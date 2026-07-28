Gazeta Prawna
Kraj

Kaczyńskiemu rośnie pod bokiem konkurencja. Nie jest to Morawiecki. Najnowszy sondaż

Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński nadal jest postrzegany jako lider prawicy w PolsceJACEK DOMINSKI/REPORTER / Jacek Dominski/REPORTER
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:46

To dobra wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego. Polityczne zawirowania nie sprawiły, że Polacy przestali postrzegać go jako lidera prawicy. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Prezesowi PiS rośnie jednak poważny konkurent. Nie jest to jednak Mateusz Morawiecki.

W sondażu ankietowanych zapytano: „kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?”.

Jak czytamy w „SE”, 42 proc. ankietowanych wskazało, że nie wie lub nie ma zdania w tym temacie. 20 proc. respondentów wskazało natomiast na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tuż za nim uplasował się prezydent Karol Nawrocki (18 proc.). Jako trzeciego respondenci wskazali na b. premiera Mateusza Morawieckiego (9 proc.).

7 proc. pytanych o lidera na prawicy wskazało na Sławomira Mentzena (Konfederacja), a 3 proc. – na Grzegorza Brauna. Kogoś innego, niż wymienionych w sondażu, wskazał jeden procent ankietowanych.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.

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Komitet Polityczny PiS ma we wtorek zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS, założą oni klub parlamentarny.

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Źródło: PAP
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politykaPiSJarosław Kaczyński

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