Bon senioralny 2026: Dla kogo 2150 zł na opiekę? [ZASADY]

Justyna Klupa
dzisiaj, 14:48
Rząd przygotowuje niespodziankę dla seniorów. Chodzi o bon senioralny o wartości nawet 2150 złotych. Pieniądze trafią jednak wyłącznie do wybranych beneficjentów. Zgodnie z założeniami projektu, kluczowe będzie spełnienie trzech kryteriów. Kto i kiedy będzie mógł z niego skorzystać?

Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie? (Kryterium wieku i dochodu)

Rząd przygotowuje nowy instrument wsparcia - bon senioralny, o wartości sięgającej nawet 2150 złotych miesięcznie. Rada Ministrów właśnie doprecyzowała kluczowe założenia projektu. Kto może otrzymać pieniądze?

Bon senioralny ma bardzo precyzyjnie określoną grupę docelową. Nie każdy bowiem dostanie wsparcie - kryteria przyznawania pomocy mogą wykluczyć wielu chętnych. Jak donoszą media, pieniądze trafią tylko do tych, którzy spełnią trzy kluczowe warunki:

  • Wiek: Świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie na osoby, które skończyły 65. rok życia.
  • Miejsce zamieszkania: Bon jest przeznaczony dla seniorów mieszkających we własnych domach lub mieszkaniach. W praktyce oznacza to, że osoby przebywające w DPS-ach lub zakładach opiekuńczo-leczniczych są wyłączone z programu.
  • Pobieranie dodatków: Ze wsparcia nie skorzystają osoby, które otrzymują m.in. świadczenie wspierające.
  • Dochody: Średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł brutto.
Pieniądze nie do ręki. Na co można wydać 2150 zł?

Rząd zdecydował, że bon senioralny będzie miał formę bezgotówkową. Co to oznacza w praktyce? Państwo sfinansuje wyłącznie konkretne godziny profesjonalnej opieki. O tym, jakie wsparcie uzyska wnioskodawca, zdecyduje pracownik opieki społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Co przykładowo będzie można opłacić z pozyskanych funduszy? M.in. w:

  • robieniu codzienne zakupów i przygotowywaniu posiłków,
  • dbaniu o higienę i codziennych czynnościach domowych,
  • umawianiu wizyt u lekarzy oraz załatwianiu formalności w urzędach.
Pułapki w przepisach. Wniosek złoży tylko pracujące dziecko

Program ma być finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Przepisy mają zostać uchwalone jeszcze w 2026 roku, a zgodnie z założeniami, wnioski będzie można składać od 1 września tego roku. Wszystko jednak zależy od tempa prac legislacyjnych.

Największym zaskoczeniem dla wielu może być fakt, że to nie senior wnioskuje o bon. Robi to jego opiekun. Co ważne, jak podaje serwis GazetaPrawna.pl, pieniędzy nie otrzymają najbliżsi seniora (małżonek, dzieci) – wszystko po to, żeby uniknąć przekazywania pieniędzy rodzinie. Pojawiają się też limity zarobków dla wnioskodawcy. Jak informuje serwis Poradnik Przedsiębiorcy, wynoszą one odpowiednio:

  1. Single: Osoba samotna składająca wniosek musi zarabiać w granicach od 3500 zł do 6700 zł miesięcznie.
  2. Rodziny: W gospodarstwach wieloosobowych łączny limit na wnioskodawcę wynosi do 10 000 zł miesięcznie.

Ważne dla przedsiębiorców: Jeśli prowadzisz własną firmę i chcesz starać się o bon na opiekę nad rodzicem, Twoja działalność musi być aktywna i nieprzerwanie prowadzona przez minimum 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Zawieszona firma automatycznie przekreśla szanse na wsparcie.

