Kiedy organizator może żądać dopłaty?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał PAP, że cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Urząd podkreślił, że wcześniej organizator wyjazdu ma prawo podnieść cenę tylko w trzech przypadkach:

gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa,

gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych (np. lotniskowe),

gdy wzrosną kursy walut mające znaczenie dla danej imprezy.

„Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić – reguluje to art. 45 ustawy o imprezach turystycznych. Jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy” - podkreślił Urząd. Zaznaczył przy tym, że w przypadku biletów lotniczych zapłacona cena powinna być ostateczna.

Nieuchronny wzrost cen biletów lotniczych

W czwartek szef Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) Willie Walsh powiedział agencji Reuters, że w rezultacie toczącej się na Bliskim Wschodzie wojny wzrost ceny biletów lotniczych jest nieunikniony.

UOKiK przypomniał jednocześnie, że osoby, które mają zarezerwowane wakacje w regionie objętym napięciami, mają kilka opcji - mogą poczekać na rozwój sytuacji lub uzgodnić z organizatorem zmianę terminu lub kierunku podróży. Podróżni mogą ponadto skorzystać z bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym.

Zwroty z Turystycznego Funduszu Pomocowego

W związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie uruchomione zostały wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5 marca rozpoczął przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy za wycieczki do tego regionu, które zostały odwołane z powodu działań wojennych między 28 lutego a 27 marca br. Turyści mogą liczyć na pełny zwrot kwot wpłaconych organizatorom.

Tło konfliktu: Blokada cieśniny Ormuz i skok cen ropy

28 lutego br. Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak, którym w warunkach pokoju przepływa rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Blokada przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen surowca.

Cena ropy WTI podskoczyła w pewnym momencie do niemal 120 dol. za baryłkę (wzrost z ok. 66 dolarów pod koniec lutego). Znacząco wzrosły ceny paliwa na stacjach, w tym w Polsce. W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna zarekomendowała uwolnienie rekordowej liczby 400 mln baryłek ropy z rezerw państw członkowskich.