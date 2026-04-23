To przełom, na który czekały tysiące Polaków. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt zmian, który likwiduje jeden z najbardziej absurdalnych wymogów biurokratycznych. Osoby o najcięższych ograniczeniach ruchu nie będą już musiały osobiście stawiać się w urzędzie, by złożyć wniosek o kartę parkingową.
Do tej pory przepisy były nieubłagane. Mimo posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba mająca ogromne trudności z poruszaniem się, musiała osobiście pojawić się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Katalog wyjątków był zamknięty – dotyczył tylko osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych. Dla dorosłych, samodzielnych, ale niesprawnych ruchowo obywateli, system nie przewidywał litości: brak osobistego stawiennictwa oznaczał brak karty.
Co się zmieni? Najważniejsze założenia projektu
Nowe rozporządzenie, nad którym pracuje Sekretarz Stanu Maja Nowak, ma na celu całkowite usunięcie tej bariery. Oto kluczowe zmiany:
- Koniec z osobistym stawiennictwem: Wniosek o kartę parkingową będzie można złożyć bez konieczności wizyty w urzędzie.
- Większa rola pełnomocników: Przepisy dopuszczą składanie dokumentów przez osoby upoważnione lub drogą pocztową.
- Zasada „braku uciążliwości”: Procedura ma być formalnością (czynnością materialno-techniczną), a nie torem przeszkód dla obywatela.
- Szybsze wejście w życie: Nowe prawo ma zacząć obowiązywać już 14 dni po ogłoszeniu.
Dlaczego zmiany wprowadzane są dopiero teraz?
Obecny system, wprowadzony w 2013 roku, miał uszczelnić proces wydawania kart i ukrócić nadużycia. Efekt był jednak taki, że urzędowa „szczelność” uderzyła w najbardziej potrzebujących. Resort przyznaje, że do ministerstwa wpływały liczne skargi od osób, które ze względu na stan zdrowia po prostu nie były w stanie dotrzeć do urzędu, przez co traciły prawo do parkowania na „kopertach”.
„Obecny obowiązek stanowi istotną barierę dla osób o najcięższych ograniczeniach w mobilności. W wielu przypadkach uniemożliwia on skorzystanie z przysługującego im uprawnienia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Polska bierze przykład z Europy
W projekcie Oceny Skutków Regulacji (OSR) wskazano, że polskie przepisy były jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. W większości krajów wspólnoty procedury są znacznie bardziej elastyczne:
Kraj
Jak można złożyć wniosek?
Niemcy
Pocztą, e-mailem, przez pełnomocnika
Francja
Online, pocztą, przez pełnomocnika
Czechy
Elektronicznie, pocztą, osobiście
Polska (dotąd)
Wyłącznie osobiście (z nielicznymi wyjątkami)
Kogo dotyczy nowelizacja?
Skala zmian jest ogromna. Według danych Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, nowe przepisy ułatwią życie blisko milionowi obywateli. Obecnie w systemie widnieje:
- 871 360 osób powyżej 16. roku życia z uprawnieniami do karty,
- 63 156 osób poniżej 16. roku życia.
Dla samych urzędów (295 zespołów powiatowych) zmiana oznacza mniej wizyt w placówkach, co może przełożyć się na mniejsze kolejki i sprawniejszą obsługę innych spraw.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt datowany na marzec 2026 roku trafił właśnie do konsultacji społecznych. Opinie w tej sprawie wyrażą m.in. Polski Związek Głuchych, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Fundacja Integracja. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, nowe ułatwienia zaczną obowiązywać jeszcze w tym kwartale.
Ważne
Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą jeszcze rozpatrywane na starych zasadach. Jeśli więc planujesz złożenie wniosku, warto śledzić oficjalne komunikaty MRPiPS.
