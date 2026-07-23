Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, „zgromadzono dowody dostatecznie uzasadniające podejrzenie popełnia przez Michała Wosia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązku jako funkcjonariusz publiczny – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości”.

Przypomnijmy, Woś za czasów Zbigniewa Ziobry odpowiadał w resorcie sprawiedliwości za sprawy związane ze Służbą Więzienną oraz Inspektoratem Wewnętrznym Służby Więziennej.

Prokuratura przypomniała, że Michał Woś był, aż czterokrotnie wzywany do stawiennictwa w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, jednak nigdy się tam nie stawił.

Michał Woś sam zrzekł się immunitetu, ale w prokuraturze się nie stawił

Michał Woś jako poseł posiada immunitet, który chroni go przed odpowiedzialnością wobec organów ścigania. Waldemar Żurek w lutym tego roku skierował już do Marszałka Sejmu pismo o wyrażenie zgody na pociągnięcie Wosia do odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji.

W maju Włodzimierz Czarzasty przekazał prokuratorowi generalnemu oświadczenie Michała Wosia, w którym sam zrzeka się immunitetu poselskiego. Tym samym polityk formalnie wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

W komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej czytamy, że wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu oraz podjęto wszelkie wymagane prawem czynności zmierzające do jego ogłoszenia Michałowi Wosiowi i przesłuchania go w charakterze podejrzanego.

Dlaczego nie doszło jeszcze do zatrzymania posła? Jak wyjaśnia prokuratura, samo zrzeczenie się immunitetu formalnego nie oznacza automatycznie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka przed oblicze prokuratora.