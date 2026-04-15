Tańsze bilety PKP, paszporty z dużą zniżką i pierwszeństwo w przedszkolach – to tylko część przywilejów, jakie wprowadza nowa Karta Rodziny Mundurowej. Projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, a związkowcy ostro domagają się przyspieszenia prac. Sprawdź, kto znajdzie się na liście uprawnionych i jakie ulgi przygotował rząd dla funkcjonariuszy, żołnierzy oraz ich bliskich.
Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej przeszedł już pierwszy, istotny etap prac parlamentarnych. 10 lutego 2026 r. odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie, po którym dokument trafił do dalszych prac w dwóch komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej. Jednocześnie NSZZ Policjantów apeluje o przyspieszenie prac i wskazuje, że tempo wdrażania ustaleń jest zbyt wolne.
Chodzi o rozwiązania, które mają realnie zmienić sytuację żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy innych formacji oraz ich rodzin. Pakiet obejmuje zarówno konkretne ulgi finansowe i organizacyjne, jak i szerszy system przywilejów, który ma w założeniu wzmocnić stabilność i atrakcyjność służby.
„Karta stoi w miejscu”. Związkowcy mówią o opóźnieniach i niespełnionych ustaleniach
W służbach mundurowych rośnie napięcie wokół tempa prac nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej oraz reformą systemu uposażeń. NSZZ Policjantów wprost zarzuca stronie rządowej brak realnych postępów i opóźnienia w realizacji wcześniejszych zapowiedzi.
Związkowcy domagają się natychmiastowego przyspieszenia prac legislacyjnych nad Kartą oraz przedstawienia konkretnych propozycji zmian w systemie dodatków służbowych. Wskazują też na konieczność ujawnienia pełnych wyliczeń dotyczących planowanego wzrostu wynagrodzeń.
Wśród postulatów pojawia się m.in. propozycja wprowadzenia minimalnego 10-procentowego dodatku służbowego, na wzór rozwiązań obowiązujących w Straży Granicznej.
Nowa karta dla służb mundurowych. Kto ma z niej skorzystać
Projekt zakłada wprowadzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia dla środowiska mundurowego. Kartę Rodziny Mundurowego mają otrzymać m.in.:
- żołnierze zawodowi (z wyłączeniem etapu kształcenia),
- żołnierze terytorialnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy,
- funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa,
- weterani i weterani poszkodowani,
- emeryci i renciści służb mundurowych,
- a także członkowie ich rodzin – w tym małżonkowie i dzieci pozostające na utrzymaniu.
Karta ma obejmować również rodziny funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych.
Zniżki dla posiadaczy Karty Rodziny Mundurowej
Posiadacze Karty Rodziny Mundurowej mają otrzymać konkretne, ustawowo zagwarantowane ulgi i przywileje. Wśród najważniejszych znalazły się:
- 37% zniżki na bilety kolejowe jednorazowe,
- 49% zniżki na bilety długookresowe,
- 50% zniżki na paszporty dla dorosłych,
- 75% zniżki na paszporty dla dzieci.
Dzieci funkcjonariuszy i żołnierzy będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli, szczególnie w sytuacjach związanych z przeniesieniem służbowym do innej jednostki.
Projekt przewiduje również dostęp do opieki zdrowotnej poza kolejnością – zarówno w wojskowych placówkach medycznych, jak i w jednostkach podległych MSWiA.
Do programu mają dołączać firmy i samorządy
Istotnym elementem projektu jest otwarty charakter systemu. Katalog zniżek ma być rozszerzany w czasie, a do programu będą mogły przystępować instytucje publiczne, samorządy, a także sektor prywatny.
Podmioty oferujące ulgi otrzymają możliwość posługiwania się specjalnym oznaczeniem: „Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej”, co ma zwiększyć rozpoznawalność programu w całym kraju.
ZUS, systemy i cyfryzacja. Karta w mObywatel
Projekt zakłada również rozbudowaną cyfryzację systemu. Weryfikacja uprawnień ma odbywać się automatycznie z wykorzystaniem rejestrów publicznych, w tym ewidencji wojskowej, PESEL, systemów edukacyjnych oraz baz ZUS.
Karta ma funkcjonować zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej, m.in. w aplikacji mObywatel. Wydawanie dokumentu będzie bezpłatne.
Symboliczna data. 15 maja ma być Dniem Rodziny Mundurowej
Projekt ustawy przewiduje również symboliczny element, który ma podkreślić znaczenie całego środowiska mundurowego w społeczeństwie. 15 maja ma zostać ustanowiony Dniem Rodziny Mundurowej.
Źródło: NSZZ Policjantów
Podstawa prawna
Poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (druk nr 1964)
