Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej przeszedł już pierwszy, istotny etap prac parlamentarnych. 10 lutego 2026 r. odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie, po którym dokument trafił do dalszych prac w dwóch komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej. Jednocześnie NSZZ Policjantów apeluje o przyspieszenie prac i wskazuje, że tempo wdrażania ustaleń jest zbyt wolne.

Chodzi o rozwiązania, które mają realnie zmienić sytuację żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy innych formacji oraz ich rodzin. Pakiet obejmuje zarówno konkretne ulgi finansowe i organizacyjne, jak i szerszy system przywilejów, który ma w założeniu wzmocnić stabilność i atrakcyjność służby.

„Karta stoi w miejscu”. Związkowcy mówią o opóźnieniach i niespełnionych ustaleniach

W służbach mundurowych rośnie napięcie wokół tempa prac nad ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej oraz reformą systemu uposażeń. NSZZ Policjantów wprost zarzuca stronie rządowej brak realnych postępów i opóźnienia w realizacji wcześniejszych zapowiedzi.

Związkowcy domagają się natychmiastowego przyspieszenia prac legislacyjnych nad Kartą oraz przedstawienia konkretnych propozycji zmian w systemie dodatków służbowych. Wskazują też na konieczność ujawnienia pełnych wyliczeń dotyczących planowanego wzrostu wynagrodzeń.

Wśród postulatów pojawia się m.in. propozycja wprowadzenia minimalnego 10-procentowego dodatku służbowego, na wzór rozwiązań obowiązujących w Straży Granicznej.

Nowa karta dla służb mundurowych. Kto ma z niej skorzystać

Projekt zakłada wprowadzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia dla środowiska mundurowego. Kartę Rodziny Mundurowego mają otrzymać m.in.:

żołnierze zawodowi (z wyłączeniem etapu kształcenia),

żołnierze terytorialnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy,

funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa,

weterani i weterani poszkodowani,

emeryci i renciści służb mundurowych,

a także członkowie ich rodzin – w tym małżonkowie i dzieci pozostające na utrzymaniu.

Karta ma obejmować również rodziny funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych.

Zniżki dla posiadaczy Karty Rodziny Mundurowej

Posiadacze Karty Rodziny Mundurowej mają otrzymać konkretne, ustawowo zagwarantowane ulgi i przywileje. Wśród najważniejszych znalazły się:

37% zniżki na bilety kolejowe jednorazowe,

49% zniżki na bilety długookresowe,

50% zniżki na paszporty dla dorosłych,

75% zniżki na paszporty dla dzieci.

Dzieci funkcjonariuszy i żołnierzy będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli, szczególnie w sytuacjach związanych z przeniesieniem służbowym do innej jednostki.

Projekt przewiduje również dostęp do opieki zdrowotnej poza kolejnością – zarówno w wojskowych placówkach medycznych, jak i w jednostkach podległych MSWiA.

Do programu mają dołączać firmy i samorządy

Istotnym elementem projektu jest otwarty charakter systemu. Katalog zniżek ma być rozszerzany w czasie, a do programu będą mogły przystępować instytucje publiczne, samorządy, a także sektor prywatny.

Podmioty oferujące ulgi otrzymają możliwość posługiwania się specjalnym oznaczeniem: „Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej”, co ma zwiększyć rozpoznawalność programu w całym kraju.

ZUS, systemy i cyfryzacja. Karta w mObywatel

Projekt zakłada również rozbudowaną cyfryzację systemu. Weryfikacja uprawnień ma odbywać się automatycznie z wykorzystaniem rejestrów publicznych, w tym ewidencji wojskowej, PESEL, systemów edukacyjnych oraz baz ZUS.

Karta ma funkcjonować zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej, m.in. w aplikacji mObywatel. Wydawanie dokumentu będzie bezpłatne.

Symboliczna data. 15 maja ma być Dniem Rodziny Mundurowej

Projekt ustawy przewiduje również symboliczny element, który ma podkreślić znaczenie całego środowiska mundurowego w społeczeństwie. 15 maja ma zostać ustanowiony Dniem Rodziny Mundurowej.

Źródło: NSZZ Policjantów