykluczonych z PiS. Komitet Polityczny partii zatwierdzi we wtorek decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Były premier zapowiedział już, co zrobi po skreśleniu z list PiS.

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Polityczne trzęsienie ziemi w PiS dziś będzie miało kolejną odsłonę. Komitet Polityczny partii wykluczy ostatecznie ponad 30 parlamentarzystów, którzy przyłączyli się do założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Wstrząsy w PiS trwały od dawna

Przypomnijmy, gigantyczny wstrząs nastąpił w miniony piątek. W czwartek o północy minęło bowiem ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło swoim członkom na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność „o charakterze politycznym” - pod groźbą wykluczenia z partii; chodziło głównie o stowarzyszenie Morawieckiego „Rozwój Plus”.

Po tym, jak politycy nie podpisali „lojalki”, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że grupa ta zrezygnowała z członkostwa w partii, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie dokumentu. We wtorek o godz. 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić decyzje.

Politycy związani z Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie nie dotyczyło przynależności do partii. Morawiecki i jego stronnicy twierdzą, że to „intryganci” chcą „wypchnąć” ich z PiS.

Morawiecki zapowiada kolejne kroki. Wiadomo, jaki ma plan

W poniedziałek wieczorem Morawiecki zapowiedział, że po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Zapowiedział też, że - w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS - założą oni klub parlamentarny.

Klub w Sejmie może utworzyć co najmniej 15 posłów. Obecnie klub sejmowy Prawa i Sprawiedliwości liczy 186 posłów.

W miniony piątek Morawiecki informował, że w skład jego środowiska wchodzi „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”.

W poniedziałek politycy związani ze stowarzyszeniem Morawieckiego przekazali, że odszedł z niego poseł Grzegorz Lorek; według nich podpisał deklarację wymaganą przez kierownictwo PiS. Wcześniej o tym, że Lorek podpisał oświadczenie o nieprzynależeniu do stowarzyszeń o charakterze politycznym, napisał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Sam Lorek późnym popołudniem stwierdził na X: „Jak mawiał Lincoln, nie jestem zobowiązany wygrywać, ale jestem zobowiązany być wierny temu, co uważam za słuszne…”.

Jak będzie wyglądało wykluczenie „niewiernych” polityków z PiS?

Z informacji zbliżonych do partii, zatwierdzenie wykluczenia parlamentarzystów należących do stowarzyszenia Morawieckiego odbędzie się w drodze głosowania i przez podjęcie uchwały. Uchwała - jak mówił zasiadający w Komitecie Politycznym Karol Karski - ma stwierdzić, „czy zgodnie ze statutem członkostwo (każdego polityka PiS) nadal istnieje w Prawie i Sprawiedliwości, czy też już z mocy statutu wygasło”.

Komitet Polityczny PiS składa się z ponad 50 członków partii, w tym wiceprezesów PiS, którym jest m.in. Morawiecki. W skład komitetu wchodzą też niektórzy członkowie stowarzyszenia „Rozwój Plus”: posłowie Ryszard Terlecki, Krzysztof Lipiec i Marzena Machałek. W ub. tygodniu Morawiecki pytany, czy weźmie udział we wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego, odparł, że „nie planował tego”. - Nie dostałem zaproszenia jeszcze - dodał.

Polityk PiS, który należy do Komitetu Politycznego PiS, pytany, czy osoby ze stowarzyszenia pojawią się na wtorkowym posiedzeniu, odparł, że - jeśli przyjdą - to po podjęciu uchwały w ich sprawie będą musieli opuścić obrady.

Zgodnie ze statutem PiS członkostwo w partii może ustać wskutek m.in. członkostwa w organizacji, „której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS” albo czynnego wspierania takiej organizacji.

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Źródło: PAP
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PiSJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki

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