Wakacje a wzrost cen paliw: Kiedy i o ile, biuro podróży może podnieść cenę wyjazdu

Podwyżka ceny wycieczki? W tych sytuacjach możesz zrezygnować bez kosztów
oprac. Karolina Nowakowska
wczoraj, 12:25

Biuro podróży nie może podnieść ceny imprezy w okresie 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, ale może zapisać w umowie możliwość podwyżki, np. gdy wzrosną ceny paliw - poinformował UOKiK. Podkreślił, że jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o ponad 8 proc., można bezkosztowo odstąpić od umowy.

Kiedy organizator może żądać dopłaty?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał PAP, że cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Urząd podkreślił, że wcześniej organizator wyjazdu ma prawo podnieść cenę tylko w trzech przypadkach:

  • gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa,
  • gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych (np. lotniskowe),
  • gdy wzrosną kursy walut mające znaczenie dla danej imprezy.

„Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić – reguluje to art. 45 ustawy o imprezach turystycznych. Jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy” - podkreślił Urząd. Zaznaczył przy tym, że w przypadku biletów lotniczych zapłacona cena powinna być ostateczna.

Nieuchronny wzrost cen biletów lotniczych

W czwartek szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) Willie Walsh powiedział agencji Reuters, że w rezultacie toczącej się na Bliskim Wschodzie wojny wzrost ceny biletów lotniczych jest nieunikniony.

UOKiK przypomniał jednocześnie, że osoby, które mają zarezerwowane wakacje w regionie objętym napięciami, mają kilka opcji - mogą poczekać na rozwój sytuacji lub uzgodnić z organizatorem zmianę terminu lub kierunku podróży. Podróżni mogą ponadto skorzystać z bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym.

Zwroty z Turystycznego Funduszu Pomocowego

W związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie uruchomione zostały wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5 marca rozpoczął przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy za wycieczki do tego regionu, które zostały odwołane z powodu działań wojennych między 28 lutego a 27 marca br. Turyści mogą liczyć na pełny zwrot kwot wpłaconych organizatorom.

Tło konfliktu: Blokada cieśniny Ormuz i skok cen ropy

28 lutego br. Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak, którym w warunkach pokoju przepływa rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Blokada przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen surowca.

Cena ropy WTI podskoczyła w pewnym momencie do niemal 120 dol. za baryłkę (wzrost z ok. 66 dolarów pod koniec lutego). Znacząco wzrosły ceny paliwa na stacjach, w tym w Polsce. W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna zarekomendowała uwolnienie rekordowej liczby 400 mln baryłek ropy z rezerw państw członkowskich.

Źródło: PAP

