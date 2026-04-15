Rząd przygotowuje zmiany w zasadach przyznawania świadczenia „Dobry start”, czyli popularnych 300 zł na wyprawkę szkolną. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać przy wnioskach składanych od 1 lipca 2026 r., czyli przed rokiem szkolnym 2026/2027. Najważniejsza zmiana dotyczy części cudzoziemców – w wielu przypadkach otrzymanie świadczenia będzie uzależnione od aktywności zawodowej lub podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce.

Nowy warunek przy 300 zł na wyprawkę. Rząd powiąże świadczenie z aktywnością zawodową

Program „Dobry start” od lat zapewnia jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Pieniądze mają pomóc rodzicom w pokryciu kosztów szkolnej wyprawki – podręczników, zeszytów czy przyborów.

Nowe przepisy przewidują jednak zmianę w przypadku części cudzoziemców przebywających w Polsce - świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy rodzic pracuje lub jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Rozwiązanie to ma być spójne z zasadami obowiązującymi już w innych programach rodzinnych, np. 800+.

Zmiany obejmą m.in. osoby ze statusem UKR

Nowe regulacje będą dotyczyć także cudzoziemców objętych ochroną czasową w Polsce – w szczególności osób posiadających numer PESEL ze statusem UKR, który został wprowadzony po wybuchu wojny w Ukrainie. Oznacza to, że osoby te nadal będą mogły otrzymać świadczenie „Dobry start”, ale w wielu przypadkach będą musiały spełnić dodatkowy warunek – wykazać aktywność zawodową w Polsce.

Warunek będzie sprawdzany w następujący sposób: brany będzie pod uwagę miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o świadczenie.

Nie każdy będzie musiał pracować

Projekt przewiduje jednak kilka ważnych wyjątków. W niektórych sytuacjach świadczenie będzie przysługiwać także wtedy, gdy rodzic nie pracuje. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy:

wniosek składany jest na dziecko będące obywatelem Polski,

dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

dziecko pozostaje pod opieką osoby wskazanej przez władze kraju pochodzenia, np. w ramach zagranicznej pieczy zastępczej.

Świadczenie będzie przysługiwać również wtedy, gdy rodzic nie pracuje, ale podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu finansowanemu ze środków publicznych.

Wsparcie także dla opiekunów dzieci bez opieki

Projektowane przepisy przewidują także szczególne rozwiązania dla dzieci, które trafiły do Polski bez rodziców. W takich sytuacjach o świadczenie „Dobry start” będzie mógł wystąpić opiekun tymczasowy albo osoba wskazana przez władze kraju pochodzenia dziecka. To rozwiązanie ma zapewnić, że dzieci pozostające pod opieką zastępczą lub tymczasową nie stracą prawa do wsparcia na szkolną wyprawkę.

ZUS sprawdzi więcej danych. Możliwe wezwanie do urzędu w ciągu 3 dni

Projekt nowych przepisów dotyczących programu „Dobry start” wprowadza także dodatkowe mechanizmy kontroli przyznawania świadczenia. ZUS ma otrzymać nowe narzędzia do weryfikowania informacji podawanych we wnioskach.

Jedną z ważnych zmian będzie obowiązek samodzielnego sprawdzania przez ZUS danych dotyczących statusu UKR. Chodzi o osoby objęte ochroną czasową w Polsce – przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy przybyli do kraju po wybuchu wojny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł sprawdzić w systemach państwowych dokładną datę nadania oraz ewentualnej utraty statusu UKR, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów przez wnioskodawcę.

Możliwe wezwanie do ZUS w ciągu 3 dni

Nowe przepisy przewidują również sytuacje, w których ZUS będzie mógł wezwać wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa w urzędzie. Jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące prawa do świadczenia, osoba ubiegająca się o 300 zł na wyprawkę szkolną będzie musiała stawić się w jednostce ZUS w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wezwania. Brak takiego stawiennictwa może mieć poważne konsekwencje – wniosek o świadczenie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

ZUS sprawdzi też, czy dziecko naprawdę chodzi do szkoły

Kolejna zmiana dotyczy weryfikacji nauki dziecka. ZUS będzie sprawdzał dane w Systemie Informacji Oświatowej, czyli państwowej bazie danych o uczniach i szkołach.

Jeżeli w systemie nie będzie potwierdzenia, że dziecko uczy się w placówce należącej do polskiego systemu oświaty, wypłata świadczenia „Dobry start” zostanie wstrzymana. Pieniądze trafią do rodziny dopiero po potwierdzeniu przez szkołę, że dziecko rzeczywiście kontynuuje naukę.

300 zł nie zawsze trafi bezpośrednio do rodzica

Projekt przewiduje także szczególne zasady wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy dziecko pozostaje pod opieką osoby wskazanej przez władze kraju pochodzenia – na przykład w przypadku dzieci z zagranicznej pieczy zastępczej.

W takich przypadkach świadczenie „Dobry start” nie będzie wypłacane bezpośrednio opiekunowi. Środki trafią najpierw na rachunek powiatu, który sprawuje nadzór nad opieką nad dzieckiem. Samorząd będzie mógł przekazać wsparcie w formie rzeczowej – np. poprzez zakup wyprawki szkolnej – albo opłacenie potrzebnych usług.

Takie rozwiązanie nie jest nowe. Podobny mechanizm był już stosowany w ostatnich latach na podstawie przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy po wybuchu wojny.

W 2025 roku o świadczenie „Dobry start” wnioskowało 191,6 tys. cudzoziemców.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać

Nowe regulacje mają zostać zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia na rok szkolny 2026/2027. Oznacza to, że obejmą wnioski składane od 1 lipca 2026 r., kiedy co roku rusza nabór do programu „Dobry start”.

Według dostępnych danych aktywność zawodowa cudzoziemców w Polsce w wielu grupach sięga nawet około 85 proc., dlatego rząd zakłada, że nowe przepisy nie spowodują dużego spadku liczby osób uprawnionych do świadczenia. Zmiany mają przede wszystkim powiązać dostęp do części świadczeń rodzinnych z aktywnością zawodową w Polsce.

Kto dostanie 300 zł na wyprawkę szkolną w 2026 roku?

To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Pieniądze mają pomóc w zakupie podręczników, zeszytów czy innych szkolnych przyborów. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

„Dobry start” wypłacany jest raz w roku na dziecko uczące się w szkole – do ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością wsparcie można otrzymywać dłużej, maksymalnie do 24. roku życia.

Aby dostać 300 zł, trzeba złożyć wniosek. Nabór prowadzony jest wyłącznie online – w tym roku wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 r.