Zasiłek dla bezrobotnych 2026. Te warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze

Prawo do świadczenia mają tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Sama utrata zatrudnienia nie wystarczy. Liczy się także wcześniejszy staż i opłacanie składek na Fundusz Pracy. Warunkiem uzyskania zasiłku jest co najmniej 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy, z wynagrodzeniem nie niższym od płacy minimalnej, która w 2026 roku wynosi 4806 zł brutto.

Do wymaganego okresu mogą być wliczane nie tylko umowy o pracę. Pod uwagę brane są również niektóre umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza, jeśli były odprowadzane odpowiednie składki.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. Ile wyniesie (brutto/netto)?

Od 1 czerwca 2026 r. podstawowy zasiłek dla osób ze stażem pracy do 20 lat wyniesie:

1783,90 zł brutto i 1623,35 zł netto przez pierwsze 90 dni,

1400,90 zł brutto i 1274,82 zł netto w kolejnych miesiącach.

Wyższe świadczenie dostaną osoby z co najmniej 20-letnim stażem pracy. W ich przypadku zasiłek wyniesie:

2140,68 zł brutto i 1948,02 zł netto przez pierwsze 90 dni,

1681,08 zł brutto i 1529,78 zł netto później.

Zatem, podwyżka względem poprzedniego okresu wynosi od 48,70 zł do 74,28 zł brutto miesięcznie.

Ważne Osoba po 50. roku życia, która spełnia warunki stażu i składek, może otrzymać 2140,68 zł brutto miesięcznie zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku prawa do świadczenia przez 12 miesięcy oznacza to łącznie ponad 25 688 zł brutto wsparcia w ciągu roku.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Standardowo świadczenie przysługuje przez 180 dni. Część osób może jednak pobierać je przez cały rok. Dłuższy okres wsparcia dotyczy m.in. osób po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz części osób z niepełnosprawnościami.

Ważne jest to, że warunki trzeba spełniać już w dniu uzyskania prawa do świadczenia. Samo ukończenie 50 lat w trakcie pobierania zasiłku nie wydłuży okresu wypłat.

Nie zawsze pieniądze pojawią się od razu

W części przypadków urząd pracy może wstrzymać wypłatę świadczenia nawet na 90 dni. Dotyczy to np. osób, które same wypowiedziały umowę o pracę.

Bezrobotny może wyjechać za granicę, ale tylko na krótko. Pobyt poza Polską do 30 dni nie powoduje utraty statusu bezrobotnego, jednak za ten czas zasiłek nie będzie wypłacany.

Okres pobierania świadczenia liczy się do emerytury jako okres składkowy. Nie daje jednak dodatkowych uprawnień pracowniczych, np. prawa do urlopu.

Bezrobotny z prawem do NFZ. Ochrona zdrowotna obejmuje również bliskich

Status osoby bezrobotnej daje ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez państwo. Dzięki temu można korzystać z wizyt u lekarza, badań i leczenia na takich samych zasadach jak osoby zatrudnione.

Co ważne, ochrona obejmuje nie tylko samego bezrobotnego. Może on zgłosić do ubezpieczenia również członków rodziny, jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. dzieci, niepracującego małżonka czy innych osób pozostających na utrzymaniu.

Dodatkowe pieniądze po znalezieniu pracy

Osoby, które znajdą zatrudnienie lub rozpoczną działalność gospodarczą jeszcze w czasie pobierania zasiłku, mogą otrzymać dodatek aktywizacyjny. Od 1 czerwca 2026 r. wyniesie on 892 zł miesięcznie. Świadczenie ma zachęcać do szybszego powrotu na rynek pracy.

Bon na zasiedlenie 2026. Nawet 18 tys. zł na przeprowadzkę do pracy

Obok tego funkcjonuje także inne świadczenie, które pomaga w zmianie miejsca zamieszkania w związku z pracą. To bon na zasiedlenie. Przysługuje osobom bezrobotnym, które podejmują zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Środki można przeznaczyć na koszty przeprowadzki i rozpoczęcia pracy w nowym miejscu.

Warunkiem jest m.in. uzyskiwanie wynagrodzenia co najmniej na poziomie płacy minimalnej oraz odległość co najmniej 80 km lub ponad 3 godziny łącznego dojazdu dziennie. Trzeba też utrzymać zatrudnienie przez co najmniej 180 dni.

Bon może wynieść nawet do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie to 18 395,60 zł.

FAQ. Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r.

Od kiedy obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych? Nowe kwoty obowiązują od 1 czerwca 2026 r. i będą wypłacane do 31 maja 2027 r. Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Osoba musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna oraz mieć co najmniej 365 dni pracy w ostatnich 18 miesiącach. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026 r.? Do 20 lat stażu pracy: 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł później. Powyżej 20 lat: 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1681,08 zł później. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać świadczenie? Wymagane jest m.in. zatrudnienie z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne oraz opłacanie składek na Fundusz Pracy. Liczy się też sposób rozwiązania umowy. Jak długo można pobierać zasiłek i czy można go stracić? Standardowo 180 dni, a w niektórych przypadkach do 12 miesięcy. Wypłata może być opóźniona nawet o 90 dni, np. po odmowie przyjęcia pracy.