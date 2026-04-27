Gazeta Prawna
Prawo mieszkaniowe

Mieszkanie komunalne 2026. Kto trafi na początek kolejki? Ta lista wielu zaskoczy

Kanapa i meble w mieszkaniu z oknem
O tym, kto ma pierwszeństwo do mieszkania komunalnego w Polsce, decydują gminyShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
wczoraj, 14:57

Kto dostanie mieszkanie komunalne w 2026 roku? Choć kolejki wciąż są długie, nowe kryteria w wielu gminach dają realną szansę wybranym grupom. Sprawdź, jakie dochody uprawniają do najmu od miasta, kto ma ustawowe pierwszeństwo i dlaczego w Warszawie ratownik medyczny otrzyma lokal szybciej niż inni. Oto aktualny przewodnik po zmianach w zasobach gminnych.

Skrót artykułu

Kto ustala warunki, jakie trzeba spełnić, aby dostać mieszkanie komunalne w 2026 roku?

Dostęp do mieszkań komunalnych w Polsce od lat budzi duże emocje, ponieważ liczba dostępnych lokali jest znacznie mniejsza niż zapotrzebowanie, co prowadzi do długich kolejek i poczucia niesprawiedliwości wśród osób oczekujących. Dodatkowo u części społeczeństwa pojawia się przekonanie, że system jest nierówny, skoro niektórzy otrzymują mieszkania komunalne, podczas gdy inni – żeby mieć dach nad głową – muszą wynajmować mieszkanie lub spłacać wieloletnie kredyty hipoteczne.

Zobacz także
Co do zasady za tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej odpowiada gmina, która zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Kryteria dochodowe 2026: Jakie warunki trzeba spełnić?

O najmie takich lokali rozstrzygną głównie kryteria dochodowe. Kluczowe zasady określa gmina. Niezależnie od miejsca zamieszkania, najczęściej bierze się pod uwagę:

  • brak własnego mieszkania lub domu,
  • dochód mieszczący się w określonych widełkach,
  • trudna sytuacja mieszkaniowa,
  • związek z daną gminą (np. meldunek lub praca).

Ważne

Warto pamiętać: Dochód nie może być ani zbyt niski. W przypadku zbyt małych zarobków można uzyskać prawo do lokalu socjalnego. Z kolei zbyt wysokie skutkują utratą prawa do lokalu komunalnego.

Lista grup z pierwszeństwem: Rodziny, seniorzy i ofiary przemocy

Choć szczegółowe zasady przyznawania lokali komunalnych zależą od gminy, w całej Polsce utrzymuje się bardzo podobna lista grup uprzywilejowanych. W wielu gminach w 2026 roku największe szanse mają:

  • Rodziny wielodzietne: Gminy preferują gospodarstwa wielodzietne, zwłaszcza jeśli warunki mieszkaniowe są trudne.
  • Osoby z niepełnosprawnościami: Zarówno osoby chore, z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie często trafiają wyżej na listach.
  • Seniorzy: Starsze osoby, które nie są w stanie samodzielnie wynająć mieszkania na rynku.
  • Samotni rodzice: Zwłaszcza rodzice wychowujący większą liczbę dzieci.
  • Ofiary przemocy domowej: Osoby opuszczające trudne środowisko rodzinne mają priorytetowe traktowanie.
  • Wychowankowie pieczy zastępczej: Młodzi dorośli opuszczający domy dziecka lub rodziny zastępcze.
  • Osoby w skrajnie złych warunkach mieszkaniowych: Np. mieszkańcy lokali przeznaczonych do rozbiórki lub bez podstawowych mediów.
  • Osoby zagrożone bezdomnością lub po eksmisji: To jedna z kluczowych grup objętych pomocą gmin.
Zmiany w dużych miastach – komu Warszawa przyznaje lokale priorytetowo?

W niektórych miastach, jak np. w Warszawie, pierwszeństwo do mieszkań komunalnych mają również osoby wykonujące ważne dla miasta zawody. Jakie? Przede wszystkim pracownicy instytucji pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez m.st. Warszawę. Kolejna grupę stanowią ratownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa. Warunkiem uzyskania pierwszeństwa jest przynajmniej dwuletni staż pracy.

Dlaczego na mieszkanie od gminy czeka się tak długo? Realia 2026

Czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w dużych miastach w Polsce może sięgać nawet kilkunastu lat. Dlaczego? Ponieważ popyt jest wysoki, a podaż stosunkowo mała.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

