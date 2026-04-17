Sejm uchwalił nowelizację ustawy o e-Umowach. System zyska nowe funkcjonalności

W trakcie głosowania nad ustawą posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez Konfederację oraz wniosek mniejszości autorstwa posła Marcina Józefaciuka.

Poprawki Konfederacji zgłoszone do projektu nowelizacji ustawy o systemie e-umowy dotyczyły w praktyce dość technicznej kwestii. Chodziło o przepisy, które pozwalają pracodawcy wysłać umowę zawartą z cudzoziemcem bezpośrednio przez system informatyczny do urzędu, który wydał zgodę na pracę albo zarejestrował oświadczenie o jej powierzeniu. Zamiast przenosić dokumenty ręcznie między systemami, będzie to można zrobić jednym kliknięciem.

E-umowy a zatrudnianie cudzoziemców: Sejm odrzuca poprawkę Konfederacji

Poseł Konfederacji – Witold Tumanowicz, zgłaszając poprawkę przekonywał, że nawet takie rozwiązania wpisują się w szerszy trend ułatwiania zatrudniania cudzoziemców. W jego ocenie państwo powinno przede wszystkim chronić krajowy rynek pracy i ostrożnie podchodzić do wprowadzania podobnych ułatwień.

Z tym podejściem nie zgodziło się ministerstwo pracy. Mikołaj Tarasiuk, wicedyrektor departamentu rynku pracy w MRPiPS na posiedzeniu połączonych komisji: do spraw deregulacji i polityki społecznej i rodziny tłumaczył, że przepis nie zmienia zasad zatrudniania cudzoziemców – nadal potrzebne są wszystkie wymagane zezwolenia. Jak zaznaczył, chodzi wyłącznie o uproszczenie formalności. Bez tego rozwiązania pracodawcy zawierający umowy z cudzoziemcami musieliby ręcznie pobierać dokumenty z jednego systemu i wprowadzać je do drugiego, co tylko zwiększyłoby biurokrację. Ostatecznie komisje uznały, że usunięcie przepisu nie przyniosłoby realnych zmian w polityce zatrudnienia, a jedynie utrudniłoby życie firmom.

Wniosek mniejszości bez poparcia w Sejmie

Z kolei wniosek mniejszości zgłoszony w trakcie I czytania zakładał, że zgoda stron umowy oraz deklaracja pracodawcy, zleceniodawcy lub rodzica mogłyby być w każdym czasie odwołane przez każdą ze stron.

System e-Umów działa od stycznia

System e-Umów działa od 7 stycznia 2026 r. i został przygotowany przez resort pracy jako narzędzie do obsługi zawierania, zmiany i rozwiązywania prostych umów.

Najważniejsze jest to, że wszystko można zrobić online – od przygotowania dokumentu po jego podpisanie. Umowę da się podpisać nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale też profilem zaufanym albo e-dowodem. To spora zmiana, bo profil zaufany – dotąd używany głównie w kontaktach z urzędami – można teraz wykorzystywać także przy zawieraniu umów między pracodawcą a pracownikiem.

System przechowuje też całą dokumentację, więc nie trzeba prowadzić papierowych archiwów. Korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne. Na razie w systemie można zawierać przede wszystkim najczęściej używane umowy, takie jak: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług oraz umowy uaktywniające.

Co się zmieni

Nowelizacja znacząco rozszerza działanie systemu. Przede wszystkim znikną dotychczasowe ograniczenia dotyczące użytkowników. Obecnie z platformy mogą korzystać głównie osoby fizyczne, rolnicy i najmniejsze firmy. Po zmianach system ma być dostępny dla wszystkich pracodawców. Rozszerzony zostanie też katalog umów. Oprócz dotychczasowych będzie można zawierać m.in. umowy szkoleniowe, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników. Nowością będzie również możliwość obsługi w systemie umów zawartych poza nim. W praktyce oznacza to np. możliwość dodania aneksu do umowy o pracę, nawet jeśli sama umowa została zawarta tradycyjnie.

Coraz większe zainteresowanie

Z danych resortu pracy wynika, że system stopniowo zyskuje użytkowników. Na 14 kwietnia br. założono w nim 42 175 kont. Resort pracy podkreśla, że nie odnotowano dotąd problemów technicznych. Jak poinformowała w Sejmie Małgorzata Baranowska, podsekretarz stanu w MRPiPS, do tej pory zawarto w systemie 22 umowy, w tym 6 umów o pracę na czas nieokreślony. W bazie znajduje się też około 50 projektów dokumentów.

Wdrożenie potrwa

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozbudowa systemu potrwa jednak dłużej – nawet do trzech lat.