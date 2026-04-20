Dom wybudowany na dzierżawionym gruncie. Co z ulgą termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna w PIT: kto może odliczyć wydatki

Przypomnijmy, że ulga jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Art. 26h ustawy o PIT nie precyzuje, w którym momencie podatnik musi być właścicielem (współwłaścicielem) budynku, aby móc skorzystać z tej preferencji.

Obecnie organy stoją na stanowisku, że warunek dotyczący tytułu prawnego musi być spełniony w momencie zastosowania ulgi (rozliczenia podatkowego), tj. składania zeznania za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki na ocieplenie domu.

Potwierdzają to m.in. objaśnienia podatkowe z 30 czerwca 2025 r. w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Tak też jest w przypadku korekty. Ważne jest, czy podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem domu w momencie składania deklaracji (a nie korekty) i wówczas spełniał wszystkie warunki do skorzystania z preferencji. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Dom na dzierżawionym gruncie: brak prawa do ulgi termomodernizacyjnej

Jeżeli podatnik wybudował dom na dzierżawionej ziemi, to oznacza, że nie jest właścicielem domu. Nie może więc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Potwierdza to np. interpretacja z 9 kwietnia 2026 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.255.2026.2.AWO). Wystąpiło o nią małżeństwo, które od 1998 r. dzierżawi ziemię od gminy. Za jej zgodą (tj. gminy jako właściciela gruntu) oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę małżonkowie wybudowali budynek jednorodzinny mieszkalny. Sfinansowali go w całości. Tłumaczyli oni, że od momentu wybudowania pozostaje on w ich wyłącznym, faktycznym i niezakłóconym władaniu. Mieszkają w nim, ponoszą wszelkie koszty jego utrzymania, remontów i modernizacji, w tym koszty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Małżonkowie tłumaczyli, że przez tytuł prawny do dysponowania nieruchomością rozumieją je – wynikające z umowy dzierżawy – prawo do korzystania z nieruchomości oraz dysponowania znajdującym się na niej budynkiem.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że skoro prawo do korzystania z nieruchomości oraz dysponowania znajdującym się na niej budynkiem wynika z zawartej umowy dzierżawy, to małżonkowie nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Przypomniał, że „w świetle polskiego prawodawstwa, budynek trwale związany z nieruchomością gruntową stanowi jej część składową co oznacza, że właścicielem zarówno gruntu, jak i budynku wzniesionego na tym gruncie, jest zawsze właściciel nieruchomości gruntowej, na której budynek ten został wybudowany”.

Ulga obejmuje natomiast swym zakresem wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.