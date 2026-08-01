Bezpłatna pomoc prawna 2026. Darmowa pomoc prawnika czeka w każdym powiecie. Mało kto o tym wie, a wystarczy spełnić jeden warunek

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona jest dla osób, których nie stać na pokrycie kosztów odpłatnej porady prawnej. Aby z niej skorzystać, wystarczy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia takich kosztów. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Oświadczenie składa się pisemnie lub ustnie (w przypadku porady za pośrednictwem np. telefonu).

Z pomocy mogą korzystać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W ich przypadku wymagane jest dodatkowo złożenie oświadczeń dotyczących prowadzonej działalności.

W jakich sprawach może pomóc prawnik?

Zakres bezpłatnej pomocy jest znacznie szerszy, niż mogłoby się wydawać. Prawnik nie tylko wyjaśni obowiązujące przepisy, ale również wskaże prawa i obowiązki oraz podpowie, jak najlepiej rozwiązać konkretny problem. Może także pomóc w przygotowaniu ważnych dokumentów, takich jak:

pozew,

wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych,

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

inne pisma niezbędne do prowadzenia sprawy.

Najczęściej osoby zgłaszają się po pomoc w sprawach dotyczących:

spadków i testamentów,

zachowku oraz darowizn,

emerytur, rent i świadczeń z ZUS,

problemów z komornikiem i zadłużeniem,

reklamacji oraz praw konsumenta,

umów zawartych z firmami,

spraw rodzinnych, w tym alimentów i opieki nad dziećmi,

problemów mieszkaniowych.

Nie trzeba szukać pomocy w swoim powiecie

Jedną z największych zalet systemu jest to, że nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że nie trzeba korzystać z punktu znajdującego się w miejscu zamieszkania. W Polsce działa około 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Znajdują się one w każdym powiecie, a wizytę można umówić w tym miejscu, które jest dla nas najwygodniejsze.

Jak zapisać się na bezpłatną poradę prawną?

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z ogólnopolskiego systemu zapisów prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wystarczy wejść na stronę zapisy-np.ms.gov.pl, wybrać województwo, następnie powiat i wskazać dogodny termin wizyty. Adresy punktów oraz informacje o zapisach dostępne są również na stronach internetowych starostw, urzędów miast i gmin, dlatego na konsultację można się umówić również telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście w starostwie powiatowym lub wybranym punkcie pomocy.

Coraz więcej porad można otrzymać bez wychodzenia z domu

Obowiązujące przepisy umożliwiają korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej również zdalnie. Porada może zostać udzielona np. przez telefon, podczas wideorozmowy. To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób starszych, przewlekle chorych czy mieszkających daleko od punktów pomocy. Jeżeli podczas zdalnej konsultacji okaże się, że prawnik musi zapoznać się z dokumentami, może skierować zainteresowaną osobę na wizytę stacjonarną.

System przewiduje również dodatkowe rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub mające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać pomoc nie tylko w punkcie, ale także w miejscu zamieszkania lub innym dostosowanym miejscu. W razie potrzeby możliwe jest również zapewnienie tłumacza języka migowego.

Kto udziela bezpłatnych porad?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci działający pod nadzorem swoich samorządów zawodowych. Część punktów prowadzą także organizacje pozarządowe, które muszą spełniać określone wymagania dotyczące doświadczenia, jakości świadczonych usług i zachowania poufności.

W wybranych punktach organizowane są również dyżury specjalistyczne. Można podczas nich uzyskać pomoc m.in. w sprawach dotyczących przemocy domowej, ochrony danych osobowych, mediacji czy wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.